Бензема – идеальный форвард для плей-офф ЛЧ. Карим заскучал без большого футбола

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11 января 2024, 20:08

Гранды на низком трансферном старте.

Кариму не нравится в Саудовской Аравии

Одно дело восхищаться в интервью устройством государства, наследный принц которого выдал тебе сотни миллионов евро по контракту с «Аль-Иттихадом», и совсем другое жить вне Европы, как привык. Но проблема не только в Саудовской Аравии, а и в местной публике. Капризные арабские фанаты забросали Бензема грязными оскорблениями после поражения от «Аль-Насра» Роналду.

Фанаты уверены, что именно Карим стоит за увольнением тренера Эшпириту Санту. Португалец отчитал капитана команды в раздевалке за плохую игру, на что Бензема ответил в стиле Кантона: «Ты кто такой? Не обращайся ко мне лично, говори ко всем футболистам сразу». Через несколько дней португалец был уволен. В Бензема фанаты клуба увидели человека, на котором ответственность.

У Карима ведь капитанская повязка. Раз хочет играть на чистых мячах, не выкладываясь в прессинге, то нужны победы. Но «Аль-Иттихад» на седьмой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Лидер – команда Малкома, на двадцать пять пунктов выше, ни о какой чемпионской борьбе речи не идет, хотя в составе Бензема, Канте, Фабиньо и ещё парочка менее известных легионеров.

Хотя клуб Бензема возглавил перспективный Гальярдо, талантливый наставник рискует испортить себе репутацию, не получив приглашения из Европы. Бензема деактивировал свою страницу в социальной сети на 76 миллионов подписчиков и пропал. Говорили, уехал со скандалом. Его поймали в компании бывшей жены Хлои, матери двух из четырех детей Карима от трех разных женщин.

Бензема отдыхает на солнышке с Хлоей, пока в «Аль-Иттихаде» решают, что им делать с футболистом. Обладатель «Золотого мяча» защищен царским контрактом и не планирует выкладываться. Его команда унылый середняк слабого чемпионата. Как помните, гордый Бензема отказался помочь сборной Франции и Дешаму в финале чемпионата мира, хотя успел восстановиться и был в заявке.

Мог позвонить тренеру, обсудить детали и забить победный гол Аргентине, выйдя на замену. Но у Карима сложный характер, поэтому легко может послать молодого тренера Гальярдо вслед за наставниками Дешамом и Эшпириту Санту. У Бензема невероятно много денег, симпатичная брюнетка и нет турнирных задач. Последнее – причина наплевательской игры в Саудовской Аравии.

Пересу и Аль-Хелаифи нужны снайперы

Хоселу, которого «Реал» арендовал у «Эспаньола», не нападающий для победы в Лиге чемпионов. А Винисиус и Родриго не всегда восполняют потерю Бензема. У них нет за плечами 354 голов и 165 ассистов в составе «Реала», как у Карима. Бразильцы не центральные форварды по амплуа. Даже когда Карим играет спустя рукава, у него нормальная результативность – 12 голов и 5 ассистов в 20 матчах.

Хотя понятно, что надо делать поправку на уровень защитников и голкиперов. Бензема иногда бил прямо во вратарей, но мяч шел в сетку. И если Неймара всегда донимали травмы, то у Карима, хотя он заметно старше, нет проблем с физической формой. Бензема в порядке, у него были мелкие проблемы со спиной, но француз редко получал травмы. У Карима шесть лет не было серьезных травм.

Для 36 лет атлет в хорошей форме, но ему лень работать, когда нет мотивации и цели. В будущем у «Аль-Иттихада» есть матчи Лиги чемпионов в Азии и поединки Саудовского кубка чемпионов. Но в этих турнирах команда далеко не фаворит, можно рано вылететь и тогда концовка сезона превращается в формальность. Тут самим шейхам, которые в ответе за судьбу «Аль-Иттихада», надо подумать.

Что делать с Бензема? Повторяется история других звезд, которых убедили деньгами. Их жены и подруги не хотят жить в Саудовской Аравии, не хотят воспитывать там детей. Бензема летал в Мадрид, чтобы повидаться с бывшей женой Хлоей. А поскольку не только «Реалу», но также ПСЖ , где Коло Муани и Рамуш не отвечают стандартам качества в центре атаки, заданным Кавани и Ибрагимовичем, нужен нападающий, то президенты известных клубов обратили внимание на явные проблемы Бензема в нынешнем клубе. Вот только есть загвоздка.

Бензема в центре проекта саудовской лиги

Понятно, зачем шейхам Роналду. Главная приманка для новых трансферов, подкачанная реклама саудовской лиги. А вот ставки на мусульман наподобие Бензема, Мане и Канте были сделаны, чтобы понравиться местной публике. Вроде легионеры, но свои ребята. И во всех случаях промахнулись. Садьо занялся личной жизнью, нашел жену, которая на 12 лет моложе и недавно ходила в школу.

Бензема тоже плевал на тренировки и высокий прессинг, вернулся к бывшей супруге после серии романов. Тихий Канте вроде как нашел девушку, его связывали с бывшей женой Джибриля Сиссе. Понятно, что в Саудовской Аравии даже за безумные деньги никто не будет выкладываться на поле. Тот же Роналду, если смотреть не нарезки голов, а полные поединки, иногда филонит на поле.

Бензема выходил один на один почти с центра поля. Невысокого мнения о напарниках по команде и о силе чемпионата, куда попал. Но четкое понимание, что форвард такого класса пригодится на полгода в аренду грандам из Лиги чемпионов, не отменяет силу контракта с шейхами. Вряд ли юристы не догадались, что звезды попробуют сбежать из пустыни. Но можно применить саботаж.

Если Бензема в хороших отношениях с Анри, то мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ в стиле Суареса в «Атлетико». Можно вернуться в родной «Лион», «ткачи» рядом с зоной вылета. Но французские политики обвиняли Карима в дружбе с террористами, поэтому во Франции могут встретить свистом. Разные источники сообщают, что Карима почти всё в Саудовской Аравии не устроило.