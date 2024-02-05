Ханс-Дитер Флик учит испанский язык

Экс-тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик имеет шансы возглавить «Барселону».
Сообщается, что специалисту нравится вариант с работой в каталонском клубе. Рулевой уже учит испанский язык.
Флик находится без работы с сентября 2023 года.
Экс-тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик имеет шансы возглавить «Барселону».
Сообщается, что специалисту нравится вариант с работой в каталонском клубе. Рулевой уже учит испанский язык.
Флик находится без работы с сентября 2023 года.
Но вот Флик в Барселоне как-то больше похож на инородное тело. Всё-таки специфика испанского футбола далека от немецкого. Разные понятия. С другой стороны, было бы любопытно посмотреть что получится. Только я против экспериментов над Барселоной!
Но вот Флик в Барселоне как-то больше похож на инородное тело. Всё-таки специфика испанского футбола далека от немецкого. Разные понятия. С другой стороны, было бы любопытно посмотреть что получится. Только я против экспериментов над Барселоной!
Даже великий Ринус Михелс выиграл всего лишь кубок, на его фоне и Хави успешнее.
Требования выросли, футбол изменился, все требуют здесь и сейчас. Флик тренер на сезон. Чем немец, лучше уж Хави оставить, но он уйдёт. Лучше вернуть Луиса Энрике. Самыми успешными всегда были испанские тренеры.
Даже великий Ринус Михелс выиграл всего лишь кубок, на его фоне и Хави успешнее.
Требования выросли, футбол изменился, все требуют здесь и сейчас. Флик тренер на сезон. Чем немец, лучше уж Хави оставить, но он уйдёт. Лучше вернуть Луиса Энрике. Самыми успешными всегда были испанские тренеры.