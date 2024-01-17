Мостовой: «Карпин за свою тренерскую карьеру ничего не выиграл»

Бывший футболист сборной России высказался о тренерской карьере наставника национальной команды и «Ростова» .

Валерий Карпин за свою тренерскую карьеру ничего не выиграл — он уже в качестве тренера больше 10 лет. Он не один такой, есть еще такие тренеры. Можно выигрывать с «Зенитом» всё подряд, потому что ты там должен это делать, а в «Ростове» или «Урале» ничего не выиграешь. Нужно спокойнее относиться к этому.

Карпин — просто тренер, как и все остальные. Можно ли назвать его топ-тренером? Все футбольные люди зададут встречный вопрос — назовите сильного, хорошего, слабого и отличного тренера. У журналистов это есть, а определяют они с помощью трофеев — с этим я согласен. Когда тренер, выигравший титулы с одним клубом, переходит в другую команду и его убирают через три месяца, он становится плохим специалистом? Нельзя бросаться такими словами.

В футболе все давно придумано: кто-то выстреливает, а кто-то нет. Эмери в России был непонятно кем, а потом в «Севилье» три раза подряд выиграл Лигу Европы.