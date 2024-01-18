Игорь Лещук продлил контракт с «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Лещуком.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 2028 года.
«Динамовцы» также сняли креативный ролик на тему продления договора с кипером.
Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарём Игорем Лещуком.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 2028 года.
«Динамовцы» также сняли креативный ролик на тему продления договора с кипером.
С другой стороны сейчас в Динамо из Белоруссии пришёл ещё один новичок с огромными амбициями на позицию номер один и тоже на пять лет Андрей Кудравец. И для болельщиков Динамо сейчас большой вопрос кто из них будет первым и сумеют ли они окончательно усадить на "лавку" Антона Владимировича? Болейте за своих, а не против чужих!
С другой стороны сейчас в Динамо из Белоруссии пришёл ещё один новичок с огромными амбициями на позицию номер один и тоже на пять лет Андрей Кудравец. И для болельщиков Динамо сейчас большой вопрос кто из них будет первым и сумеют ли они окончательно усадить на "лавку" Антона Владимировича? Болейте за своих, а не против чужих!