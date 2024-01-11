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Трансфер Эрика Дайера из «Тоттенхэма» в «Баварию» будет бесплатным

вчера, 21:28

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перейдёт в «Баварию».

По данным источника, англичанин станет игроком мюнхенского клуба бесплатно. В будущем «Бавария» может заплатить около 3 млн евро в качестве бонусов за трансфер Дайера, если он сыграет определённое количество матчей.

Контракт защитника с чемпионами Германии будет рассчитан до конца сезона 2023/24 (с возможностью продления на ещё один год).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:14
Привет, Игорь!
Это приобретение- личная прихоть Тухеля. Считается, что дни, Тухеля в клубе сочтены, но сам, он, так не думает и приглашения делает от своего имени. Кейна, тоже, он, больше всех хотел видеть в Баварии. Он надеется на удачное выступление Баварии в ЛЧ, в чём, я, лично- сомневаюсь. Но, буду рад ошибиться...
протон
протон
вчера в 21:51
    Frank_Rijkaard
    Frank_Rijkaard
    вчера в 21:39
    Бесплатно... Крутое приобретение, удачи Даеру!
    anwucpj3qcur
    anwucpj3qcur
    вчера в 21:37
    Хорошо провернули сделку....просто молодцы.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:37
    Ну кто-то точно снимет свой куш !)
    Гость
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