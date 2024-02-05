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Кубок Англии может стать площадкой для глобальных изменений в футболе

вчера, 23:45

Как сообщает The Sun, в следующем сезоне в Кубке Англии могут опробовать экспериментальные для футбола правила.

Так, например, ФА могут одобрить введение десятиминутных дисквалификаций.

Также судей могут обязать объявлять решения, принятые после просмотра VAR, по микрофону, как на женском чемпионате мира.

Ещё одним нововведением может стать правило из регби: только капитан имеет право обращаться к судье.

По сообщению источника, ФА планирует провести изменения для повышения дисциплины среди футболистов и судей.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 09:04
Вместо всей этой чуши, лучше бы думали как сделать чистое игровое время и убрать человеческий фактор из судейства. Современные технологии позволяют обойтись без судьи на поле в принципе. Но нет.

Так же будет неудобно катать продажные матчи.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:26
Давайте еще из бокса возьмем правила, если игрок упал и не может сразу подняться, то судья начнет отсчет, и по исходу 10 секунд если игрок не поднимется, то он уходит с поля до конца матча...так сказать он в накауте))))
А то есть персонажи, которых чуть по лицу заденут, а они так корчатся от боли, как будто им Тайсон пробил
112910415
112910415
сегодня в 08:06
желательно, чтоб большинство изменений там же и осталось ... )
n5pf9jtu5pdw
n5pf9jtu5pdw
сегодня в 06:42
Англичане придумали футбол, а теперь поняли, что что-то недодумали.
therapy
therapy
сегодня в 06:12
Что ж вы творите, есть это в регби и пусть будет...
adekvat
adekvat
сегодня в 05:05
Зачем изобретать велосипед?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:06
Хватит уже нововведений...
26gcqhcgb5ae
26gcqhcgb5ae
сегодня в 00:07
Это будет интересно проверить всё в деле...
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