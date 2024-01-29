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Семья Мбаппе хочет получить от «Реала» подписной бонус в 175 млн евро

вчера, 20:26

Окружение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе выставило свои условия «Реалу», если клуб хочет подписать форварда этим летом.

Файза Ламари, мать и агент футболиста, запросила у «сливочных» для своего сына заработную плату в размере 50 млн евро в год «чистыми». Эта сумма более чем в два раза превышает самую высокую зарплату в «Реале» на данный момент — Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба получают по 20 млн евро за сезон.

Кроме того, Ламари запросила у мадридского клуба подписной бонус в размере 175 млн евро, который должен полностью достаться семье Мбаппе. Однако «Реал» не собирается соглашаться на требования Килиана и его окружения. «Сливочные» намерены подождать, чтобы в будущем находиться в более выигрышной позиции.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 17:31, ред.
Я начал болеть за Реал Мадрид с июля 2001 года,потому что туда перешёл Зидан и с тех пор я всегда болел только за Реал,несмотря на шесть подряд вылетов в 1/8 лч и без титульные сезоны с 2004 по 2007,я люблю Реал Мадрид!
Так что ты не прав
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 17:28
Да это же не я придумал,это официальные цифры
Посмотри сам
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 17:03
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 16:52
    Конечно, Вам ведь известно сколько он получил. А не скажешь по какому контракту он находился в клубе, когда ушёл в ПСЖ? Останься, получил бы миллиард?
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 16:52, ред.
    Чё,прям уверен уверен?
    Рад за тебя!
    А я вот уверен что если завтра шейхи свалят из Сити и с ними уйдут большие деньги и топ игроки ,то ты поменяешь аватарку
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    сегодня в 16:49
    Да как скажешь!
    Хотя контракт у него был до 30.06.2021 и всё он получил
    Но я не буду спорить!
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 16:35
    Месси бы получил эти цифры, только если отыграл бы весь срок. Месси получал свои ЗМ точно также как и все остальные.
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 16:33, ред.
    насчет его статистику поверь, мне не интересно игра Псж...даже когда были трио месси неймар мбаппе мне не было интересным смотреть их игру...толька в лч да смотрел..я это говорю потому что в его статистиках уже сыт по горлу..пусть останется или в ливерпуль пойдет но личьно сам не хочу его видеть в Реале...я просто вначале ответил и хочу донести тех кто считает Реалу жалок...надеюсь понимаеш...
    Elliada_
    Elliada_ ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
    сегодня в 15:58
    Этот классный игрок только о себе думает. Раньше критиковали Месси за низкую результативность в ПСЖ, теперь туда перешли Рамуш, Дембеле и Асенсио. Посмотри на их статистику. Это просто смех. Вся команда играет на статистику Мбаппе, в ущерб своей. Мбаппе даже не брезгует играть в Кубке Франции с командами из 4-й или 6-й лиги. Все ради статистики. Если перейдет в Реал, всё будет также само.
    УЕСКА
    УЕСКА ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 15:57
    А Эндрику что даже на скамейке запасных места не нашлось?
    Elliada_
    Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 15:55
    А я хочу, чтобы Мбаппе перешел в Реал. Сити не нужен конкурент в ЛЧ. Уверен Мбаппе развалит Реал.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 15:51
    Все правильно делает семья Мбаппе. Мбаппе находится в выигрышном положении и может просить все что хочет. Если Реал не готов принять его условия, то он просто активирует опцию продления контракта с ПСЖ. Реал же находится в безвыходном положении, им позарез нужен форвард и Перес мечтает заполучить именно Мбаппе. Мбаппе это прекрасно понимает и пользуется этим, чтобы получить максимально выгодные для себя условия.
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    сегодня в 13:00
    Ты так уверенно пишешь-все вы хотите!
    Я не хочу прихода Мбаппе,у него огромное чсв,а на первом месте всегда должен был клуб
    А про Месси я даже спорить с тобой не буду,он белый и пушистый и денег с Барсы не брал и мячи все честно получил,он самый великий и совершенный,давай так пока решим!
    AgamagA_____
    AgamagA_____ ответ eleven LC (раскрыть)
    сегодня в 12:04
    Все вы хотите его прихода.
    Месси не получал 555 млн евро от Барселоны. Контракт был, но не был исполнен. И банкротство не связан с ним.
    Очередное враньё. Куча не нужных трансферов, слишком дутые контракты были почти у всех игроков Барселоны. Даже у игроков Реала намного меньше были зарплаты.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 11:38
    Мама Мбаппе когда-нибудь лопнет от жадности.
    Очень хочу, чтобы Перес утёр нос этой семейке - не подписав Килиана. А показательно подписав любого другого игрока на его место.
    Перес - старый хитрый лис и я верю, что так и будет.
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Насчет Реала что очет мбаппе в этом есть правда, я согласен с тобой...но если смотреть в праду глаза мбаппе классный игрок, а кто не хочет его бесплатно покупать? Раньше толька Реала было ИНТЕРЕС а когла срок контракта истекает откудато Ливерпул прявился??? Почему? Ответ очевиден Ливерпул это один из тех которые хочет бесплатно покупать...не хочет упускать шанс, и я это уважаю....но Реал 1 раз сделал официальную заявлению и то когда предложено было 150 млн походу...точьно незнаю но тогда единственный раз был..после отказа 200 млн были слухи, модеть и Реал был готов, но Официальную не сделал)))
    Elliada_
    Elliada_ ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
    сегодня в 10:26
    Бавария, например, реагирует. Слухи сразу развеивает. Насчет Реала, то я имел в виду не эту новость, а вообще эпопею с Мбаппе. До недавнего времени я не знал, что Реал интересуется Мбаппе еще со времен Монако, то есть уже 7 лет. Тогда он выбрал ПСЖ, как и сейчас. Каждый год Реал делает попытку, а он нос воротит. Верным решением было бы официально объявить, что Реал не подпишет Мбаппе и закончить на этом.
    RaulReal
    RaulReal ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
    сегодня в 08:50
    Есть один мультик в Ютубе, там Мбаппе переходит в Барсу и состав на матч выходят только ТерШтеген и Мбаппе 😂
    RaulReal
    RaulReal
    сегодня в 08:47
    Да за эти деньги лучше попробовать купить Холланда и Дэвиса плюс нормального молодого ЦЗ , думаю 50млн ЗП на этих троих хватит и могут больше пользы принести Реалу чем одна черепашка
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
    Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Elliada_ (раскрыть)
    сегодня в 06:12
    Почему объявить должен? Потому что люди на эту утку верят? Пусть верят)) от Реала и так официалного объявление не было то что готовь платит такие денги...я это к чему...много уток бывает на какие должны объявит...у Реала делать нечего..это в любом клубе касается..если на любое утку надо среагировать официально?? Незнаю даже))
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:02
    надо уважать идеи этой мамы !
    и игнорировать их !
    пусть продолжает мечтать, Реалу не надо этих приключений !
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    сегодня в 05:51
    Мама знает лучше... Но такой талант пропадает. Как то Бен Аффлек говорил Мэтт Деймону, точно слова не помню, смысл, ты угробиш себя в этих трущобах.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 03:27
    Не нам судить, кто и что хочет. Хочет эта семья хороший кусок отхватить, это их полное право, а Реал пусть думает, что делать.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 03:00
    Перес клоун 8а!!!
    Таких надо доить и доить.
    Мбаппе красава, правильно делает.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:16
    Смысла нет возиться с Мбаппе, да игрок конечно хороший, но с его поведением не нужен он в Реале
    eleven LC
    eleven LC ответ AgamagA_____ (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Не защищаю Мбаппе,я не хочу его прихода в Реал!
    Но парень целующий кубок мира на твоей аватарке стряс с Барселоны 555 миллионов евро за последние 5 сезонов,это официальные цифры и их легко найти!
    Может поэтому Барса на грани банкротства?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:53
    Если стремятся к деньгам, пусть остаётся в ПСЖ. Надо тогда подписать Холанда.
    Винисиус ___Холанд___Родриго
    ___Беллингем__Вальверде
    ____Камавинга/Тчуамени
    Алаба__Рюдигер__Милитао__Карвахаль
    ___________Куртуа
    На замене:
    Лунин
    Фран
    Начо
    Васкес
    Браим
    Гюлер
    Кроос
    Хоселу
    Нико Пас, Удар, Подкат...))
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:16
    Не удивлён... Знают себе цену и требуют по максимуму. Любой из критикующих Килиана и обвиняющих его в жадности на его месте поступили бы аналогичным способом. Не скажу ни слова осуждения в его адрес.
    Hoahin
    Hoahin
    вчера в 23:05
    Куда ему столько денег, если их и так куры не клюют и припасено на 500 лет вперед? Складировать и нули на банковском счете считать? Ну нам не понять.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 22:56
      Гость
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