Объявлен лучший игрок сборной Германии по итогам 2023 года

Немецкий футбольный союз сообщает, что полузащитник «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан признан лучшим футболистом сборной Германии по итогам 2023 года.
За Джана свои голоса отдали 64,6% болельщиков. Второе место в голосовании занял нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг (11,7%), а третье — полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (9,4%), который был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году.
В 2023-м Эмре Джан провёл 6 матчей в составе сборной Германии.
В нынешнем составе сборной на Трансфермаркте данного игрока нет ни в основе ни вообще в составе..))
В нынешнем составе сборной на Трансфермаркте данного игрока нет ни в основе ни вообще в составе..))