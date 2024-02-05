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Почеттино может быть уволен из «Челси»

вчера, 10:38

Маурисио Почеттино может быть уволен с поста главного тренера «Челси».

Руководство клуба недовольно текущими результатами команды, а поражение в матче с «Вулверхэмптоном» (2:4) очень огорчило боссов «синих».

«Челси» идет на 11-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:09
Да я тоже не верю , Симеоне один из самых высокооплачиваемых тренеров, чего ему дёргаться , сам он не уйдёт.Но посмотреть было бы интересно, я думаю у него бы получилось в Челси.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:40
Пора, сын мой.. Пора..
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:35, ред.
Ключевые слова "может быть" )
Не понимаю чего ждут, наверное ждут когда догнать Тоттенхэм и МЮ будет невозможно )
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:15
Еще в первом круге надо было уволить , видно было что он тренер не для Челси
Capral
Capral
вчера в 13:11
Правильно- гнать его. Воспитатель из него никакой, только и может, что на Мудрика орать. Если ты тренер, то прежде всего, объясни, что надо делать, куда бежать, кого держать. Тренер, это ещё и наставник, а наставник из Почетта- слабый. Кроме всего, ни игры ни результата.

В переход, Симеоне в Челси- не верю. Хотя, по стилю и содержанию футбола- подходит.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 13:10
Дайте ему время.
Zola
Zola
вчера в 13:08
Изначально не надо было назначать его тренером Челси!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 12:49
Это вполне возможно, АТМ бедствует и продаст даже Диего, он порядок наведёт.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 12:04
Давно пора , сезон потерян. Состав почти на миллиард . А результата нет , логично что есть вопросы к тренеру. Вопрос на кого менять ? Из области мечтаний , я бы посмотрел на Симеоне в Челси.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:51
Странно, это давно пора сделать...
92fjjew4tgga
92fjjew4tgga
вчера в 11:50
Маурисио не справляется,пора на выход
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:47
Надо дать еще шанс 4-5 тура отыграть. Или безнадега??
tb2caphmu92k
tb2caphmu92k
вчера в 11:32
Дадут еще шанс, иначе зачем его было приглашать.
td9a5xk3qc6g
td9a5xk3qc6g
вчера в 11:30
Дайте Почету поработать! Вся АПЛ двумя руками за!
112910415
112910415
вчера в 11:17
пожалуй, у тренера это может получиться ! )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:02
Вопрос философии, последним логическим шагом после "элитному тренеру не нужны трофеи" (что Покет задекларировал вначале) и "элитному тренеру не нужна игра команды" (что мы видим ныне) будет "элитному тренеру не нужен клуб"))

Впрочем, элитный тренер останется с элитной неустойкой, но вот ситуация с тем, как он сначала проиграл Лигу Фермеров с ПСЖ, теперь не смог ничего сделать в "Челси", напоминает оную с ТТ, у которого год "Челси" тоже не играл, а теперь не играет "Бавария", Кейн один тащит. То есть уже длинный период есть вопросы к элитности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:59
Там надо не тренера увольнять, а хозяина клуба...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:52
Это вопрос времени
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