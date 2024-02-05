Почеттино может быть уволен из «Челси»

Маурисио Почеттино может быть уволен с поста главного тренера «Челси».
Руководство клуба недовольно текущими результатами команды, а поражение в матче с «Вулверхэмптоном» (2:4) очень огорчило боссов «синих».
«Челси» идет на 11-м месте в АПЛ.
Маурисио Почеттино может быть уволен с поста главного тренера «Челси».
Руководство клуба недовольно текущими результатами команды, а поражение в матче с «Вулверхэмптоном» (2:4) очень огорчило боссов «синих».
«Челси» идет на 11-м месте в АПЛ.
Впрочем, элитный тренер останется с элитной неустойкой, но вот ситуация с тем, как он сначала проиграл Лигу Фермеров с ПСЖ, теперь не смог ничего сделать в "Челси", напоминает оную с ТТ, у которого год "Челси" тоже не играл, а теперь не играет "Бавария", Кейн один тащит. То есть уже длинный период есть вопросы к элитности.
Впрочем, элитный тренер останется с элитной неустойкой, но вот ситуация с тем, как он сначала проиграл Лигу Фермеров с ПСЖ, теперь не смог ничего сделать в "Челси", напоминает оную с ТТ, у которого год "Челси" тоже не играл, а теперь не играет "Бавария", Кейн один тащит. То есть уже длинный период есть вопросы к элитности.
В переход, Симеоне в Челси- не верю. Хотя, по стилю и содержанию футбола- подходит.
В переход, Симеоне в Челси- не верю. Хотя, по стилю и содержанию футбола- подходит.