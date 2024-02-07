«Ростов» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче Зимнего кубка РПЛ .

«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:3).
На 39-й минуте счёт открыл Евгений Чернов. Николай Комличенко на 41-й удвоил преимущество южан. Кирилл Щетинин на 62-й забил 3-й мяч «жёлто-синих».
«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:3).
На 39-й минуте счёт открыл Евгений Чернов. Николай Комличенко на 41-й удвоил преимущество южан. Кирилл Щетинин на 62-й забил 3-й мяч «жёлто-синих».
Отнеситесь спокойно к неудачной игре москвичей и ждите второй круг. Итог, как и счёт, неприятен, но не смертелен. Идёт подготовительный период, а такие поражения учат.
Отнеситесь спокойно к неудачной игре москвичей и ждите второй круг. Итог, как и счёт, неприятен, но не смертелен. Идёт подготовительный период, а такие поражения учат.