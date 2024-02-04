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Стала известна зарплата, которую Мбаппе будет получать в «Реале»

вчера, 20:02

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом должен перейти в «Реал».

Форвард хочет получать в мадридском клубе 50 млн евро за сезон, однако «сливочные» уже уведомили футболиста, не будут платить ему такие деньги.

«Реал» готов сделать начальное предложение Мбаппе с заработной платой в размере 25 млн евро в год. «Сливочные» готовы увеличить своё предложение до 35 млн евро за сезон, однако не будут платить Килиану подписной бонус.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Тони Кроос. Его зарплата составляет 24,3 млн евро в год.

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Все комментарии
kalyh_71.71
kalyh_71.71
сегодня в 04:30
Который ради денег кинул сливочных они перед черепашкой , Преклоняются слова Перца были он больше не нужен сам себя не уважает.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:33
Содержание заголовка статьи противоречит информации, изложенной в ней. По этой причине рассуждать не о чем.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:33
Теперь понятно, почему Кроос так отзывался про Примьер Лигу Саудовской Аравии. Естественно он не поехал бы в Саудовскую Аравию, играет за лучший клуб в истории футбола, плюс зарабатывает такие большущие деньги. Думаю, что он отложил себе много денег на жизнь после завершения игровой карьеры. А может ещё и инвестировал. Так что, играй Кроос за Сельту, то тоже возможно поехал бы к в Саудовскую Аравию. А что касается Донателло, так если хочет играть за лучший клуб в истории футбола пусть приходит и убавит свои аппетиты. Если он хочет много денег(которых у него и так ооооооочень много), то пусть остаётся в ПСЖ или переезжает в ту же Саудовскую Аравию.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:15
Да отправьте его уже нах4й и всё!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:06
Людям уже потихоньку становится противен Мбапе, он создал себе образ алчного человека. Если он опять использует Реал, и другие клубы, и выбьет себе еще большую зарплату в ПСЖ, болельщики всего мира автоматом возненавидят его просто. Думаю это будет начало конца его карьеры
ABir
ABir
вчера в 21:12
Этот Килиан совсем берегов не видит
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:53
Хотелки у афрофранцуза закачаешься...
ppq2tg8x5rz5
ppq2tg8x5rz5
вчера в 20:40
Придется Мбаппе в Саудовскую Аравию ехать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:34
Перес точно не даст ему и половины денег шейхов, тут могут быть два фактора - 1) они просто используют ситуацию, чтобы выдоить Насера 2) Черепах понимает, что ничего с ПСЖ он не выиграет, а хочет ЛЧ всё-таки. Но имхо фактор 1 тут перевесит в разы) И, конечно, как все пишут, всё за него решает мама, поэтому даже его голос тут не особо значит, хаха)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:29
)))
Уважаемые анонсеры!
На данный момент Не может (!) быть известна з/п Мбаппе.
Контракт не подписан - нет предмета обсуждения.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:25
Он туда если и пойдет, то только из-за денег. ПСЖ и Лигу 1 он перерос, это да, но хочет много денег, кто даст, мама его туда и отправит.
therapy
therapy
вчера в 20:22
Прям целый сериал получается, букмекеры наверно и ставки принимают на переход
j7w33npt4kj7
j7w33npt4kj7
вчера в 20:18
Это столько мечта стоит, получается..... хочется сравнить с Роналду, который переходил в Реал будучи на полгода старше, чем Мбаппе, но у Криша уже был золотой мяч на тот момент и полная доминация в АПЛ.... Вот будет смешно если он станет в Реале вторым Азаром....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:05
Ещё полгода торговаться будут...
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