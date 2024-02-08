Зобнин ответил на вопрос о взаимоотношениях Абаскаля и Джикии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий на тему взаимоотношений главного тренера команды Гильермо Абаскаля и защитника Георгия Джикии.
Кто сейчас капитан «Спартака»? Джикия. Остальные — вице-капитаны. Даже несмотря на всю историю вокруг его контракта? А что за ситуация? У нас в команде все нормально. Мы эти истории не обсуждаем. Никаких конфликтов нет.
В том числе между Джикией и Абаскалем? Никаких конфликтов.
А Джикия реально очень сдал, футбольно потух, и вылезти он может теперь, только сменив клубную прописку. Абаскаля или любого другого тренера винить нечего.
А Джикия реально очень сдал, футбольно потух, и вылезти он может теперь, только сменив клубную прописку. Абаскаля или любого другого тренера винить нечего.