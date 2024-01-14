Роналду, Мбаппе и Бензема могли сыграть на КАН. Многие звёзды футбола – дети и внуки Африки

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вчера, 12:48

Участники Кубка Африки недосчитались лидеров.

Африка дала бразильцам идеальные гены

Без тестов ДНК тяжело узнать точное происхождение легенд сборной Бразилии, они не мигранты первой волны. Но точно знаем, что у Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймара, Ромарио, Ривалдо, Кафу, Роберто Карлоса и многих других предки из Африки. На бедняг охотились, пленили, сделали рабами и привезли в Южную Америку. Основная масса рабов из подконтрольных Португалии колоний, гены ангольцев точно есть во многих легендах сборной Бразилии.

Скорее всего, Пеле был ангольцем. Легендарный защитник Алдаир делал тест для шоу о происхождении. Оказалось, чемпион мира нигериец. Часто бразильцы это внуки одновременно европейцев, африканцев и коренных жителей Южной Америки. Если посмотреть на Гарринчу, то видно, что среди его предков были местные индейцы. А если посмотреть на звезду «Реала» Родриго», который готовится к Эль Класико, то видны корни двух континентов.

Точный ответ даст только тест ДНК, но похож на индуса. Давние путешествия в Индию проходили через Бразилию. Африканские рабы оказывались в штате Гоа, а спустя поколения их внуки возвращались. Речь скорее о прабабушке или прадедушке, но Родриго легко можно спутать с молодым парнем из Бангладеш или Индии. Впрочем, чаще всего речь о прямых наследниках африканцев. Паспорта тамошних стран легко получат Винисиус, Тиаго Силва и Каземиро.

Неймар и многие другие звезды Бразилии могли представлять тамошние сборные. Полагаем, Ангола стала бы намного сильнее, ведь у них также была бы поддержка многих португальцев. Нигерийцы, судя по всему, тоже получили бы много футболистов мирового уровня.

Роналду мог играть за команду Кабо-Верде

Когда представителям небогатых стран говорят, а где ваши ученые, писатели и спортсмены, то ответ простой – родились в богатых странах, куда их предки отправились в поисках лучшей жизни. Бабушка Роналду по отцовской линии из Кабо-Верде. Сегодня сборная этой страны сыграет против Ганы на Кубке Африканских наций. Конечно, турнир не лишен звезд – Осимхен, Салах, Хакими и другие высоко оценены на трансферном рынке.

Но актуальным остается разговор о футбольных потерях Африки. В случае со многими звездами из Европы, в отличие от Бразилии, речь о прямом воровстве. Родители многих футболистов из Германии, Испании, Англии и Франции родились в Африке. Бензема вслед за Зиданом мог стать легендой сборной Алжира. У Мбаппе мама из североафриканской страны, а родители папы родом из Камеруна. Младший брат Килиана может играть за одну из этих двух сборных, если не пройдет в сборную Франции.

Таких историй немало. Братья Боатенги представляли Германию и Гану. Братья Уильямсы – сборные Испании и Ганы. Братья Погба представляли Францию и Гвинею. Конечно, в Европе так тоже происходит. Братья Джаки играют за разные национальные команды. Люди едут за тридевять земель в поисках работы. Поэтому брат Кристиана Вьери – Макс, играл за сборную Австралии, ведь родился в Сиднее, в отличие от Бобо, звезды сборной Италии. Но африканских примеров намного больше.

У бывшего игрока «Локомотива» Жоау Мариу – чемпиона Европы из сборной Португалии, есть брат Уилсон Эдуардо, играл за Анголу. Два брата Стива Манданда из сборной Франции пробовали заиграть за ДР Конго.

Нищета подарила главных фаворитов Евро-2024

Возьмите Беллингема. История двойной попытки империи уничтожить счастливое будущее не только африканского, но также ирландского футбола. Отец Джуда ирландец, а мама темнокожая. Сака несколько лет назад выбирал между Нигерией и Англией. А после промаха в финале Евро-2020 ему писали не только сообщения с угрозами расправы, но также предлагали «убраться в Африку». Вот только Сака родился в Лондоне.

Предки ямайских отцов Кайла Уокера и Рахима Стерлинга родом из Африки. Бельгийское футбольное могущество держится не только на союзе блондинов, вроде Де Брюйне, но также на внуках Африки. Опенда наполовину конголезец, наполовину марокканец. Эден Азар с братьями мог играть за Марокко. Новичок «Манчестер Сити» Доку имел право сыграть за Гану. Форвард Батшуайи мог представлять за ДР Конго.

Отец Лукаку играл за сборную этой страны. Хавбек сборной Бельгии Онана мог выбрать или Камерун, или Сенегал. Тилеманс из «Астон Виллы» был доступен для ДР Конго. Испанец Фати имел право сыграть за Гвинею-Бисау, как и латераль «Барселоны» Бальде. Немец Мукоко спокойно мог представлять Камерун. Его напарник по сборной Германии Адейеми нигериец, вингер Лерой Сане – сын игрока сборной Сенегала.

Ещё два игрока «Баварии» – Гнабри и Мусиала, могли играть за ивуарийцев и нигерийцев. Дети коренных европейцев ленятся, а дети мигрантов пашут. Поэтому Рюдигер в «Реале» – его мама из Сьерра-Леоне, а немецкий Антонио смотрит матчи с дивана. Чемпионы и вице-чемпионы мира из Франции – самый яркий пример. Вместе сенегальцы, мавританцы, конголезцы, ангольцы, камерунцы, марокканцы, бенинцы и малийцы.

Среди внуков африканцев лучшие футболисты мира

Салиба и ван Дейк претендуют на попадание в сборную мира. У француза камерунские корни, а у голландца суринамские, но предки мамы из Африки. Депай мог играть за Гану, Гакпо из «Ливерпуля» за Того или Гану. Отец Аке из «Манчестер Сити» ивуариец. Швейцарец Эмболо забил на ЧМ -2022 Камеруну, в столице которого родился. Аканджи выиграл Лигу чемпионов как швейцарец, хотя мог играть в футбол за Нигерию.

Фримпонг – один из лучших латералей мира прямо сейчас из невероятного «Байера», мог играть за Гану, но выбрал Нидерланды. Ампаду из «Лидса» давно бегает за Уэльс, хотя имел право выступать за сборные Англии, Ирландии и Ганы. Звезда «Милана» Леау – анголец, как и Нуну Мендеш, как и Жоау Мариу, как и Вильям Карвалью. Их коллега по сборной Португалии Данилу Перейра из ПСЖ родился в Гвинее-Бисау.

Откуда у крошечной Португалии столько футбольных звезд? Спросите у многочисленных потомков африканцев, начиная с Роналду и заканчивая форвардом Рамушем из ПСЖ . Европейские сборные начала 21-го века такие крутые, ведь по факту это сборные мира, причем африканский вклад неоспорим. В рейтинге самых ценных игроков мира Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Сака, Мусиала и Родриго, все они внуки Африки.