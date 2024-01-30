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Лапорта назвал своего кандидата на пост главного тренера «Барселоны»

вчера, 16:24

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является идеальным кандидатом на пост наставника «сине-гранатовых». Он собирается попросить его вернуться в следующем сезоне.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до лета 2025 года. Напомним, испанец выступал за основную команды «Барселоны» с 1991 года по 2001 год, а также возглавлял её на протяжении четырёх лет.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет, чтобы главным тренером каталонцев стал наставник сборной Аргентины Лионель Скалони.

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29 января
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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:52
Лысый шарлатан приходит только на все готовенькое. Ноги его в Барсе не будет!! Им вон гном под совывает какого то там Скалони, он и будет тренером а на откатах вместе будут деньги пилить что еще остались в клубе чтобы окончательно его добить!!
balalay
balalay
сегодня в 01:29
у Гвардиолы не будет результата в Барсе с такими финансовыми проблемами, работал ли он в бедных клубах? неа... никогда
а после этого года у Барсы намечается финансовый кризис
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:52
Кто из нас знает и с уверенностью может сказать, какой тренер нужен "Барселоне ", чтобы выправить положение? ... Никто. Только после окончания сезона с новым наставником можно будет сказать, правильно или нет Президент клуба сделал выбор.
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
2009 Рубин по моему...Курбан Бердыев...2017 Лейстер Раньери..Конте с Интерем..и Флик с Баварией...это толька мне на ум пришел..если докопатся найти можно еще....если ты шя начнеш а состав у них смотри тогда ли...то с Пепем с барсой тоже состав был шикарен...и не устрой из себя знайку Реал толька Беллингема купил 100+ последные годы...
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:43
В псж бы он идеально смотрелся
3ton
3ton ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 20:38
Это пишет глор Реала , клуб чей тратит на игроков по 100 млн 🤣🤣
Без дорогих игроков нету результата?
3ton
3ton
вчера в 20:37
Без денег Гвардиола не умеет тренировать 🤣🤣🤣
Интересно, на каких деньгах он строил Барселону , когда пришел ?🤣🤣🤣
Какой тренер добился без денег результатов ?
Приведите мне хоть одного , который выиграл чемпионат на своих поспитанниках и свободных агентах ?
lotsman
lotsman
вчера в 19:48
Не думаю что Гвардиола вернётся в нынешнюю Барселону. Лапорте надо будет очень сильно постараться, чтобы уговорить его вернуться. Скорее всего Лапорте придётся согласиться на предложение Месси. Ведь Барселона для Месси не пустой звук и он не станет предлагать ей что то непотребное.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:33, ред.
Лапорта как раскатал ..., так пусть обратно и закатает губу.
Барселона это клуб - банкрот (де факто), а значит трансферов летом, которые кардинально что-либо смогут изменить в игре, не предвидится. Это понимают все, поэтому глупо ждать тренера на долгие годы - для строительства нового футбольного фундамента...

Конте и Моур - кочевники, однако именно они смогут выжать результат даже с теми, кто есть сейчас. Вот именно поэтому приход "бегунков" наиболее вероятен. Клопп (и немцы) - несомненно лучший вариант, но не реальный, от слова совсем..., как, собственно, и сам Гвардиола.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:49
Конечно вариант идеальный, но в нынешнюю Барсу он не пойдёт
65krgveb52pb
65krgveb52pb
вчера в 18:09
Оба варианта отпадают, с такими проблемами пусть разбираются сами
112910415
112910415
вчера в 17:54
О ! Этот вариант реален, как никогда ! )))
allemz
allemz ответ fsgz7n72p9ju (раскрыть)
вчера в 17:52
Не знаю, пару лет назад стрелял себе в ногу в ЛЧ
Komitas
Komitas
вчера в 17:46
Хосеп не вернется в Барселону в этом году. Если один из сыновей Месси будет играть за Барселону как играл Месси, тогда он и вернется. Но пока они станут игроками, Хосеп закончит свою карьеру.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:37
Слова Дрогба про средний возраст фанатов Барселоны применимы и к королевичам)
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:28
Гвардиола умный человек и он знает что руководство Барселоны не будет ждать годы завоевания титулов и чуть что то они же выгонит его с позором, а оно ему надо?! Конечно нет. А всё потому что Барселона ещё очень сырая в плане игроков.
Плюс Гвардиола работает только с деньгами. Ему нужны трансферы, которые стоят дорого, а Барса такого не предоставит ему. Нужно искать тренера, который строит команду из ничего, а не покупает суперзвезд. Так что вряд ли это произойдет...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
Лапорта сам понимает, что они натворили в последние годы и поэтому ждёт мессию в лице Пепа Гвардиолы.
Но вопрос надо ли это сейчас самому Гвардиоле?
Барса в последние годы тратила очень много денег непонятных игроков, покупали игроков на излёте и явно недотягивая до уровня каталонского клуба.
Если бы не старая обойма и свои воспитанники, то Барса давно бы уже стала середняком Ла лиги.
Но если в Ла лиге это ещё хватало, то в ЛЧ это просто позор был. А попадания два раза в ЛЕ это даже позором назвать нельзя для такого клуба.
Гвардиоле несколько лет только придётся вычищать конюшни от ..., что бы построить команду.
Думаю только безумец на подобное согласиться.
Тем более у Барсы сейчас просто нет денег, для подобного строительства.
А лярда от суперлиги не будет, как собственно и её.
fsgz7n72p9ju
fsgz7n72p9ju
вчера в 17:15
не думаю что Хосеп вернется в Барсу... он не похож на самоубийцу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:14, ред.
При работающем Хави ... Лапорте как то не очень корректно...так высказываться...

Касаемо обмена любезностями между двумя Лионелями- без комментариев......надоели...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:11
Ахаха) В "Барселоне" у Пепа были лучшие игроки мира и возможность купить тех, кого не хватает, в "Баварии" опять же была непобедимая Красная Машина, но при этом ему дали купить целый ряд дорогих игроков для её модификации, в МС Пеп вообще получает практически всех игроков, которых захочет)

И тут он вдруг пойдёт в проблемный клуб без финансовых возможностей на данный момент?)
амурец
амурец
вчера в 17:01
Оно ему надо? Уйти от миллиардов на трансферы в полунищую команду? Да он без денег шейхов ничего не сможет
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:57
Кто кого. Новости про Мбаппе или новости про тренера Барселоны. Делайте ставки, господа
sihafazatron
sihafazatron ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 16:50
Ни в коем случае!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
Мой экспертный диван (стаж на соккере без рекламаций свыше 12 лет))) предлагает Главным в Барселону Леонельчика Месси и его папу!)
И не надо кругами шариться вокруг этого вопроса))
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:45
Могу толька не написать комменты! Сойдет вам?
sihafazatron
sihafazatron ответ Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба (раскрыть)
вчера в 16:42
что-то у меня глаза заболели)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:41
Судя по всему кастинг на должность ГТ Барсы , обещает быть весьма обширным...)))
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
вчера в 16:38, ред.
Если он вернется в эту барсу, то те которые верят в Хосепа они будут разочарованными..на команду которые ты хочешь купить игрока но нету денег.. лично мне интересно если без лишних денег он разрулит Барсу до чемпионства в ЛЧ, то если спор начнется кто великий тренер не думаю скажу его, но на сегодняшнем дне он только шарлатан...в баварии мы видели его настоящего))
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:34, ред.
Пеп много лет потратил, чтобы создать идеальную команду в Манчестере, чтобы уйти в Барселону? Смешно. Барселона сейчас не может ничего предложить Пепу. Я скорей поверю, что Пеп уйдет в Италию или во Францию, потому что те чемпионаты ему еще не покорились, чем перейдет в Барселону.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:27
Только захочет ли он покидать Манчестер Сити.
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