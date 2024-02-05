Кубок Англии может стать площадкой для глобальных изменений в футболе

Как сообщает The Sun, в следующем сезоне в Кубке Англии могут опробовать экспериментальные для футбола правила.
Так, например, ФА могут одобрить введение десятиминутных дисквалификаций.
Также судей могут обязать объявлять решения, принятые после просмотра VAR, по микрофону, как на женском чемпионате мира.
Ещё одним нововведением может стать правило из регби: только капитан имеет право обращаться к судье.
По сообщению источника, ФА планирует провести изменения для повышения дисциплины среди футболистов и судей.
Так же будет неудобно катать продажные матчи.
Так же будет неудобно катать продажные матчи.
А то есть персонажи, которых чуть по лицу заденут, а они так корчатся от боли, как будто им Тайсон пробил
А то есть персонажи, которых чуть по лицу заденут, а они так корчатся от боли, как будто им Тайсон пробил