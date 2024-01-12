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Объявлен лучший игрок сборной Германии по итогам 2023 года

вчера, 17:38

Немецкий футбольный союз сообщает, что полузащитник «Боруссии» Дортмунд Эмре Джан признан лучшим футболистом сборной Германии по итогам 2023 года.

За Джана свои голоса отдали 64,6% болельщиков. Второе место в голосовании занял нападающий «Боруссии» Дортмунд Никлас Фюллькруг (11,7%), а третье — полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала (9,4%), который был признан лучшим игроком национальной команды в 2022 году.

В 2023-м Эмре Джан провёл 6 матчей в составе сборной Германии.

Объявлен лучший игрок сборной Германии по итогам 2023 года

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Боруссия Д  Бавария  Джан Эмре  Фюллькруг Никлас  Мусиала Джамал
Перевод с Dfb.de Фото: Твиттер сборной Германии
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:44
хм ... миновали хорошие времена-то
Andrey Dzutsev
Andrey Dzutsev
сегодня в 06:30
Ха ха,настоящие немцы,не зря они 2 чм последних позорно слили,
x44gw7t6gt76
x44gw7t6gt76
сегодня в 05:47, ред.
Если в сборной Германии лучший это середнячок Джан, то значит у сборной Германии реальные проблемы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:08
Блэт, вот через себя этот тип забивает покруче Роналду, прием обоих, вообщем зря Клопп его отпустил, при все при том, что он - опорник!
протон
протон
вчера в 22:18
Дожили. В сборной Германии не нашлось никого лучше Джана.
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:30
Германия не заслужила, чтобы в ней выбрали лучшего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
Статья походу из 2016 года....

В нынешнем составе сборной на Трансфермаркте данного игрока нет ни в основе ни вообще в составе..))
5cwhzns5whca
5cwhzns5whca
вчера в 18:16
Болельщикам с трибун виднее кто лучший....
Futurista
Futurista ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:10
Ну вот видишь как хорошо...всего то 80 лет прошло и невозможное возможно)...в германии...
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Немного неожиданное решение... ну будет надеяться что выбор правильный.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:53
Очень жаль эту сборную
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:48
Лучшими игроками сборной Германии признаны немец, турок и нигериец. 🤔
sova147
sova147
вчера в 17:42
Эмре Джан поздравляю, какой большой процент болельщиков получил!
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