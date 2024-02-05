Кубок Англии может стать площадкой для глобальных изменений в футболе

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вчера, 23:45

Как сообщает The Sun, в следующем сезоне в Кубке Англии могут опробовать экспериментальные для футбола правила.

Так, например, ФА могут одобрить введение десятиминутных дисквалификаций.

Также судей могут обязать объявлять решения, принятые после просмотра VAR , по микрофону, как на женском чемпионате мира.

Ещё одним нововведением может стать правило из регби: только капитан имеет право обращаться к судье.