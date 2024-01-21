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Бывший игрок сборной Франции рассказал, почему Мбаппе лучше остаться в ПСЖ

вчера, 17:14

Экс-игрок сборной Франции Рио Мавуба полагает, что нападающему Килиану Мбаппе лучше остаться в ПСЖ. Ранее шла речь о его возможном переходе в «Реал».

Выиграть Лигу чемпионов и «Золотой мяч» в ПСЖ – более непростая задача, чем завоевать их где-либо еще, особенно в «Реале». В ПСЖ вокруг него выстраивают весь проект.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Indzaghi (раскрыть)
вчера в 21:38, ред.
Ну понятно что это скорей селебрити чем игроки...но в десятку мировых звёзд входили....

Французы в этом веке не брали ЛЧ...
Хотелось бы чтоб им улыбнулась удача...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:14
Наверно потому что этот бывший игрок сборной Франции поставил на это круглую сумму Евро.
Indzaghi
Indzaghi ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:43
Можно подумать , что с Месси и Неймаром у ПСЖ были космические шансы на победу в ЛЧ.
9ab6gs8dm4zh
9ab6gs8dm4zh
вчера в 19:19
Одна макака учит другую как жить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Парню уже 26-й год...
Так можно и всю карьеру пробыть в "подающих надежду на ЗМ и ЛЧ".....
Иногда для достижения цели нужно не только усердно работать...но и поменять что то в своей жизни...
Не думаю что уходом Месси и Неймара шансы взять ЛЧ у ПСЖ увеличились хоть на 1 %......
3ez6yjx77k89
3ez6yjx77k89
вчера в 17:42
С ПСЖ думаю он может никогда не выиграть ЛЧ
112910415
112910415
вчера в 17:34
желательно не подавать постоянно противоречивых сигналов ...
а уже остальное образуется
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:21
Он прав.. Выиграть одну из кучи ЛЧ с Реалом и сделать это первым в ПСЖ - разные вещи.. Тоже самое и с ЗМ.. Пример Бензема - подтверждение этому.. Да и на родине у Бенза уже проблемы.. С Парижем это будет сделать труднее, но почётнее.. Похоже над этим негр сейчас и думает.. Что-то только долго..
Гость
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