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Стали известны четыре трансферные цели «Реала» на лето 2024 года

вчера, 22:15

«Реал» определился с трансферными целями на лето 2024 года.

По данным источника, мадридский клуб рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеса, а также защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса и защитника «Жироны» Яна Коуто.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:53
Позиция Мбаппе не лимитирована, ибо, кроме Вини, на левом фланге может сыграть Родриго (более того, это его основная позиция), в то время, как на правом - Диас и Гюлер. То есть сейчас на позицию LW и так два 100+ лямов претендента. Конечно, в целом Мбаппе лучше, но не за те деньги, которые он хочет, и его токсичный шлейф.

По Дэвису я уже говорил - он вообще не умеет в защите играть, поэтому точно не будет наследником Карвахаля, плюс не нужно недооценивать осадок Переса от трансфера Алабы, который оказался вообще не уровень "Реала".

Как говорится, собаки лают, а караван идёт, так вот, пока СМИ лают много лет про Дэвиса и Мбаппе, Перес берёт Джуда, Эндрика, Гюлера - потенциально три топ-игрока, и продолжит так делать и дальше, покупая куда дешевле, чем сулит пресса.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:35
Это скорее всего не правда, но как минимум двоя из этих игроков могут летом оказаться на Сантьяго Бернабеу - это Мбабло и Дэвис, т.к разговоров о них много, и длятся они уже давно
Что касается Гимараеша и Кауто, то тут возникают вопросы... а нужен ли Бруно Реалу?! В опорной зоне проблем вроде нет, или просто для глубины?!
А вот Коуто конечно бы был отличным трансфером, но он принадлежит Сити, и Пеп уже заявил, что следующий сезон игрок начнет в Сити, а так да, игрок отлично проявяет себя в ЛаЛиге
Nazi
Nazi
сегодня в 09:06
Может вам еще ключ от квартиры дать где деньги лежат....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:20, ред.
По Мбаппе и А. Дэвису, думаю, не утятина.
Обе позиции в РМ - лимитированы. Перес и Карло - не валенки, чтоб как Хави с Лапортой ждать травм, а потом искать пятый угол, охать и клеймить судьбу...
112910415
112910415
сегодня в 06:53
без всей четвёрки можно обойтись
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:38
Да заранее видно, что это опять утятина, куда им ещё дорогущий причем Гимарайнш в полузащиту, своих солить уже можно + ещё молодые таланты Пас и Гюлер)
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:43
Если подпишут Мбаппе, денег на остальных не останется
up6eqn569tjy
up6eqn569tjy
вчера в 22:29
Губа не дура! Вот так усиление! Ждём что будет дальше
Гость
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