Зобнин ответил на вопрос о взаимоотношениях Абаскаля и Джикии

Полузащитник «Спартака» дал комментарий на тему взаимоотношений главного тренера команды и защитника .

Кто сейчас капитан «Спартака»? Джикия. Остальные — вице-капитаны. Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта? А что за ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.

В том числе между Джикией и Абаскалем? Никаких конфликтов.