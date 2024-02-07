Бензема покинул тренировку «Аль-Иттихада», отказавшись заниматься отдельно

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вчера, 22:00

У нападающего «Аль-Иттихада» и главного тренера клуба непростые отношения.

По информации Marca, во время тренировки в понедельник аргентинский наставник, который добивается равного положения всех игроков в команде, сказал французскому футболисту, чтобы тот начал заниматься индивидуально после первой части работы в общей группе. Однако форвард отказался это делать, выразил недовольство и вскоре покинул занятие.

Несмотря на всё, Бензема тренировался в спортзале с травмированными игроками, но не попал в заявку на матч с «Аль-Тае». Как сообщает источник, неопределённость относительно будущего нападающего остаётся, он находится на грани ухода из «Аль-Иттихада» в зимнее трансферное окно.