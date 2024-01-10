Легенды «Барселоны» сыграют в Китае 20 января

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вчера, 15:58

Легендарные игроки «Барселоны» в ближайшие дни отправятся в Китай, чтобы провести матч против бывших звёзд мирового футбола.

Встреча пройдёт 20 января в Чунцине. Ранее «сине-гранатовые» провели подобные игры в Кыргызстане, Израиле и Демократической Республике Конго.

На поле под руководством выйдут , , , , , , , , , , , , Фредерик Дею, Роджер Гарсия, , Хуан Карлос Родригес, Филипп Кристанваль и , который дебютирует в подобных поединках.

Противостоять им будут такие игроки, как , , и .

«Барселона» сыграет в Китае впервые с 2010 года, когда в азиатскую страну во время предсезонки отправилась первая команда во главе с Пепом Гвардиолой.