Нападающий «Хаддерсфилда» отстранён из-за ставок

ФА отстранила Киана Хэррэтта от футбола на 4 месяца из-за ставок.
Это не первый случай за последнее время.
Напомним, в прошлом году отстранения получили футболисты Премьер-лиги Айвен Тоуни и Сандро Тонали.
ФА отстранила Киана Хэррэтта от футбола на 4 месяца из-за ставок.
Это не первый случай за последнее время.
Напомним, в прошлом году отстранения получили футболисты Премьер-лиги Айвен Тоуни и Сандро Тонали.
"Деньги, деньги делай деньги
Позабыв покой и лень
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё дребедень"
"Деньги, деньги делай деньги
Позабыв покой и лень
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё дребедень"