Хаби Алонсо может возглавить «Челси»

Будущее главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино находится под вопросом.
Если аргентинский специалист будет уволен, «синие» намерены пригласить наставника «Байера» Хаби Алонсо.
Совладелец «Челси» Бехдад Эгбали высоко ценит тренерские качества испанца, а Тодд Боэли пока не определился с будущим Почеттино.
Если не ошибаюсь, то или в 13 или 14 году Челси очень хотел приобрети полузащитника Реала Хаби Алонсо (вслед за бывшим главным тренером мадридского клуба Моуринью) ....не прошло и десяти лет, как Челси снова хочет приобрести Алонсо но уже в качестве тренера.... (вот же жизненная спираль). Только Алонсо вряд ли в этом заинтересован. Он заработал достаточно денег, чтобы выбирать себе работу и вероятность что он возглавит "такое Челси" очень близка к нулю. В Челси нужно менять не тренера, Поч тренер как тренер, а вот боса Чесли точно надо менять с его неадекватной трансферной политикой....
Если не ошибаюсь, то или в 13 или 14 году Челси очень хотел приобрети полузащитника Реала Хаби Алонсо (вслед за бывшим главным тренером мадридского клуба Моуринью) ....не прошло и десяти лет, как Челси снова хочет приобрести Алонсо но уже в качестве тренера.... (вот же жизненная спираль). Только Алонсо вряд ли в этом заинтересован. Он заработал достаточно денег, чтобы выбирать себе работу и вероятность что он возглавит "такое Челси" очень близка к нулю. В Челси нужно менять не тренера, Поч тренер как тренер, а вот боса Чесли точно надо менять с его неадекватной трансферной политикой....