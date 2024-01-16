У «Крыльев Советов» поменялся первый соперник на сборе в Турции

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вчера, 12:30

«Крылья Советов» проведут первый контрольный матч на сборе в Турции 24 января с северомакедонским «Гостиваром».

Организаторы сбора поменяли спарринг-партнёра для самарского клуба, который изначально в этот день должен был сыграть с сербским «Вождовацем».