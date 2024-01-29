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«Челси» и «Манчестер Сити» хотят перехватить Альфонсо Дэвиса у «Реала»

вчера, 23:03

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис является одной из главных трансферных целей «Реала» на лето 2024 года.

Однако теперь в борьбу за подписание канадца также вступили «Челси» и «Манчестер Сити».

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025-го. Мюнхенский клуб предложил футболисту новую сделку, но пока не получил ответа. Если Дэвис не продлит соглашение с «Баварией» до конца нынешнего сезона, чемпионам Германии, возможно, придётся продать игрока.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 09:25
менди хотят продать, травмируется часто
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:42
Зачем он нужен Реалу при наличии Менди.
В Челси если бы Чилуэлл не травмировался так часто, то никакой другой защитник и не нужен был бы слева, когда здоров он ТОП. А так, пол состава на длительных травмах.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:06
Поборятся за защитника обе команды!
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