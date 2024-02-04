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Совет директоров «Челси» проведёт встречу с Почеттино

вчера, 23:57

«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

После этой игры совет директоров «синих» принял решение провести встречу с главным тренером клуба Маурисио Почеттино. Встреча должна состояться на следующей неделе.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:24
Неужели - "Грядут большие перемены"?)))
q2g5ctvp39zu
q2g5ctvp39zu
сегодня в 02:55
Замена тренера уже давно напрашивается
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:27
Это не владельцы, а клоуны. Только такие клоуны, могли убить клуб так быстро с первых дней принимая наитупейшие решения.
До этих парнокопытных похоже так никто и не смог донести, что европейский футбол - это не их бейсбол и баскетбол, о котором Боэлли постоянно говорит и приводит в пример.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:01
Видимо, одного наличия элитного тренера для руководства недостаточно, нужны ещё и какие-то результаты)
Гость
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