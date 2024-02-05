Ханс-Дитер Флик учит испанский язык

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вчера, 13:58

Экс-тренер сборной Германии имеет шансы возглавить «Барселону».

Сообщается, что специалисту нравится вариант с работой в каталонском клубе. Рулевой уже учит испанский язык.

Флик находится без работы с сентября 2023 года.