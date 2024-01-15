Тюкавин рассказал о впечатлениях от сериала «Слово пацана»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признался, что недавно посмотрел нашумевший отечественный сериал «Слово пацана».
Все начали говорить о нем, я посмотрел. Убил время в самолете, почти весь полет, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально.
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин признался, что недавно посмотрел нашумевший отечественный сериал «Слово пацана».
Все начали говорить о нем, я посмотрел. Убил время в самолете, почти весь полет, когда летел в отпуск. Как впечатления? Нормально.
Последнее что смотрел...на каникулах у тёщи...из коротких сериалов "Чужак" по Кингу...и скандинавский "Каштановый человечек" по книге Сорена Свейструпа.........
Советую...
Сериалы современные ...но и старые фильмы могу смотреть без напрягов...
Не охота как некоторые уподобаться рассуждениям что раньше и кино было круче и артисты артистичней...и режиссёры режиссёристей и игроки умелей и мячик круглее....
Всё зависит от настроения и вкуса....
Не являюсь прямо поклонником советского кинематографа...тоже в большей части халтура...за исключением знаковых....но например "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" могу смотреть бесконечно...с любого момента любой серии...))
Последнее что смотрел...на каникулах у тёщи...из коротких сериалов "Чужак" по Кингу...и скандинавский "Каштановый человечек" по книге Сорена Свейструпа.........
Советую...
Сериалы современные ...но и старые фильмы могу смотреть без напрягов...
Не охота как некоторые уподобаться рассуждениям что раньше и кино было круче и артисты артистичней...и режиссёры режиссёристей и игроки умелей и мячик круглее....
Всё зависит от настроения и вкуса....
Не являюсь прямо поклонником советского кинематографа...тоже в большей части халтура...за исключением знаковых....но например "Шерлока Холмса и доктора Ватсона" могу смотреть бесконечно...с любого момента любой серии...))