Стали известны четыре трансферные цели «Реала» на лето 2024 года

«Реал» определился с трансферными целями на лето 2024 года.
По данным источника, мадридский клуб рассчитывает подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеса, а также защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса и защитника «Жироны» Яна Коуто.
По Дэвису я уже говорил - он вообще не умеет в защите играть, поэтому точно не будет наследником Карвахаля, плюс не нужно недооценивать осадок Переса от трансфера Алабы, который оказался вообще не уровень "Реала".
Как говорится, собаки лают, а караван идёт, так вот, пока СМИ лают много лет про Дэвиса и Мбаппе, Перес берёт Джуда, Эндрика, Гюлера - потенциально три топ-игрока, и продолжит так делать и дальше, покупая куда дешевле, чем сулит пресса.
По Дэвису я уже говорил - он вообще не умеет в защите играть, поэтому точно не будет наследником Карвахаля, плюс не нужно недооценивать осадок Переса от трансфера Алабы, который оказался вообще не уровень "Реала".
Как говорится, собаки лают, а караван идёт, так вот, пока СМИ лают много лет про Дэвиса и Мбаппе, Перес берёт Джуда, Эндрика, Гюлера - потенциально три топ-игрока, и продолжит так делать и дальше, покупая куда дешевле, чем сулит пресса.
Что касается Гимараеша и Кауто, то тут возникают вопросы... а нужен ли Бруно Реалу?! В опорной зоне проблем вроде нет, или просто для глубины?!
А вот Коуто конечно бы был отличным трансфером, но он принадлежит Сити, и Пеп уже заявил, что следующий сезон игрок начнет в Сити, а так да, игрок отлично проявяет себя в ЛаЛиге
Что касается Гимараеша и Кауто, то тут возникают вопросы... а нужен ли Бруно Реалу?! В опорной зоне проблем вроде нет, или просто для глубины?!
А вот Коуто конечно бы был отличным трансфером, но он принадлежит Сити, и Пеп уже заявил, что следующий сезон игрок начнет в Сити, а так да, игрок отлично проявяет себя в ЛаЛиге
Обе позиции в РМ - лимитированы. Перес и Карло - не валенки, чтоб как Хави с Лапортой ждать травм, а потом искать пятый угол, охать и клеймить судьбу...
Обе позиции в РМ - лимитированы. Перес и Карло - не валенки, чтоб как Хави с Лапортой ждать травм, а потом искать пятый угол, охать и клеймить судьбу...