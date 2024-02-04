«Челси» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.
После этой игры совет директоров «синих» принял решение провести встречу с главным тренером клуба Маурисио Почеттино. Встреча должна состояться на следующей неделе.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в чемпионате Англии.
До этих парнокопытных похоже так никто и не смог донести, что европейский футбол - это не их бейсбол и баскетбол, о котором Боэлли постоянно говорит и приводит в пример.
До этих парнокопытных похоже так никто и не смог донести, что европейский футбол - это не их бейсбол и баскетбол, о котором Боэлли постоянно говорит и приводит в пример.