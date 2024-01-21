Бывший игрок сборной Франции рассказал, почему Мбаппе лучше остаться в ПСЖ

Экс-игрок сборной Франции Рио Мавуба полагает, что нападающему Килиану Мбаппе лучше остаться в ПСЖ. Ранее шла речь о его возможном переходе в «Реал».
Выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч» в ПСЖ – более непростая задача, чем завоевать их где-либо еще, особенно в «Реале». В ПСЖ вокруг него выстраивают весь проект.
Французы в этом веке не брали ЛЧ...
Хотелось бы чтоб им улыбнулась удача...
Французы в этом веке не брали ЛЧ...
Хотелось бы чтоб им улыбнулась удача...
Так можно и всю карьеру пробыть в "подающих надежду на ЗМ и ЛЧ".....
Иногда для достижения цели нужно не только усердно работать...но и поменять что то в своей жизни...
Не думаю что уходом Месси и Неймара шансы взять ЛЧ у ПСЖ увеличились хоть на 1 %......
Так можно и всю карьеру пробыть в "подающих надежду на ЗМ и ЛЧ".....
Иногда для достижения цели нужно не только усердно работать...но и поменять что то в своей жизни...
Не думаю что уходом Месси и Неймара шансы взять ЛЧ у ПСЖ увеличились хоть на 1 %......
а уже остальное образуется
а уже остальное образуется