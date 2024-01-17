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Мостовой: «Карпин за свою тренерскую карьеру ничего не выиграл»

вчера, 17:10

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о тренерской карьере наставника национальной команды и «Ростова» Валерия Карпина.

Валерий Карпин за свою тренерскую карьеру ничего не выиграл — он уже в качестве тренера больше 10 лет. Он не один такой, есть еще такие тренеры. Можно выигрывать с «Зенитом» всё подряд, потому что ты там должен это делать, а в «Ростове» или «Урале» ничего не выиграешь. Нужно спокойнее относиться к этому.

Карпин — просто тренер, как и все остальные. Можно ли назвать его топ-тренером? Все футбольные люди зададут встречный вопрос — назовите сильного, хорошего, слабого и отличного тренера. У журналистов это есть, а определяют они с помощью трофеев — с этим я согласен. Когда тренер, выигравший титулы с одним клубом, переходит в другую команду и его убирают через три месяца, он становится плохим специалистом? Нельзя бросаться такими словами.

В футболе все давно придумано: кто-то выстреливает, а кто-то нет. Эмери в России был непонятно кем, а потом в «Севилье» три раза подряд выиграл Лигу Европы.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ la-respect0 (раскрыть)
сегодня в 14:55
- Объясни, чем же это он был хорош? И когда это было?
lotsman
lotsman ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 11:40
Это уже талант. Такой может найти подход к любому игроку и правильно использовать его игровые качества.
sir_Alex
sir_Alex ответ Владимир Немченков 1 (раскрыть)
сегодня в 08:40
Не скажите, в "Сельте" зажигал по полной. А вот как человек – полное 💩
kovalev-barin
kovalev-barin ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 01:44
Ну тоже спорно.

Возьмем в пример Де Дзерби: трофеев у него не много. Но все (без исключения) команды, которые он тренировал, добивались результатов выше ожидаемых. Вот и какого качества тренером его считать по логике Мостового?
la-respect0
la-respect0 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 01:18
Игрок был хороший , что ни говори...но ведёт себя , как обиженный ребенок , хз, чё у него за комплексы...мог уже давно стать тренером , начать с низов и пробиться до РПЛ, а так , только как алкаш сидит и бухтит на всех...я царь ))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир Немченков 1 (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Памятник Мостовому поставить хотели, но новое руководство клуба отказалось от этой затеи. По поводу "царя" всё очень расплывчато и только со слов самого Александра. Но то, что в "Сельте" он показывал выдающийся футбол, - неоспоримо. Достаточно посмотреть фрагменты матчей, в которых он принимал участие.
ABir
ABir
вчера в 22:44
Тренеров тысячи, а трофеев единицы. Мостовой в отличие от Карпина даже не попытался с кем-нибудь выиграть. Только языком пробует пока.
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 22:22
Как,игрок был так себе....не люблю Спам и всех его игроков,но все таки надо быть объективным,ему в Испании памятник стоит,да и погоняло "царь" заслужить надо...
протон
протон
вчера в 20:54
Вообще, есть ощущение, что раз в несколько месяцев Мостовой просто говорит одно и тоже для спортивных СМИ. А может и нет уже никакого Мостового, а выпускающие редакторы просто обновляют прошлогодние новости
adekvat
adekvat
вчера в 20:48
Мостовой зря в тренеры собрался ему в журналюги надо идти.
vlasovca
vlasovca
вчера в 20:11
В.КАРПИН - Мостовой даже не тренер.
5c5hc2n44gts
5c5hc2n44gts
вчера в 20:09
ВАЛЕРА КАРПИН - Мостовой даже не тренер.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:43
Подождите, а разве кубок соли не Карпин выиграл со Спартаком в 2012?
Ну как это Мостовой забыл о самом престижном турнире в мире?
Карпин победитель соли!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:58
- Да Мостовой и как игрок был так себе... Потом участвовал в "забастовке" против тренера сборной... Сейчас сидит перед тв и ждёт, что кто-то возьмёт его тренером. А ЕГО НЕ БЕРУТ!!! НИКТО НЕ БЕРЁТ!!! (Потому, что не за что брать! То, что он сам себя назвал "царём", никого не впечатляет!) Вот это его и бесит! И он уже полгода "поливает грязью" всех подряд... Не уважаю, от слова СОВСЕМ!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Просто к чему все эти размышлизмы...про "С Зенитом устанешь чемпионить а с Уралом и Ростовом ничего не выиграешь" ???
Да ещё и затрагиванием фамилий....

Походу чел просто солому стелит....понимая что клуб который его пригласит будет явно "не топ"....вот и создал самому себе успокоительную классификацию...какие клубы успешны..а какие нет....

Нет такой профессии "тренер-победитель".....и без Мостового...все понимают....а кто не понимает тем Федун ещё лет 15 назад сказал о доле тренера (в процентах) в успехе или неудаче команды....
drmjp37v6u3p
drmjp37v6u3p
вчера в 18:23
С одной стороны с царем и не поспоришь, но нужно теперь ждать ответочку от Карпуши...:)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:09, ред.
Почитал комментарии. Те, кто хают Мостового, ничего не поняли в его размышлениях о судьбе тренеров. А жаль. Пусть ещё раз перечитают интервью Александра и тогда, может быть, согласятся с ним. Может быть.
Лотсмэн всё разложил по полочкам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:02
Зато у Карпина есть лицензия, работа, 2-е должности, уважение и смех над такими критиками как Мостовой....

У Мостового ни лицензии... ни работы тренером...одна какая то полускрытая завить ...и попытки поумничать....

Лучше уж как Карпин "10 лет быть тренером и ничего не выиграть"....
Чем 10 лет сидеть без тренерства порожняком филосовствуя.....
yrh5vdrchdx9
yrh5vdrchdx9
вчера в 18:00
В его речи слышны нотки зависти
112910415
112910415
вчера в 17:41
опасно так длинно говорить !
люди увидят множество смыслов, в том числе обидные !
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:39
Мост плюется желчью
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:39, ред.
Как так?)...если послушать его аналитику чистый гений тренерского цеха)...

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:35
Что его туда не позовут))
Futurista
Futurista
вчера в 17:30
Саша, так иди в Севилью...в чем проблема?)...
lotsman
lotsman ответ nggvpesj7e65 (раскрыть)
вчера в 17:30
Надо вникать в смысл статьи. Мостовой всё сказал правильно. Если у тренера есть возможность приобретать хороших игроков, тех, кто по его мнению ему нужен, кто подходит к его тактике, то он может выигрывать титулы. А если этого же тренера оставить на голодном пайке, в плане игроков. Давать ему кто попадётся, кого он не видит в плане своей тактики игры, то и результаты будут плохие. Главный тренер не занимается обучением игроков. Он строит игру команды с уже готовыми мастерами. И если эти мастера не понимают тренера и он не может найти с ними общий язык, то игры команды не получится.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:28
Дурной заголовок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ nggvpesj7e65 (раскрыть)
вчера в 17:16
Если бы вы имели честь прочитать текст новости, то он просто сказал по факту, что тренеру с неограниченными возможностями куда проще выиграть трофеи, чем тренеру середняка, и при этом не обязательно он лучше)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:15
Мостовой не зря на тренера отучился, довольно разумно всё по полочкам разложил) Может, действительно его пора в какой-нибудь клуб взять?))
nggvpesj7e65
nggvpesj7e65
вчера в 17:14
Словесный понос Мостового вызывает омерзение. Валера уважаемый тренер, а Саша пока как тренер вообще никто.
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