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Дивеев приступит к тренировкам с ЦСКА через несколько дней

вчера, 17:24

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, когда его клиент вернётся к тренировкам после травмы.

На днях приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора. Реабилитация подошла к концу? До игровых кондиций еще нет. Но надеюсь, что после сборов мы его увидим на поле.

Напомним, что Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:40
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- Дивеев приступил к тренировкам;
- Дивеев тренируется уже два дня...
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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:50
Давно ждал известий об Игоре, хорошая новость, ждём Игоря на поле. Удачи ему.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:27
Это хорошая новость! Много пропустил Игорь, понадобится время, чтоб форму набрать
Гость
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