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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Бензема покинул тренировку «Аль-Иттихада», отказавшись заниматься отдельно

вчера, 22:00

У нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема и главного тренера клуба Марсело Гальярдо непростые отношения.

По информации Marca, во время тренировки в понедельник аргентинский наставник, который добивается равного положения всех игроков в команде, сказал французскому футболисту, чтобы тот начал заниматься индивидуально после первой части работы в общей группе. Однако форвард отказался это делать, выразил недовольство и вскоре покинул занятие.

Несмотря на всё, Бензема тренировался в спортзале с травмированными игроками, но не попал в заявку на матч с «Аль-Тае». Как сообщает источник, неопределённость относительно будущего нападающего остаётся, он находится на грани ухода из «Аль-Иттихада» в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
не задержится он там, однозначно !
9kjdjk3t5w7h
9kjdjk3t5w7h
сегодня в 04:40
Миллионные вложения в игрока под угрозой из-за действий главного тренера.
Regista_888
Regista_888
сегодня в 04:38
Если Рон открыл путь для футболистов в СА, то Бензема, как Моисей, выведет за собой всех недовольных.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:26
Думаю Бензема соскучился по европейскому футболу, да же деньги не сделали его счастливым
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:13
"Пурга" на Маврикии продолжается.. Хе..
Köln
Köln
вчера в 22:50
Какой капризный араб.
Интерес
Интерес
вчера в 22:45
Какие идеальные отношения!
7ensdm57hj9a
7ensdm57hj9a
вчера в 22:33
Нашла коса на камень. Такому игроку это не указ... Что то ещё будет!
Elliada_
Elliada_
вчера в 22:16
Бензема уже не знает, что сделать, чтобы с ним разорвали контракт. Тренера, который сделал его клуб чемпионами в прошлом сезоне уволил, раньше всех покинул клуб перед зимними каникулами, опоздал на 17 дней, не хочет тренироваться. Осталось только одно - дать интервью.
7aae2gzgpama
7aae2gzgpama
вчера в 22:03
Кариму нужно заканчивать с Саудитами и что то себе подыскать...
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