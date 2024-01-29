«Челси» и «Манчестер Сити» хотят перехватить Альфонсо Дэвиса у «Реала»

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вчера, 23:03

Защитник «Баварии» является одной из главных трансферных целей «Реала» на лето 2024 года.

Однако теперь в борьбу за подписание канадца также вступили «Челси» и «Манчестер Сити».

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025-го. Мюнхенский клуб предложил футболисту новую сделку, но пока не получил ответа. Если Дэвис не продлит соглашение с «Баварией» до конца нынешнего сезона, чемпионам Германии, возможно, придётся продать игрока.