Приведёт «Милан» к чемпионству. Конте возглавит «россонери» — у Пиоли полгода на спасение

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вчера, 16:37

Переубедят руководство только результаты.

Топ-клубу с историей «Милана» тяжело находиться в подвешенном состоянии. «Россонери» вроде добиваются результата в еврокубках, неплохи в чемпионате (вновь завоевали чемпионство, да и сейчас идут в тройке). Только везде есть противное «но» — в Серии А они серьёзно отстали от «Интера» и «Ювентуса». Это признаёт и сам наставник клуба Стефано Пиоли:

Нам нужно идти от матча к матчу и стараться побеждать как можно чаще, чтобы оставаться в гонке. «Интер» и «Ювентус» набрали такой ход, что трудно загадывать наперед – нам остается лишь продолжать двигаться дальше и смотреть, что происходит.

В ЛЧ успех пока стихийный – больше похож на разовый, плюс не нашёл подтверждения в новом сезоне. И руководство нашло тренера, который может дать необходимый толчок.

Конте привёл Ибрагимович

Миланцы давно в фоновом режиме следят за свободными тренерами на рынке. Сбой работа Стефано Пиоли дала осенью. Тогда на отрезке с 9-го по 12-й тур чемпионата команда не выиграла ни 1 матча. 2 очка – ужасный показатель для претендента на Скудетто. Тем более когда параллельно на полном ходу тебя отпихивают в сторону «Интер» и «Ювентус». При том, что «нерадзурри» и туринцы допускают ошибки крайне редко, перспективы у «Милана» точно не чемпионские.

В группе смерти ЛЧ итальянцы точно были на хорошем счету – в числе фаворитов. Но «Боруссия» оказалась понахальнее – да и «россонери» в 6 играх выиграли лишь дважды. Отправились в плей-офф ЛЕ .

На этом фоне и возникли разговоры о рокировке. Не останавливают их даже последние результаты (конец декабря и январь «Милан» проводит ударно – без поражений в Серии А). Правда, сейчас тон другой – Пиоли могут оставить до окончания текущего сезона, поскольку откровенных провалов он не допускает. В то же время альтернативу Стефано ищут затем, чтобы обеспечить рывок в новую весовую категорию. И поскольку Де Дзерби не готов покидать «Брайтон», а Тиаго Мотту не хотят брать из-за рисков, единственной альтернативой оказался Антонио Конте.

На опытного наставника вышли в начале января. В переговоры с ним включился лично Златан Ибрагимович – матёрый швед после завершения карьеры игрока работает советником руководства «Милана» по спортивным вопросам. Сейчас сообщается, что вопрос уже решён – Антонио возглавит команду предстоящим летом.

«Милану» не хватает чемпионского духа

Интерес Ибрагимовича к Конте вообще не удивителен. Бывший футболист постоянно искал для себя новых вызовов, обладает чемпионским менталитетом – показательно, что в 39 лет он вернулся в Европу, чтобы помочь «россонери» стать чемпионом Италии.

Экс-наставник «Ювентуса», «Челси», «Тоттенхэма» абсолютно такой же – вспомнить хотя бы обстоятельства его ухода из «шпор». Антонио попросту не смог принять слабую игру своих подопечных, пассивность клуба на трансферном рынке – и раскритиковал их за это, за что лишился работы.

Кстати, тогда Ибрагимович был одним из тех, кто поддержал коуча:

Каждый человек работает по-своему. Я верю, что нужно быть собой, но иногда приходится платить за это, потому что люди не хотят этого слышать.

Это и называется «чемпионский дух». Вполне возможно, что таких людей команде и не хватает. Златан ведь сдержал своё слово – и уже на второй сезон в клубе примерил золотую медаль.

Сейчас лидеров по духу в «Милане» особо не назовёшь. Оливье Жиру – опытный, по-прежнему хорош и результативен. Но в той же сборной Франции всех за собой ведёт Килиан Мбаппе. Рафаэл Леау – талантливый дриблёр, но пижон на поле (а может, и за его пределами). В датчанине Кьере сложно углядеть дух победителя. Сам коллектив – один из самых молодых в лиге.

Да и наставник – им под стать. Пиоли до «Милана» вообще не сталкивался с подобными задачами, работая главным тренером. Поэтому и для него всё происходящее впервые. Удержать высоту – задача посложнее, чем забраться на вершину. И Стефано в её решении неубедителен.

Итальянцу тоже есть, что доказывать

Конте с марта сидит без работы. И последние месяцы в «Тоттенхэме» оказались просто ужасны. Всё повалилось из рук, появились проблемы со здоровьем. Затем – резонансное интервью после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре Премьер-Лиги и отставка.

Осталась недосказанность. Виной этому не столько поведение менеджера – о сложном и горячем характере итальянца знали все. Но все мирились с этим, поскольку в то же время Конте приносил результат. Так было в «Интере». «Нерадзурри» не выигрывали Серию А на протяжении 10 лет – Антонио вернул клубу трофей, попутно разрушив гегемонию «Ювентуса». Так было в «Челси». «Аристократы» тоже вернули чемпионский титул, а ещё через год взяли Кубок. Так было в «Юве». Туринцы вообще принесли менеджеру 3 Скудетто и 2 Суперкубка.

Но этого не случилось в «Тоттенхэме». У Конте есть причины отправиться в «Милан». Прежде всего, он нужен команде – именно Антонио способен дать им импульс на короткой дистанции. Главное уйти до того, как у коуча и руководства начнут копиться претензии друг к другу. Спортивная злость, накопленная в Лондоне, 54-летнему менеджеру только поможет.

В то же время последнее слово – по-прежнему за Пиоли. Никто не тронет его, если «россонери» пройдут огонь и воду – и ворвутся на вершину. Делать выводы по-прежнему рано.