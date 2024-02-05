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Ханс-Дитер Флик учит испанский язык

вчера, 13:58

Экс-тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик имеет шансы возглавить «Барселону».

Сообщается, что специалисту нравится вариант с работой в каталонском клубе. Рулевой уже учит испанский язык.

Флик находится без работы с сентября 2023 года.

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04 февраля
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:20
😅👍
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:17
Ну так Флик и будет делать микс из немецкого и испанского стиля, чтить традиции и добавит своё видение, тупо навесами сейчас никто не играет, только где нибудь в Британии, низшие лиги АПЛ. Хотя может Флик изучал всё это время, пока отдыхал, конспекты Гвардиолы и мы увидим совершенно другое, чем все ожидают) Посмотрим.
Karkaz
Karkaz ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Немецких тренеров не много было, из последних что помню, Шустер с Реалом брал Ла лигу и суперкубок. Уже что то.
galem72
galem72
вчера в 20:05
Хоть это и слух, но даже на таком уровне они друг другу не нужны. Стили слишком разные.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:57
Решено!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Хорошо, договорились🤝
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:17
Трудно представить себе Барсу играющую- навесами, забросами и в прессинг. Атлетико, еще можно, как вчера, с Реалом, но только не Барсу. Я помню Барсу, еще времен Кранкля, австрийского нападающего команды. В то время, Барселона не играла, как при Гварде, или, как сейчас при Хави. Команда играла проще. Но вертикального, силового футбола, с навесами и забросами, в игре команды не было. Помню, Барсу, при Шустере. И тоже- никаких навесов и забросов, тем более- силового футбола. Команда играла низом- в средний и короткий пас. Все-таки, традиции, историю клуба- надо Уважать!!!
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 17:10
Трудно не согласиться!!! Всё по делу и весьма обстоятельно!!!
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:01
Ну вот в Барсе и станет ясно, второй ли это Ди Маттео)
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Palex (раскрыть)
вчера в 16:55
Редкое исключение. Разок и палка выстрелит.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:54
Немецкие тренеры не подходят для Испании.
Вертикальный футбол ставил Луис Энрике, может подбор игроков позволял ему так играть.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:51
Согласен с тем, что немецкий тренер совсем не подходит для испанского чемпионата. В истории Барселоны и Реала их было всего пару, но особого успеха не добились.
Даже великий Ринус Михелс выиграл всего лишь кубок, на его фоне и Хави успешнее.
Требования выросли, футбол изменился, все требуют здесь и сейчас. Флик тренер на сезон. Чем немец, лучше уж Хави оставить, но он уйдёт. Лучше вернуть Луиса Энрике. Самыми успешными всегда были испанские тренеры.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:22
Тут жалко Флика скорее всего, если Флик провалится как Сетьен, то почувствует на себе всю любовь Барсы )
shv2xhdumx5g
shv2xhdumx5g
вчера в 16:12
Там и на английском вполне можно тренировать.
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:59
Не плохой вариант для Барсы, может ставка сыграть
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:37
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:24
Понятное дело - почти пол - года без работы , ещё годик другой, тут и "нанайский" начнешь учить на всякий случай...)
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:11, ред.
В АПЛ испанские тренеры ставят тики таку, так почему в Барсе нельзя поставить какой нибудь вертикальный футбол? Фланговый, силовой, с навесами? Поэтому не вижу ничего плохого. Флик конечно не самая идеальная кандидатура, но другие варианты либо заняты, либо не согласятся работать в кризисной обстановке.
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:06
Ханс-Дитер Флик учит испанский язык
---

Спасибо ))

Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:53
Его могут взять из-за низкой цены.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 14:51
Приветствую, Алексей!
Хайкенс- другой уровень. Хотя, Вы правы!!! Спорить, не берусь!!! Значит- пусть Флик.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:48
День добрый, Виктор! А ведь у Юпп Хайкенс с Реалом, брал ЛЧ
112910415
112910415
вчера в 14:35
и давно он его учит ?
Capral
Capral
вчера в 14:33, ред.
Язык за плечами не носят. Пусть учит. Но представить себе немецкого тренера в Барселоне не могу. Если бы Хави наладил игру в защите и связал гармонично её с полузащитой, то было совсем не плохо. В атаке игра Барселоны смотрится.

Но вот Флик в Барселоне как-то больше похож на инородное тело. Всё-таки специфика испанского футбола далека от немецкого. Разные понятия. С другой стороны, было бы любопытно посмотреть что получится. Только я против экспериментов над Барселоной!
Вещий
Вещий
вчера в 14:19
Не думаю что это спаситель Барселоны... ну а язык может в будущем пригодиться.
Гость
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