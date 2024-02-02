Игроки «Динамо» Грулёв, Лаксальт и Майсторович восстановились после травм

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, что защитники и , а также полузащитник восстановились после травм.

Они начали работу в общей группе. При этом ожидаем, что Лаксальт и Грулев смогут сыграть в товарищеских матчах уже на втором сборе, а Майсторович — на третьем. По индивидуальной программе занимается только Кутицкий. В ближайшие дни он приступит к работе с мячом, а в общую группу вернется уже после окончания зимних сборов.