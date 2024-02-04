Дивеев приступит к тренировкам с ЦСКА через несколько дней

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА , рассказал, когда его клиент вернётся к тренировкам после травмы.

На днях приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора. Реабилитация подошла к концу? До игровых кондиций еще нет. Но надеюсь, что после сборов мы его увидим на поле.