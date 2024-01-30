Лапорта назвал своего кандидата на пост главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является идеальным кандидатом на пост наставника «сине-гранатовых». Он собирается попросить его вернуться в следующем сезоне.
Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Напомним, испанец выступал за основную команды «Барселоны» с 1991 года по 2001 год, а также возглавлял её на протяжении четырёх лет.
Ранее сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет, чтобы главным тренером каталонцев стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.
Плюс Гвардиола работает только с деньгами. Ему нужны трансферы, которые стоят дорого, а Барса такого не предоставит ему. Нужно искать тренера, который строит команду из ничего, а не покупает суперзвезд. Так что вряд ли это произойдет...
Плюс Гвардиола работает только с деньгами. Ему нужны трансферы, которые стоят дорого, а Барса такого не предоставит ему. Нужно искать тренера, который строит команду из ничего, а не покупает суперзвезд. Так что вряд ли это произойдет...