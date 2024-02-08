Тебас считает, что Суперлига не будет популярна в Европе

Глава Ла Лиги высказался о шансах Суперлиги стать популярной в Европе.

Решение суда по Суперлиге никак не отменяет того, что было обозначено ранее. Промоутеры турнира должны получить одобрение УЕФА и выполнить условия – текущий формат им не соответствует, поскольку противоречит спортивным ценностям. Думаю, Флорентино Перес всё равно что-нибудь придумает, если турнир не состоится, ибо не любит уступать.

Он неплохой президент, но не так хорош в качестве организатора соревнований. Нельзя взять и сказать остальным клубам, что «Реал» и «Барса» получат больше денег от Суперлиги только потому, что они основатели. Влияние Флорентино в Европе равно нулю. В европейском футболе Суперлигу называют «лигой Флорентино».

Всем управляет Перес. Лапорта ничего не решает, у него достаточно проблем с финансами «Барсы». Он просто пытается понять, поможет ли ему Суперлига.