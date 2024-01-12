Объявлен лучший игрок сборной Германии по итогам 2023 года

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вчера, 17:38

Немецкий футбольный союз сообщает, что полузащитник «Боруссии» Дортмунд признан лучшим футболистом сборной Германии по итогам 2023 года.

За Джана свои голоса отдали 64,6% болельщиков. Второе место в голосовании занял нападающий «Боруссии» Дортмунд (11,7%), а третье — полузащитник «Баварии» (9,4%), который был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году.

В 2023-м Эмре Джан провёл 6 матчей в составе сборной Германии.