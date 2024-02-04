Стала известна зарплата, которую Мбаппе будет получать в «Реале»

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом должен перейти в «Реал».
Форвард хочет получать в мадридском клубе 50 млн евро за сезон, однако «сливочные» уже уведомили футболиста, не будут платить ему такие деньги.
«Реал» готов сделать начальное предложение Мбаппе с заработной платой в размере 25 млн евро в год. «Сливочные» готовы увеличить своё предложение до 35 млн евро за сезон, однако не будут платить Килиану подписной бонус.
На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является Тони Кроос. Его зарплата составляет 24,3 млн евро в год.