Симеоне — о «Реале»: «Перес управляет и руководит лучшим клубом в мире»

Главный тренер «Атлетико» перед матчем с «Реалом» поделился мнением о клубе-сопернике своей команды. Слова специалиста приводит Marca со ссылкой на ESPN.

У них выдающийся тренер, который очень хорошо управляет командой, а также очень сильный президент. Флорентино управляет и руководит лучшим клубом в мире, я восхищаюсь тем, как он продолжает требовать, чтобы футболисты, находящиеся в Мадриде, конкурировали. Роналду, Рамос, Касильяс уходят, а клуб продолжает работать, потому что им образцовым образом управляют.