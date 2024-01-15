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Тюкавин рассказал о впечатлениях от сериала «Слово пацана»

вчера, 14:29

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признался, что недавно посмотрел нашумевший отечественный сериал «Слово пацана».

Все начали говорить о нем, я посмотрел. Убил время в самолете, почти весь полет, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:06
пацану про пацанов ...
ясно, что хорошо заходит ! )
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:16
Тюкавин таким образом намекает на переход в казанский Рубин.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:45
И на том спасибо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Никаких камней....тем более критики...
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:58
Губерман- довольно скользкий тип- и вашим, и нашим. Помню его интервью Е.Киселеву, потом Д.Гордону- и везде он разный. А, позиция, гражданская, у человека- должна быть одна.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Будем надеяться, что когда-то вернётся в новом ещё лучшем качестве. России это свойственно, поэтому и не понять её умом, а остаётся только верить. Правда тот же И. Губерман сказал, что "давно пора, кю*на мать, умом Россию понимать". Может не доросли ещё?
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:39
Когдато, помню, еще в советское время, у очень авторитетного журналиста, с мировым именем В.С.Зорина была рубрика "Нью-Йорк город контрастов". Ты сейчас упомянул, а я вспомнил...
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:34
Угу, с помощью Холопа и ещё (не дай бог приснится) Бременских музыкантов.)
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28
В России нет не здравомыслящих. Страна контрастов - или мыслит, или вообще ни о чём не думает, пока рак на горе не свистнет. Что любопытно, что последних больше среди долгожителей.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
Потом может оказаться слишком поздно, да и не принято о них говорить плохо. Так что старших лучше не критиковать.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:10
"Некоторые"- это конечно камень в мой огород? Для того, чтобы, говорить о "некоторых", надо дожить до их лет, а потом- их критиковать...
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:02
Очень толково!!! Я бы даже сказал- Гениально!!! Как же все-таки замечательно, что в мире, и в России, в частности- еще есть Здравомыслящие люди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:01
Парень не понял, что его тестировали на интеллект. Нормально - это скорее об удачной посадке.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:56
Не докатились, а приехали. Сейчас пытаемся выбраться на путь истинный, так опять с помощью Холопа.
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:52
Люди смотрят телевизор. Так и говорят: "Смотрю телевизор". Мелькает что-то в нём и ладно. Погас, сразу как-то неуютно. Я по этому поводу часто вспоминаю гарик И. Губермана: "СРЕДИ НЕМЫСЛИМЫХ ПОБЕД ЦИВИЛИЗАЦИИ МЫ ОДИНОКИ, КАК КАРАСЬ В КАНАЛИЗАЦИИ"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39, ред.
Всё "дело вкуса"...я например не смотрел...и навряд ли буду....

Последнее что смотрел...на каникулах у тёщи...из коротких сериалов "Чужак" по Кингу...и скандинавский "Каштановый человечек" по книге Сорена Свейструпа.........
Советую...

Сериалы современные ...но и старые фильмы могу смотреть без напрягов...
Не охота как некоторые уподобаться рассуждениям что раньше и кино было круче и артисты артистичней...и режиссёры режиссёристей и игроки умелей и мячик круглее....
Всё зависит от настроения и вкуса....
Не являюсь прямо поклонником советского кинематографа...тоже в большей части халтура...за исключением знаковых....но например "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" могу смотреть бесконечно...с любого момента любой серии...))
stanichnik
stanichnik ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:16, ред.
Доброго Здоровья Igo0rek!
Есть конечно, как без них. Но всё же в основной своей массе, как вы выразились, "актёрский каст", а нормальные к сожалению уходят. Вот и сегодня проводили в последний путь одного из них. Вечная память Юрию Мефодьевичу!
lotsman
lotsman ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:34
Есть. И очень хорошие есть. Но зачастую, в нынешних сериалах, играет хороший актёр, а рядом с ним несколько кукол. С одним выражением лица и монотонной скороговоркой (как бы слова не забыть). И ещё бесит, никчёмное музыкальное сопровождение, из-за которого порой не поймёшь о чём бубнит персонаж. Такое впечатление, что на съёмках современных сериалов отсутствуют звукорежиссёры.
Igo0rek
Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:19
И что? Ты хочешь сказать, что сейчас нет нормальных актеров?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 17:06
    lotsman
    lotsman ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Для меня дело не в морали, а в игре актёров.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:48
    Это из разряда "раньше трава была зеленее"... Сейчас снимают вполне себе не плохие фильмы и сериалы, и актерский каст играет нормально. Что касается морали, то вспомните для начала такие г.... фильмы как "Ирония судьбы" и "Любовь и голуби", вот уж верх морали и примера.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:46
    А сериал "Бригада", для каких целей был создан- для романтизации преступности или показать, как заканчивают бандиты? Помню, как прошелся по этому сериалу, замечательный советский режиссер С.С.Говорухин. Самая Светлая Ему Память!!!
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:42
    А что плохого в этом сериале? Он действительно хорошо снят, подобран отличный актерский каст, подобраны классные локации, написан хороший сценарий. Этот сериал не романтизирует преступность как многие говорят, хотя бы потому что три линии главных героев заканчиваются плохо для героев.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Полностью согласен и подписываюсь под каждым словом!!! Сейчас, кроме разврата, пошлости и идиотизма- ничего на российских экранах не увидишь. Даже, знаменитый, блитательный "Экипаж"-79, переиначили на американский блокбастер, со словечками "ВАУ"! После, Жжёнова, Филатова, Яковлевой, смотреть, на эту пародию- дурно и неприятно, при всех, современных спецэффектах. Называется, докатились...
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 16:29
    Нормальный фильмец,на раз глянуть!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:20
    Ну если время убить, сидя в самолёте, то можно согласиться. И то, я лучше бы смотрел в иллюминатор. Раньше были фильмы, в которых играли АКТЁРЫ. К примеру, "Офицеры". Фильм односерийный, смотрится на одном дыхании, а впечатление, что посмотрел сериал. Сейчас ставят однотипные сериалы, в которых снимаются сериальные АРТИСТЫ, без эмоций, с одним выражением лица на весь сериал. Посмотришь сериал, а вспомнить потом нечего. Или снимают что нибудь кошмарное, типа "Бременские музыканты"
    Igo0rek
    Igo0rek ответ 3q8t2kj9w4kd (раскрыть)
    вчера в 16:14
    Так этот фильм г.... полное.
    Capral
    Capral
    вчера в 16:00
    Вот, во что превратили советское киноискусство- лучшее в мире. Если, из всего, того, что российская киноиндустрия выпускает, можно, хоть чтото посмотреть- это уже за счастье. Остальное- просто противно. Тюкавин- пацан, и фильмы смотрит такие же. Я, в его возрасте, смотрел фильмы другие- "Сильные духом", "Ватерлоо", "Вечный зов" и тд. Гордился, советским кино, и Величайшими советскими актерами, и режиссерами!!! Вот, просто интересно, без обид: Тюкавин, что-нибудь, из Пушкина читал, или, моего любимого Чехова?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 15:54
    Тюкавин, ты и в футболе просто никакой...
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