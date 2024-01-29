Семья Мбаппе хочет получить от «Реала» подписной бонус в 175 млн евро

Окружение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе выставило свои условия «Реалу», если клуб хочет подписать форварда этим летом.
Файза Ламари, мать и агент футболиста, запросила у «сливочных» для своего сына заработную плату в размере 50 млн евро в год «чистыми». Эта сумма более чем в два раза превышает самую высокую зарплату в «Реале» на данный момент — Тони Кроос, Лука Модрич и Давид Алаба получают по 20 млн евро за сезон.
Кроме того, Ламари запросила у мадридского клуба подписной бонус в размере 175 млн евро, который должен полностью достаться семье Мбаппе. Однако «Реал» не собирается соглашаться на требования Килиана и его окружения. «Сливочные» намерены подождать, чтобы в будущем находиться в более выигрышной позиции.
Хотим ли мы этого для Реала? Нет.
Тем более он нанёт через год снова мозги делать, не хочу продлевать контракт, уйду бесплатно и т.д. и т.п. , как сейчас делает в ПСЖ. Президент Франции к нему лично уже не прилетит в Реал. Поэтому либо на общих основаниях, либо пусть остаётся там и купить Холланда вообще. А когда Холланд возьмёт Золотой Мяч, привезти его на презентацию в центр Парижа, но чтоб кортеж проехал через дом Ламари, Килиана и других обезьян из его семьи.
Хотим ли мы этого для Реала? Нет.
Тем более он нанёт через год снова мозги делать, не хочу продлевать контракт, уйду бесплатно и т.д. и т.п. , как сейчас делает в ПСЖ. Президент Франции к нему лично уже не прилетит в Реал. Поэтому либо на общих основаниях, либо пусть остаётся там и купить Холланда вообще. А когда Холланд возьмёт Золотой Мяч, привезти его на презентацию в центр Парижа, но чтоб кортеж проехал через дом Ламари, Килиана и других обезьян из его семьи.