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Игроки «Динамо» Грулёв, Лаксальт и Майсторович восстановились после травм

вчера, 16:47

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, что защитники Милан Майсторович и Диего Лаксальт, а также полузащитник Вячеслав Грулёв восстановились после травм.

Они начали работу в общей группе. При этом ожидаем, что Лаксальт и Грулев смогут сыграть в товарищеских матчах уже на втором сборе, а Майсторович — на третьем. По индивидуальной программе занимается только Кутицкий. В ближайшие дни он приступит к работе с мячом, а в общую группу вернется уже после окончания зимних сборов.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:37
Здоровья пацанам!!! Динамо- вперёд!!!
Capral
Capral
вчера в 17:10
Разумеется, больше всего- радует появление в общей группе Лаксальта. Но опять же, хочется пожелать Личке- не утомлять парня ненужной работой. Лаксальт отлично вписался в опорника, много и плодотворно работает, приносит максимум пользы на своей позиции. Но, он не должен, не имеет права гонять по всему полю. Во-первых, его травматичность частая, дает о себе знать, а во-вторых, парень быстро утомляется и начинает ошибаться, и это, тоже, мы видели... Для "работы" в центре поля есть Чавес. Он же, при необходимости- может и в опорной зоне помочь. Сейчас, команда, сбалансирована, как нельзя лучше- практически, во всех линиях!!! Единственное слабоватое место- это атака. Тюкавину, в тандеме, хорошо бы с Гладышевым сыграть. То, чего не хватает у Тюкавина, неплохо сочетается в Гладышеве- техника, природная смекалка и креативность!!! А вот возрастного Смолова- под нападающими оставить, как, когдато, Воронин играл под Кураньи. Вобщем- вариантов много, есть, над чем подумать... Cостав- более чем качественный, как никогда!!!
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вчера в 16:54
Ну сразу столько здоровяков! Куда их всех девать? Двигать других?
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73hn645qb2x9
вчера в 16:49
Теперь надо догонять всех в команде
Работа предстоит большая
Гость
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