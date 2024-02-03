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Симеоне — о «Реале»: «Перес управляет и руководит лучшим клубом в мире»

вчера, 13:47
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем с «Реалом» поделился мнением о клубе-сопернике своей команды. Слова специалиста приводит Marca со ссылкой на ESPN.

У них выдающийся тренер, который очень хорошо управляет командой, а также очень сильный президент. Флорентино управляет и руководит лучшим клубом в мире, я восхищаюсь тем, как он продолжает требовать, чтобы футболисты, находящиеся в Мадриде, конкурировали. Роналду, Рамос, Касильяс уходят, а клуб продолжает работать, потому что им образцовым образом управляют.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:49
Вообще-то его клуб сейчас в финансовой яме и руководство пытается его продать, поэтому и не хвалит.
shlomo
shlomo
вчера в 13:50
Ну что Диего хорошо сказал перед матчем, но скромно промолчал про свой клуб, который как мне белее стабилен в игре чем Реал.
Гость
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