«Бавария» подпишет одного из лучших игроков АПЛ. Используют связи Харри Кейна

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вчера, 17:43

Собирают банду для плей-офф Лиги чемпионов.

Диспетчер в линии обороны

В АПЛ у крайних защитников особая роль, тренеры активно экспериментируют. Александер-Арнольд из «Ливерпуля» уходит в опорную зону. Благодаря умению Трента отдать длинный пас команда быстро проходит центр поля, чтобы мяч сразу оказался у Салаха, лучшего футболиста АПЛ в сезоне по сумме xA – опасности моментов, созданных для напарников. У «Арсенала» в созидании важен левый латераль Зинченко. Благодаря высокому расположению и смещениям Александра в центр Артета получает насыщение фланга, чтобы соперник атаковал Зинченко, Хаверца и Мартинелли. В результате Сака получает свободное пространство – он второй после Салаха по xA.

На третьем месте ещё один человек с фланга, но Триппьер из «Ньюкасла» соединяет фокусы Салаха и Александера-Арнольда, Сака и Зинченко. Универсальный солдат. Причем если Трент и Александр слабее в защите, чем в атаке, Киран создает много качественных моментов, умея постоять за себя. Триппьер, если верить Фабрицио Романо, принял приглашение «Баварии». Ветерана можно понять. «Ньюкасл» драматично вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Боруссии» Д и ПСЖ в группе. Даже третье место не заняли, в Лиге Европы сыграет «Милан». «Сороки» из-за травм и ожидаемого отката после прошлого сказочного сезона собрали 8 поражений в 10 последних играх.

Триппьер делает, что может – 7 ассистов в АПЛ , выигрывает по 2.3 отбора за матч. По количеству созданных моментов за матч Триппьер один из лучших во всей АПЛ , выше только Мэддисон из «Тоттенхэма», получивший травму, и Гросс из «Брайтона». Киран в шикарной форме, невзирая на возраст и состояние «Ньюкасла». У него есть лидерские качества. Понимает, что в Лиге чемпионов в будущем сезоне с «сороками» не сыграет. Также тренер Хау не будет бороться за победу в АПЛ , в отличие от «Баварии» в Бундеслиге. Триппьер обходит 95-98 % крайних защитников топ-5 по множеству ключевых параметров, особенно в атаке. То, что нужно «Баварии», где Кейн хочет побить рекорд Левандовского по голам в чемпионате за сезон.

Исторический шанс в ЛЧ

Триппьер уже покидал АПЛ , с женой Шарлоттой есть опыт жизни за рубежом, и это редкость для английских футболистов. Киран играл за «Атлетико». В первом сезоне были приключения, но Триппьер собрался и стал частью чемпионского состава Симеоне. В «Тоттенхэме», где воспитанник «Манчестер Сити» играл много лет, у него не было трофеев. «Золото» в борьбе с «Реалом» и «Барселоной» оказалось приятным бонусом в Мадриде. Суарес, Льоренте, Партей и Карраско помогли Симеоне отбросить на время фаворитов даже без Гризманна.

Первый сезон Триппьера смазала лишь дисквалификация за ставки – помог друзьям выиграть деньги на прогнозе о своем переходе в «Атлетико». Но Симеоне с уважением относился к бойцу с правого фланга. Киран мог до сих пор играть за клуб из Мадрида, если бы не шейхи из «Ньюкасла». «Сороки» предложили первую зарплату в команде, а испанцам выдали с бонусами 18 млн евро. Неплохо за 31-летнего защитника. Сейчас Кирану 33 года, но это не единственная преграда на пути к сделке. Тухель давно следит за Норди Мукиеле.

Это 26-летений француз из ПСЖ . Но шейхи не спешат отдавать игрока «Баварии». Немцам нужен правый бек, ведь Павар в «Интере», а марокканца Мазрауи недавно обвиняли в поддержке истребления евреев. Для немцев это важная тема по понятным причинам. Мазрауи должен был играть на Кубке Африканских Наций, но в середине декабря повредил связки колена.

Сообщали о шести неделях простоя, но травма коварная. Справа выходил хавбек Лаймер, но это слабая ставка на плей-офф Лиги чемпионов. «Баварии» достался «Лацио», но если пройдут дальше, то соперники будут солиднее. Ещё до первой игры с «орлами» сыграют в Леверкузене. Для Триппьера переход в «Баварию» это шанс сразу сразиться за два ценных трофея.

Кейн приглашает знакомых

У «Баварии» немецкая фантазия, то есть её отсутствие. Если что-то работает, как ужасные пошлые шутки на застольях в Мюнхене, то их будут рассказывать снова и снова из поколения в поколение. А в футболе во имя вечного чемпионского огня работал перехват игроков у конкурентов. Но сейчас поставщик ценных мастеров – «Боруссия» Д, предпочитает получать больше денег от покупателей, поэтому Беллингем и Холанд не перешли в «Баварию». Зато в составе Тухеля сразу три человека из Франции – Тель, Коман и Упамекано.

Но недавно в заявке также были Эрнандес, Павар, Толиссо и Нианзу. Но французский акцент уходит, у тренера Тухеля другие вкусы. На смену может прийти английский вектор. Форварду Кейну настолько понравилось в Мюнхене, хотя первые месяцы провел не в новом доме, а в пятизвездочном отеле, что британец тащит в команду знакомых. Тухель идет по пути наименьшего сопротивления – формирует для Кейна приятную атмосферу в раздевалке. Британцы за рубежом дружелюбно встречают своих ребят, Кейн рад трансферу Дайера.

Харри зимой дарят вдохновение на весеннюю часть сезона, заодно усиливая проблемные места в составе. До прошлого лета в «Баварии» было всего два английских игрока за всю историю, если не учитывать английский паспорт Мусиалы, ведь играет за сборную Германии. Одного британца из прошлого легко вспомнить, это талантливый хавбек Оуэн Харгривз. Англичанин, родившийся в Канаде, выиграл Лигу чемпионов с немецким чемпионом, прежде чем его карьеру окончательно разрушили травмы в составе «Манчестер Юнайтед».

Второго англичанина назвать сложнее, это Омар Ричардс. Подписали на четыре года контракт с парнем из «Рединга». Но этот клуб не поставляет крутых футболистов для грандов и находится в плачевном состоянии, Ричардс не заиграл. А вот у Тухеля может появиться третий англичанин за сезон. Кейн позвал Дайера, а теперь приглашает ещё одного бывшего игрока «Тоттенхэма» – Триппьера, который планирует попасть на чемпионат Европы. В конкурентах в сборной Уокер, но выбор в основу зависит от формы двух ветеранов.