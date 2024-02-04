Стала известна зарплата, которую Мбаппе будет получать в «Реале»

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вчера, 20:02

Нападающий ПСЖ летом должен перейти в «Реал».

Форвард хочет получать в мадридском клубе 50 млн евро за сезон, однако «сливочные» уже уведомили футболиста, не будут платить ему такие деньги.

«Реал» готов сделать начальное предложение Мбаппе с заработной платой в размере 25 млн евро в год. «Сливочные» готовы увеличить своё предложение до 35 млн евро за сезон, однако не будут платить Килиану подписной бонус.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом «Реала» является . Его зарплата составляет 24,3 млн евро в год.