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Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо»

вчера, 17:49

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Лещуком.

Новое соглашение голкипера рассчитано до 2028 года.

Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо»

«Динамовцы» также сняли креативный ролик на тему продления договора с кипером.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Лещук в Динамо уже седьмой год, но за это время провёл всего лишь пятьдесят полноценных матчей, ожидая своего часа и только в этом сезоне ему по-настоящему удалось выйти на первые роли. Через месяц Игорю исполнится двадцать восемь лет, как говорится самый "сок" для вратаря и судя по всему в администрации клуба очень на него рассчитывают, раз подписали аж до конца сезона 27/28.
С другой стороны сейчас в Динамо из Белоруссии пришёл ещё один новичок с огромными амбициями на позицию номер один и тоже на пять лет Андрей Кудравец. И для болельщиков Динамо сейчас большой вопрос кто из них будет первым и сумеют ли они окончательно усадить на "лавку" Антона Владимировича? Болейте за своих, а не против чужих!
z3pn75mwb4p4
z3pn75mwb4p4
вчера в 18:39
Не кисло так на 4 года вперед... пусть теперь отрабатывает такое доверие.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:30
Это динамовская тема, мну по футбольному барабану!)
протон
протон ответ Neutron021 (раскрыть)
вчера в 18:06
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:56
    Нормально так, продлил . До пенсии !)))
    Гость
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