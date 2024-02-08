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Нападающий «Хаддерсфилда» отстранён из-за ставок

вчера, 09:59

ФА отстранила Киана Хэррэтта от футбола на 4 месяца из-за ставок.

Это не первый случай за последнее время.

Напомним, в прошлом году отстранения получили футболисты Премьер-лиги Айвен Тоуни и Сандро Тонали.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 12:09
Малолетний ноунейм завалил свою ещё неначавшуюся карьеру.
112910415
112910415
вчера в 12:09
почему, зачем они это делают ?
mp3b3u8utbfv
mp3b3u8utbfv
вчера в 11:39
Ну неужели мозгов нету напрямую не ставить?
ОПС
ОПС
вчера в 11:00
Интересно, а как же это смогли обнаружить?
therapy
therapy
вчера в 11:00
Это как в мультике "Остров Сокровищ"
"Деньги, деньги делай деньги
Позабыв покой и лень
Делай деньги, делай деньги,
А остальное всё дребедень"
adekvat
adekvat ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:52
Так любят деньги что играют в футбол, и ставят ставки.
drug01
drug01
вчера в 10:37
Так любят футбол что играют на поле и ставках!
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:27
Ставки не преступление, договорняк докажите
ssspartak
ssspartak ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:24
Тоже не понятно. Не от нужды ведь делают ставки. Думаю такая же зависимость как от алкоголя, курения и т.п.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Вот не пойму таких людей. Им денег не хватает, штоле?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:03
И скорее всего - не последний случай такого рода...
bmv82n3r66y8
bmv82n3r66y8
вчера в 10:01
Ждём в КП юзера с ником Киан
Гость
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