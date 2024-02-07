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«Ростов» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче Зимнего кубка РПЛ

вчера, 21:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» потерпел поражение от «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ (0:3).

На 39-й минуте счёт открыл Евгений Чернов. Николай Комличенко на 41-й удвоил преимущество южан. Кирилл Щетинин на 62-й забил 3-й мяч «жёлто-синих».

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Все комментарии
ТерSpark
ТерSpark
сегодня в 10:50
Я люблю Спартак,болею давно ,очень даже. Но что это было вчера? Я незнаю что там скачет Максименко,что он там делал? Игроки от слова вообще не отдают вперёд,а только назад вратарю,что за чушь? Скажите это подготовка ничего страшного? Может быть,но мы хотим чтоб игроки бились,показали себя,а тут ходят смеясь друг другу мячи отдают. Как будто шуты гороховые играют. Незнаю Абаскаль умный или тупой,но с командой надо что то делать.
Bad Listener
Bad Listener ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 08:11, ред.
Мне он в очередной раз подтвердил что Абаскаль ничему не учится и не научится, игры нет, с мячом не знают что делать, это уже давно очевидный факт. Или была такая установка сыграть максимально бездарно чтобы демонстративно показать что нам всё равно на этот турнир? Или хитрый план в том чтобы усыпить бдительность Зенита перед игрой в Питере?))) Я лично очень жду что Спартак провалит весну, и всё к этому идёт. Но если духовный рост Олега Малышева случится раньше я совершенно не против. Пока он на стадии отрицание, как и множество болельщиков Спартака.
112910415
112910415
сегодня в 05:45
ну да
межсезонные успехи приводят Спартак к дальнейшим провалам !
в этом смысле у Спартака всё неплохо )
Strashniy
Strashniy
сегодня в 00:39
Начало сезона для спартака многообещающее.
Capral
Capral
сегодня в 00:37
Сенатов.
Если у команды поставлена игра, сбалансирован состав и команда играет, в системный футбол, то, да, можно плюнуть, на, никому ненужный турнир и готовиться к официальным турнирам. Но, если, всё в точности наоборот, тренер, два года убивает команду, игры нет, стиля нет и вообще, ничего нет, то, рассуждать, так, как ты- непрофессионально. Если тренер, после 0:3, говорит, что он не знал, как будет играть соперник, значит, твои слова, Сенатов- тем более, по футбольному, некомпетентны.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:05
Этот ни к чему не обязывающий турнирчик, поверьте, не тот оселок, на котором кровь из носу необходимо побеждать, проверяя свою готовность к чемпионату России. Лично я не дам никакой гарантии, что начнётся чемпионат, и "Ростов" будет играть так же, а "Спартак" продолжит неудачные игры. Всё может повернуться на 180 градусов.
Отнеситесь спокойно к неудачной игре москвичей и ждите второй круг. Итог, как и счёт, неприятен, но не смертелен. Идёт подготовительный период, а такие поражения учат.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:36
Жду официальных матчей.Эта игра вообще ни о чём не говорит.
vova505
vova505
вчера в 23:27
Ни о чем это конечно не говорит, но всё же здорово!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
Семака с чемпионством !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:07
Ростов устроил побоище Спартаку - это точно!
Capral
Capral
вчера в 23:02
После игры, Абаскаль сказал: "Не ожидали, что Ростов будет обороняться низким блоком".

У меня, всё.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 22:51
Юмор мрачный. но в точку
True Story
True Story
вчера в 22:34
Валера в очередной раз унизил красно-белых)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
...да и по секрету, ещё за одно общество ,но это наш общий недуг...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:22
Дружище, так ведь, Имена какие, какие ЛЮДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А сейчас- кто, а тренер -кто?! Обидно за Спартак....
Интерес
Интерес
вчера в 22:18, ред.
Вратарское искусство в "Спартаке" традиционно высоко,они всегда играют в современной вратарской манере,и не чета какому-то там Акинфееву.Все 27 человек за его эпоху.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
....а было время!
Futurista
Futurista ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:15
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:13
«Ростов» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче Зимнего кубка РПЛ .
АБАСКАЛЬ ЧЕМПИОН 🏆 !!!))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:10, ред.
Даааа, продолжай Абаскалюшка, очень надеюсь что ты ещё до возобновления чемпионата разочаруешь руководство и поедешь домой, держу кулачки.
Futurista
Futurista ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:08
В Оренбурге хорошо смеётся тот, кто смеётся в конце мая)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:07, ред.
Здесь на сайте некто считает, что я рад проигрышу Спартака. Не кривя душой скажу. мне совершенно безразличен результат игры. Я просто с иронией комментирую игру Спартака, причем также как и верные болельщики этой команды. А радуюсь я проигрышам только одной команды в РПЛ - это Зенита. И не скрываю это. А над остальными иронизирую, причем без злорадств. А Спартак был сегодня ужасен. С этим все согласны?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:07
Абаскаль пробует миник внедрить в большой футбол, вот, Максименко определил как "вратаря-гонялу". Он у вас, тот еще эксперементатор.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:07
надо же во что-то верить, когда веры нет ни во что)) Ужасная игра была сегодня
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
Карпина с победой !!!!
Абаскаля со стабильностью !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:59
Дело не в результате. Гораздо тревожнее, что игры то нет вообще
Шуnя771
Шуnя771 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:59
Стебёшься мой красно-белый брат по полной!
ABir
ABir
вчера в 21:58
Даже не знаю грустить или радоваться из-за этого крупного поражения. Раньше когда побеждали в предсезонных турнирах, потом сыпались в чемпионате. Так что может, поражения в предсезонке может станут залогом будующих побед в официальных матчах.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 21:56
Вратарей нет,в защите постоянные ,,пожары,,игроки середины поля не знают что делать с мячом,одна мысль побыстрее от него избавиться,дабы не совершить ошибку,впереди как оказалось и забивать то некому.Вобщем убогость,и это меньше месяца до чемпионата...Нужна железная рука,чтоб сплотить команду,и заставить всех пахать до изнеможения,до достижения стабильных,положительных результатов.
Вещий
Вещий
вчера в 21:56
Команда Карпина полностью готова к возобновлению сезона.... и это еще Роналдо не забил....:))
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