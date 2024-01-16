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У «Крыльев Советов» поменялся первый соперник на сборе в Турции

вчера, 12:30

«Крылья Советов» проведут первый контрольный матч на сборе в Турции 24 января с северомакедонским «Гостиваром».

Организаторы сбора поменяли спарринг-партнёра для самарского клуба, который изначально в этот день должен был сыграть с сербским «Вождовацем».

Во время первого сбора КС также встретятся с командой «Раднички 1923» 26 января.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:31
Во-первых про результат никто в помине не говорил, а сам соперник и как под него готовиться это важно
Во-вторых с вами никаких диалогов не велось, вы меня с кем-то путаете
То что будет в конце чемпионата там и посмотрим, плотность таблицы ещё есть
И то что Осинькин средний тренер с вами не соглашусь, но это ваше личное мнение и оспаривать его не собираюсь
Крылья - команда лифт, до недавнего времени так было
И конечно надеюсь как фанат КС что они надолго в РПЛ и покажут себя во всей красе
Байкал-38.
Байкал-38. ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 17:37
А что КС решили в чемпионат Сербии податься?
Или это какой то турнир, в котором надо обязательно побеждать?
Вы вообще понимаете, что это всего лишь контрольный матч, это простоя тренировка, где просто идёт подготовка к чемпионату РПЛ.
Тут даже сам результат не важен, тут главное команду, игроков подготовить, а кого надо проверить.

Кстати помните наш с вами разговор, когда КС были на втором месте, а Локо на 8-10? Вы тогда даже посмеивались над Локо и говорили, что КС намного сильнее.
Я тогда предсказал, что к перерыву КС откатятся ближе к середине, а к концу сезона будут примерно на 10 месте.
Так вот моё первое предсказание уже сбылось, да и второе сбудется.
Осинькин средненький тренер, а КС даже не середняк, что собственно показывает их результаты говорят сами за себя. Пару сезонов в РПЛ сезон в ФНЛ.
kazakoff
kazakoff ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:04
Возможно и важен соперник
Осинькин тренер продуманный, как раз тактику под соперника и подбирают
Байкал-38.
Байкал-38. ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:45
А вы думаете, что КС готовились именно к этому клубу?
Обычно на сборах не совсем важно какой соперник будет, в матчах на сборах важнее отработать свою тактику, наиграть состав и проверить своих игроков и внести в игру свои наработки.
Это не официальный матч, на кону ничего не стоит.
Тут намного важнее, что бы был соперник, а кто не важно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:46
Ничего страшного не произошла. Самаре уверенно сыграть и главное без травм.
112910415
112910415
вчера в 13:35
жаль, что пропадёт многодневная подготовка к тому, первому клубу ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:50
«Вождовац» решил пока не много выждать...)
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