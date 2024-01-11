Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Бензема – идеальный форвард для плей-офф ЛЧ. Карим заскучал без большого футбола

11 января 2024, 20:08
Бензема

Гранды на низком трансферном старте.

Кариму не нравится в Саудовской Аравии

Одно дело восхищаться в интервью устройством государства, наследный принц которого выдал тебе сотни миллионов евро по контракту с «Аль-Иттихадом», и совсем другое жить вне Европы, как привык. Но проблема не только в Саудовской Аравии, а и в местной публике. Капризные арабские фанаты забросали Бензема грязными оскорблениями после поражения от «Аль-Насра» Роналду.

Фанаты уверены, что именно Карим стоит за увольнением тренера Эшпириту Санту. Португалец отчитал капитана команды в раздевалке за плохую игру, на что Бензема ответил в стиле Кантона: «Ты кто такой? Не обращайся ко мне лично, говори ко всем футболистам сразу». Через несколько дней португалец был уволен. В Бензема фанаты клуба увидели человека, на котором ответственность.

У Карима ведь капитанская повязка. Раз хочет играть на чистых мячах, не выкладываясь в прессинге, то нужны победы. Но «Аль-Иттихад» на седьмой строчке в чемпионате Саудовской Аравии. Лидер – команда Малкома, на двадцать пять пунктов выше, ни о какой чемпионской борьбе речи не идет, хотя в составе Бензема, Канте, Фабиньо и ещё парочка менее известных легионеров.

Хотя клуб Бензема возглавил перспективный Гальярдо, талантливый наставник рискует испортить себе репутацию, не получив приглашения из Европы. Бензема деактивировал свою страницу в социальной сети на 76 миллионов подписчиков и пропал. Говорили, уехал со скандалом. Его поймали в компании бывшей жены Хлои, матери двух из четырех детей Карима от трех разных женщин.

Бензема отдыхает на солнышке с Хлоей, пока в «Аль-Иттихаде» решают, что им делать с футболистом. Обладатель «Золотого мяча» защищен царским контрактом и не планирует выкладываться. Его команда унылый середняк слабого чемпионата. Как помните, гордый Бензема отказался помочь сборной Франции и Дешаму в финале чемпионата мира, хотя успел восстановиться и был в заявке.

Мог позвонить тренеру, обсудить детали и забить победный гол Аргентине, выйдя на замену. Но у Карима сложный характер, поэтому легко может послать молодого тренера Гальярдо вслед за наставниками Дешамом и Эшпириту Санту. У Бензема невероятно много денег, симпатичная брюнетка и нет турнирных задач. Последнее – причина наплевательской игры в Саудовской Аравии.

Пересу и Аль-Хелаифи нужны снайперы

Хоселу, которого «Реал» арендовал у «Эспаньола», не нападающий для победы в Лиге чемпионов. А Винисиус и Родриго не всегда восполняют потерю Бензема. У них нет за плечами 354 голов и 165 ассистов в составе «Реала», как у Карима. Бразильцы не центральные форварды по амплуа. Даже когда Карим играет спустя рукава, у него нормальная результативность – 12 голов и 5 ассистов в 20 матчах.

Хотя понятно, что надо делать поправку на уровень защитников и голкиперов. Бензема иногда бил прямо во вратарей, но мяч шел в сетку. И если Неймара всегда донимали травмы, то у Карима, хотя он заметно старше, нет проблем с физической формой. Бензема в порядке, у него были мелкие проблемы со спиной, но француз редко получал травмы. У Карима шесть лет не было серьезных травм.

Для 36 лет атлет в хорошей форме, но ему лень работать, когда нет мотивации и цели. В будущем у «Аль-Иттихада» есть матчи Лиги чемпионов в Азии и поединки Саудовского кубка чемпионов. Но в этих турнирах команда далеко не фаворит, можно рано вылететь и тогда концовка сезона превращается в формальность. Тут самим шейхам, которые в ответе за судьбу «Аль-Иттихада», надо подумать.

Что делать с Бензема? Повторяется история других звезд, которых убедили деньгами. Их жены и подруги не хотят жить в Саудовской Аравии, не хотят воспитывать там детей. Бензема летал в Мадрид, чтобы повидаться с бывшей женой Хлоей. А поскольку не только «Реалу», но также ПСЖ, где Коло Муани и Рамуш не отвечают стандартам качества в центре атаки, заданным Кавани и Ибрагимовичем, нужен нападающий, то президенты известных клубов обратили внимание на явные проблемы Бензема в нынешнем клубе. Вот только есть загвоздка.

Бензема в центре проекта саудовской лиги

Понятно, зачем шейхам Роналду. Главная приманка для новых трансферов, подкачанная реклама саудовской лиги. А вот ставки на мусульман наподобие Бензема, Мане и Канте были сделаны, чтобы понравиться местной публике. Вроде легионеры, но свои ребята. И во всех случаях промахнулись. Садьо занялся личной жизнью, нашел жену, которая на 12 лет моложе и недавно ходила в школу.

Бензема тоже плевал на тренировки и высокий прессинг, вернулся к бывшей супруге после серии романов. Тихий Канте вроде как нашел девушку, его связывали с бывшей женой Джибриля Сиссе. Понятно, что в Саудовской Аравии даже за безумные деньги никто не будет выкладываться на поле. Тот же Роналду, если смотреть не нарезки голов, а полные поединки, иногда филонит на поле.

Бензема выходил один на один почти с центра поля. Невысокого мнения о напарниках по команде и о силе чемпионата, куда попал. Но четкое понимание, что форвард такого класса пригодится на полгода в аренду грандам из Лиги чемпионов, не отменяет силу контракта с шейхами. Вряд ли юристы не догадались, что звезды попробуют сбежать из пустыни. Но можно применить саботаж.

Если Бензема в хороших отношениях с Анри, то мог бы помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ в стиле Суареса в «Атлетико». Можно вернуться в родной «Лион», «ткачи» рядом с зоной вылета. Но французские политики обвиняли Карима в дружбе с террористами, поэтому во Франции могут встретить свистом. Разные источники сообщают, что Карима почти всё в Саудовской Аравии не устроило.

Влажность, жара, пустые трибуны, критика фанатов. В мире коммерции не удаляют страницу на 76 миллионов человек, ведь это часть работы – рекламировать лигу шейхов. Если Карим увидит шанс сыграть в плей-офф ЛЧ с Эдегором или Винисиусом, то задумается. Особенно с учетом, что бывшая жена Хлоя живет в Европе, где воспитывает Ибрагима и Мелию, а дети хотят чаще видеть папу.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Трансферная лихорадка
БЛОГ
Трансферная лихорадка
Аль-Иттихад  Бензема Карим
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Аль-Иттихад»
10 вариантов на замену Салаху в «Ливерпуле». Просматривают игроков АПЛ и экзотичных кандидатов
Вчера, 23:22Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Холанд выбыл из гонки за «Золотой мяч 2024». Отец норвежца готовит трансфер сына
Вчера, 20:35Вадим Багров в блоге За и противКомментарии8
Слухи«Интер» проявляет интерес к Начо из «Реала»
Вчера, 20:29
Слухи«Бавария» снова заинтересовалась де Йонгом
Вчера, 19:50
СлухиМаатсен хочет перейти в «Боруссию» на постоянной основе
Вчера, 16:41
Слухи«Арсенал» готовит предложение по Уилльяму Пачо
Вчера, 14:45
Сортировать
Все комментарии
протон
протон ответ Bobon (раскрыть)
12 января в 20:45
Да они готовятся уже к ЧМ им нужен не только пиар. это долгосрочная прога.
протон
протон ответ Elliada_ (раскрыть)
12 января в 20:44
Покажи мне клубы на Западе откуда не хотели уходить игроки топовые? Кто то уходит а кто приходит.
Elliada_
Elliada_ ответ протон (раскрыть)
12 января в 11:06
А я смотрю, ты единственный, кто до сих пор верит в верблюд-лигу. Даже сейчас, когда топ-игроки хотят уехать оттуда, несмотря на потери в деньгах, когда даже с учетом звезд стадионы не заполняются, рейтинги на ТВ падают, инфраструктура не строится. Уже сейчас очевидно, что пузырь лопнул. Быстрее, чем все ожидали.

Я тебе с самого начала это говорил. Про незаполняемость стадионов и прочее. Кстати, скажи, если лига развивается, кого подписали зимой????? Думаю, ты сам прекрасно понимаешь, но пока твой кумир там, ты будешь защищать лигу.
112910415
112910415
12 января в 11:02
Реал он уже не усилит ...
если невмоготу в СА, надо думать про менее статусный клуб !
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
11 января в 22:55, ред.
Молодых достаточно, но, кто сказал, что это топ-игроки. Ляпорт лавочник, про Невеша и Миленковича сколько лет говорили, что это перспективные игроки за которыми охотятся топ-клубы. Но почему-то никто их так и не купил. Видимо, не сильно охотились. Малком-это вообще смешно. Может, по меркам рпл это топ, но в европе это уровень середняка условной лиги 1, кстати Фофана и Дембеле такого же уровня. И я не понимаю подхода, когда футболист в 25 лет и больше считается перспективным. В таком возрасте - это уже состоявшийся футболист и выше он уже не прыгнет. А доходы от нефти - это да. Денег у них много. Но как это поможет поднять уровень футбола, я так и не понял. Покупкой игроков уровень футбола не поднять
протон
протон ответ Bobon (раскрыть)
11 января в 22:46
А где там видно, что все сбитые летчики . Могу привести примеры молодых и перспективных футболистов, которые поехали в СА, и таких там за десяток более чем. Играют и ни в чем не нуждаются. Ну покинет Карим, возьмут более хорошего. Деньги это всё. ВЫ просто чемпионат СА вообще не смотрели. Я видел какие там скорости и не под палящим солнцем вовсе играют, а в вечернее время когда режим оптимальный. Рубен Невеш Милинкович-Савич Секо Фофана Малком Мусса Дембеле Эмерик Лапорт Рожер Ибаньес разве можно сказать что это сбитые7 Сбитый только Неймар дискатёр и жаль что его подписали СА.
На всех футболистов включая зарплаты и трансферную стоимость они потратят примерно 2 млрд баксов за 2-3 года. При том, что доход от экспорта нефти и нефтепродуктов Саудовской Аравии составил 326 млрд баксов только за один 2022 год.
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
11 января в 22:36
Не в том дело. Покупка сбитых летчиков и лавочников из Европы уровень футбола не поднимет. Это не так работает. Был пример Китая. Сколько они вбухали денег в таких же игроков. А толку. Что-то незаметно, что уровень китайского футбола вырос
протон
протон ответ Bobon (раскрыть)
11 января в 22:33
А Вы честно скажите футбол СА смотрели сейчас из топа 5 команд лиги? думаю нет, футбол там точно не дворовой. Если люди считают что СА бросит проект то многие в этом ошибаются.
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
11 января в 22:31
Были слухи про Фирмино, ну еще про некотрых. Климат там не при чем. Уровень футбола как был дворовым, так и остался. Туда ехали чисто заработать,а не играть. Но, как видно, даже очень большие деньги не сильно удерживают там игроков.
протон
протон ответ Bobon (раскрыть)
11 января в 22:24
Чем не довольны тем что им выплачивают космические суммы? или появились некие запреты , табу о которых их не предупреждали ? Кому то выгодно из западной стороны Европы распускать такие слухи, всё там хорошо по большому счету. Просто амбиции СА не входят в западный футбол. уж слишком много вложено
протон
протон
11 января в 22:21
А за что Карима критиковать? он свою карьеру сделал и довольно удачно. Плохой Карим потому что выбрал СА но не МЛС?
Bobon
Bobon ответ Не Эго Ист (раскрыть)
11 января в 22:21
Я уже говорил, что саудовская лига ничего общего с футболом не имеет. Но я думал, что они продержатся немного дольше. А тут вот как получается. Никому, даже сбитым летчикам она особо не нужна. Даже за очень большие деньги. Дело же не только в Бензема. По слухам, там многие недовольны. А их еще в лч звать хотели.
A.S.A
A.S.A
11 января в 21:56
Карима можно называть по разному...сбитый летчик, пенсионер, или как нибудь еще, но не стоит забывать о его опыте, о голоде по настоящему большому футболу и сейчас сам игрок заинтересован в переезде в Европу,а значит будет отдаваться игре полностью, лишь бы снова поиграть в ЛЧ тем более сразу со сталии 1/8 финала....и даже есть варианы, где теоретически Карим мог бы оказаться и принести пользу
Смотрите, ПСЖ сейчас молодая команда в атаке которой играют нападающие сборной Франции Мбаппе/ Дембиле/Коло Муани....и почему бы им не взять на остаток сезона дядьку Карима?! Его опыт больших побед точно лишнем не станет, плюс по сборной Франции он отлично играл в паре с Мбаппе, почему бы и нет?!
Почему бы не вернуться на пол года в родной Реал??!! Мадриду нужен форвард, тратиться зимой Перес не станет, т к ждет Мбаппе и желает заполучить Холланда, поэтому будет экономить сейчас. Карим конечно же заметно сдал в своем последнем сезоне за Реал, но повторюсь, опыт огромный, плюс желание победить в очередной раз в ЛаЛиге и ЛЧ придадут ему сил
Можно рассмотреть и вариант с Арсеналом....клубу очень нужен форвард, но тратить большие деньги на покупку условного Тоуни или Соланке клуб именно зимой не может,т.к поджимает ФФП, плюс есть еще позиции которые нужно укрепить, и вот к примеру Карим мог бы стать этой затычкой в атаке до конца сезона! Да, скорости АПЛ он скорее всего не потянет, но выходить на замену и отпахать мин 20-30 думаю сможет.
Наполи бы тоже не помешал бы такой форвард, т к Виктор Осимхен не может тянуть коуб в одиночку, но вот тут думаю интерес у Карима не вызовет клуб, который играет непонятно во что в этом сезоне....
Не Эго Ист
Не Эго Ист
11 января в 21:52
Все, кто подался в СА из Европы- не были бедными людьми.. Да, деньги лишними не бывают.. Но, настоящих футбольных эмоций, полных трибун и высокого качества футбола они там не нашли.. В этом их беда.. Некоторые сами готовы уплатить неустойку и вернуться назад.. Не думаю, что массовый "побег" будет сейчас, зимой.. А вот летом побегут многие.. По разным причинам.. Климат будет последней причиной.. Да, там жарко, но сухо, а не влажно - как пишут авторы.. Вот в Майами действительно жара и влажность.. Играть там намного сложнее.. В СА - климат почти однотипный - привыкнуть к нему легче.. В Америке климат разный.. В этом и сложность игры там.. Что касается Бензема - то у него немного "крыша" поехала после ЗМ и пропуска ЧМ.. Плюс он много болтает, особенно на политические темы.. Всё наложилось одно на одно.. Где он окажется - никто не знает.. Решать это только ему.. Как и всем остальным "гастарбайтерам"..
25процентный клоун
25процентный клоун
11 января в 21:52
В Серию А пойдёт.
протон
протон
11 января в 21:40
Быстро однако Карим переобулся.
Дима Логинов
Дима Логинов
11 января в 20:58
Взять и удалить 76 млн. подписчиков. Молодые тик-токеры его анафеме придадут, это полное падение их мировоззрения.

Сам же Бензема уже никому не сможет помочь в Европе. Всё, он вышел на пенсию. В таком возрасте полгода разгильдяйства, вкупе с обеспеченной жизнью и былыми успехами, уже неустранимы. У него уже не будет мотивации даже для ЛЧ и Реала. Поставьте на нём крест, коли он и сам его поставил.
Elliada_
Elliada_
11 января в 20:52
Блеснул один сезон в ЛЧ и сразу король? Бензема никому уже не поможет. Правильным решением было бы завершить карьеру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
11 января в 20:46
Карим был ужасен в последней ЛЧ, кому он поможет?
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
11 января в 20:39
Сбитый лётчик
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 