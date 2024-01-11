Трансфер Эрика Дайера из «Тоттенхэма» в «Баварию» будет бесплатным

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вчера, 21:28

Защитник «Тоттенхэма» перейдёт в «Баварию».

По данным источника, англичанин станет игроком мюнхенского клуба бесплатно. В будущем «Бавария» может заплатить около 3 млн евро в качестве бонусов за трансфер Дайера, если он сыграет определённое количество матчей.

Контракт защитника с чемпионами Германии будет рассчитан до конца сезона 2023/24 (с возможностью продления на ещё один год).