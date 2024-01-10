Легенды «Барселоны» сыграют в Китае 20 января

Легендарные игроки «Барселоны» в ближайшие дни отправятся в Китай, чтобы провести матч против бывших звёзд мирового футбола.
Встреча пройдёт 20 января в Чунцине. Ранее «сине-гранатовые» провели подобные игры в Кыргызстане, Израиле и Демократической Республике Конго.
На поле под руководством Альберта Феррера выйдут Карлес Пуйоль, Ривалдо, Хавьер Савиола, Гаиска Мендьета, Джованни Сильва де Оливейра, Серхи Бархуан, Жулиано Беллетти, Людовик Жюли, Хуан Сорин, Эдгар Давидс, Хесус Ангой, Альберт Хоркера, Фредерик Дею, Роджер Гарсия, Габри, Хуан Карлос Родригес, Филипп Кристанваль и Нолито, который дебютирует в подобных поединках.
Противостоять им будут такие игроки, как Фабио Каннаваро, Франческо Тотти, Фернандо Морьентес и Кларенс Зеедорф.
«Барселона» сыграет в Китае впервые с 2010 года, когда в азиатскую страну во время предсезонки отправилась первая команда во главе с Пепом Гвардиолой.
во всех смыслах
во всех смыслах
Если раньше я действительно старался подать прогноз и набирать для этого очки (в том числе и комментируя свои ставки), то теперь я делаю это значительно реже. Вот сейчас я в группе Гаврилова, где клоновод в первых числах января угадал ставку с кэфом 93. Смогу я набрать больше, играя с одного аккаунта? И тоже если угадаю, в этой же группе полно нейтронов, которых можно задействовать, если вдруг обойдут одного из их полчищ.
И мне остаётся только копить очки на крайний день месяца. Чтобы попытаться взять группу Заболотного. Кстати, это одно место выглядит как подачка для пользователей с одним аккаунтом. Как думаете, добавляет мне интереса такая ситуация? И таких пользователей полно.
Я продолжаю читать новости на Соккере, изредка даже комментирую. Но именно конкурс прогнозов здесь для меня практически умер...
Если раньше я действительно старался подать прогноз и набирать для этого очки (в том числе и комментируя свои ставки), то теперь я делаю это значительно реже. Вот сейчас я в группе Гаврилова, где клоновод в первых числах января угадал ставку с кэфом 93. Смогу я набрать больше, играя с одного аккаунта? И тоже если угадаю, в этой же группе полно нейтронов, которых можно задействовать, если вдруг обойдут одного из их полчищ.
И мне остаётся только копить очки на крайний день месяца. Чтобы попытаться взять группу Заболотного. Кстати, это одно место выглядит как подачка для пользователей с одним аккаунтом. Как думаете, добавляет мне интереса такая ситуация? И таких пользователей полно.
Я продолжаю читать новости на Соккере, изредка даже комментирую. Но именно конкурс прогнозов здесь для меня практически умер...
(Заметка. Стали известны призовые Суперкубка Испании.)
(Заметка. Стали известны призовые Суперкубка Испании.)