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Зобнин ответил на вопрос о взаимоотношениях Абаскаля и Джикии

вчера, 22:34

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий на тему взаимоотношений главного тренера команды Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикии.

Кто сейчас капитан «Спартака»? Джикия. Остальные — вице-капитаны. Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта? А что за ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.

В том числе между Джикией и Абаскалем? Никаких конфликтов.

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сегодня в 22:36
Ещё бы кого-нибудь спросили из действующих игроков..."Высокая журналистика",намекающая на непрофессионализм.
Байкал-38.
Байкал-38.
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Тогда тоже нечто подобное говорили и даже акции устраивали в поддержку своего капитана на тот момент, надев футболку с номером 8 всей командой и держа баннер со словами «Один за всех — и все за одного!».
Но на самом деле всё было не так просто.
Потом многие говорили что их чуть ли не силой заставили участвовать в этой акции, так как был раскол в коллективе и не все поддерживали Глушакова.
На самом же деле в Спартаке это не просто конфликт игрок-тренер, там всё намного сложнее, там конфликт интересов в борьбе за власть, деньги, а игроки и тренера часто бывают втянуты в это.
Джикии как мне кажется надо тихо уходить и попробовать себя под конец карьеры в зарубежном чемпионате. Думаю та же Турция ему подошла бы.
dqjyd7b8uy99
dqjyd7b8uy99 ответ eu6btseevw4x (раскрыть)
сегодня в 01:43
Никаких конфликтов, написано же, всё чётко))
Только зачем это знать?
eu6btseevw4x
eu6btseevw4x
сегодня в 01:31
А что с их взаимоотношениями не так?
wrqjeh3r9cja
wrqjeh3r9cja
сегодня в 00:17
Пусть будет и дальше так хорошо!!!
galem72
galem72
вчера в 23:51, ред.
Это вью стоит рассматривать не более как дежурное. Зоба поступил как настоящий участник клубной системы, независимо от её названия, и сохранил "коммерческую" тайну. Какой бы там ни была ситуация между коачем и игроком, подобный сор из состава выносить никогда нельзя. Как говорится, всё, что именно творчески происходит в клубе, остаётся навсегда в клубе.

А Джикия реально очень сдал, футбольно потух, и вылезти он может теперь, только сменив клубную прописку. Абаскаля или любого другого тренера винить нечего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:09
А что может Зобнин еще сказать? Он сам то на птичьих правах у Абаскаля. То на лавке, то на поле, но на лавке чаще
Гость
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