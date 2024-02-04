Дивеев приступит к тренировкам с ЦСКА через несколько дней

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, когда его клиент вернётся к тренировкам после травмы.
На днях приступит к тренировкам с командой, но это определяют доктора. Реабилитация подошла к концу? До игровых кондиций еще нет. Но надеюсь, что после сборов мы его увидим на поле.
Напомним, что Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита».
- Дивеев приступил к тренировкам;
- Дивеев тренируется уже два дня...
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- Дивеев приступил к тренировкам;
- Дивеев тренируется уже два дня...
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