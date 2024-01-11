Трансфер Эрика Дайера из «Тоттенхэма» в «Баварию» будет бесплатным

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер перейдёт в «Баварию».
По данным источника, англичанин станет игроком мюнхенского клуба бесплатно. В будущем «Бавария» может заплатить около 3 млн евро в качестве бонусов за трансфер Дайера, если он сыграет определённое количество матчей.
Контракт защитника с чемпионами Германии будет рассчитан до конца сезона 2023/24 (с возможностью продления на ещё один год).
Это приобретение- личная прихоть Тухеля. Считается, что дни, Тухеля в клубе сочтены, но сам, он, так не думает и приглашения делает от своего имени. Кейна, тоже, он, больше всех хотел видеть в Баварии. Он надеется на удачное выступление Баварии в ЛЧ, в чём, я, лично- сомневаюсь. Но, буду рад ошибиться...
Это приобретение- личная прихоть Тухеля. Считается, что дни, Тухеля в клубе сочтены, но сам, он, так не думает и приглашения делает от своего имени. Кейна, тоже, он, больше всех хотел видеть в Баварии. Он надеется на удачное выступление Баварии в ЛЧ, в чём, я, лично- сомневаюсь. Но, буду рад ошибиться...