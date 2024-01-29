Семья Мбаппе хочет получить от «Реала» подписной бонус в 175 млн евро

1706549185

вчера, 20:26

Окружение нападающего ПСЖ выставило свои условия «Реалу», если клуб хочет подписать форварда этим летом.

Файза Ламари, мать и агент футболиста, запросила у «сливочных» для своего сына заработную плату в размере 50 млн евро в год «чистыми». Эта сумма более чем в два раза превышает самую высокую зарплату в «Реале» на данный момент — , и получают по 20 млн евро за сезон.

Кроме того, Ламари запросила у мадридского клуба подписной бонус в размере 175 млн евро, который должен полностью достаться семье Мбаппе. Однако «Реал» не собирается соглашаться на требования Килиана и его окружения. «Сливочные» намерены подождать, чтобы в будущем находиться в более выигрышной позиции.