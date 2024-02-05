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Хаби Алонсо может возглавить «Челси»

вчера, 20:39

Будущее главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино находится под вопросом.

Если аргентинский специалист будет уволен, «синие» намерены пригласить наставника «Байера» Хаби Алонсо.

Совладелец «Челси» Бехдад Эгбали высоко ценит тренерские качества испанца, а Тодд Боэли пока не определился с будущим Почеттино.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:33
у Алонсо будет запредельно много ярких предложений !
и Челси там определённо не на первом месте ... при нынешнем-то руководстве !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:03
АПЛ негативно влияет на футбол Европы.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:55
Смысл менять конфетку, на эту помойку в нынешнем виде
Naherger
Naherger
вчера в 21:52
    Икарус
    Икарус
    вчера в 21:48
    Рано Алонсо еще куда-либо приглашать.Много было молодых да ранних, однако про них ничего не слышно сейчас.
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:14
    Не хочется видеть Алонсо в Челси…Начало тренерской карьеры, отлично получается у него всё…НО, искренне желаю ему не иметь дел с нынешними идиотами-хозяевами Челси, иначе может угробить свою карьеру.
    therapy
    therapy ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 20:56
    если состав сохранится
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:51
    Много топ клубов для Алонсо открыты в следующем сезоне, Барса, Ливерпуль, Челси, Бавария, интересно куда пойдет? Хотелось бы его увидеть в лч с Байером там они пошумят.
    7wr6ku35uu6g
    7wr6ku35uu6g
    вчера в 20:48, ред.
    Проклятие Аркадьевича всё ещё аукается?! ....:))))

    Если не ошибаюсь, то или в 13 или 14 году Челси очень хотел приобрети полузащитника Реала Хаби Алонсо (вслед за бывшим главным тренером мадридского клуба Моуринью) ....не прошло и десяти лет, как Челси снова хочет приобрести Алонсо но уже в качестве тренера.... (вот же жизненная спираль). Только Алонсо вряд ли в этом заинтересован. Он заработал достаточно денег, чтобы выбирать себе работу и вероятность что он возглавит "такое Челси" очень близка к нулю. В Челси нужно менять не тренера, Поч тренер как тренер, а вот боса Чесли точно надо менять с его неадекватной трансферной политикой....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:45, ред.
    Много кто захочет пригласить Алонсо. Может в Ливер пойдет
    Гость
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