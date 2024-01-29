«Челси» и «Манчестер Сити» хотят перехватить Альфонсо Дэвиса у «Реала»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис является одной из главных трансферных целей «Реала» на лето 2024 года.
Однако теперь в борьбу за подписание канадца также вступили «Челси» и «Манчестер Сити».
Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает летом 2025-го. Мюнхенский клуб предложил футболисту новую сделку, но пока не получил ответа. Если Дэвис не продлит соглашение с «Баварией» до конца нынешнего сезона, чемпионам Германии, возможно, придётся продать игрока.
В Челси если бы Чилуэлл не травмировался так часто, то никакой другой защитник и не нужен был бы слева, когда здоров он ТОП. А так, пол состава на длительных травмах.
В Челси если бы Чилуэлл не травмировался так часто, то никакой другой защитник и не нужен был бы слева, когда здоров он ТОП. А так, пол состава на длительных травмах.