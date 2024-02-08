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В футболе могут появиться синие карточки

вчера, 19:53

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) представит в пятницу решение о введении в профессиональном футболе синей карточки.

Футболисты, наказанные этой карточкой, будут отстраняться от игры на 10 минут за тактический фол или проявление несогласия с официальным представителем матча.

Изменения коснутся и удалений: игрок покинет поле, если получит в матче две синие, либо синюю и желтую карточку.

Сообщается, что внедрять новшество начнут ближайшим летом, но элитных чемпионатов это пока что не коснется. Впервые на профессиональном уровне синие карточки будут опробованы на играх следующего сезона мужского и женского Кубка Англии.

Отмечается, что эту меру уже испытывают в любительском футболе Уэльса.

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Перевод с dailymail.co.uk Фото: Сайт skysports.com
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Все комментарии
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:05
...и правда, о чём Мы? Хорошего вечера и ждём ЛЧ...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:58
Я то по простоте душевной так отреагировал на номер Трубача и Моисеева. Это дуэт в свое время тменно так воспринимался.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:55
...так и Я про тоже, ну причём здесь геи, каждый видит мир по своему!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 17:40
Как ни старался, смысл ответа не понял. Видно старый стал совсем
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:24
...слава Богу к пропаганде бывшей "братской союзной республики "
не причислил...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:37
Смахивает на пропаганду ЛГБТ. Нет?
112910415
112910415
сегодня в 06:04
выглядит как избыточная сущность
balalay
balalay
сегодня в 02:00, ред.
судя по всему постепенно в футболе будет еще больше снижаться градус агрессивности.. к чему это приведет? увеличению скоростей и падению популярности, все начнут считать футбол балетом.. на фоне покупки месси золотых мячей и обмена "миллионы нищих мигрантов-арабов в обмен на инвестиции в экономики европы от нефтяных шейхов" это конечно связано только с интересами бабла и повышения прибыли
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:00
Фигня какая то всегда хватало устных предупреждений от судьи
salleeh
salleeh
вчера в 23:27
Они не остановятся, пока не соберут «радугу» и самая страшная карточка наверняка будет голубая…
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:50
Дружище, очень даже в тему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заодно, и Борю вспомнили. Кто бы что не говорил, но артист он был- замечательный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 22:31
...даешь цветное настроение...!!!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 22:23
Зачем так усложнять? Отменить карточки и выдать судье дубинку, пусть ее пропорционально использует в зависимости от характера нарушения. И в цирк ходить не надо.
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:06
Жёлтая + синяя карточки = удаление, так же как и две синих. Логичнее было бы удалять за жёлтую и две синих или просто три синих карточки.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:04
В отечественной пей-беги лиге уже достаточно синих персонажей, осталось ввести синие карточки.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:31
Да уж…что делают с футболом
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:22, ред.
А мне нравится идея. В ситуации, когда игрок висит на желтой, совершает фол, который не тянет на вторую желтую, но при этом предупреждением не отделаться, игрока можно отправить отдыхать и подучить тактику на скамейке. Только давайте сразу скамейки для штрафников на противоположной стороне от скамеек запасных и лицом к зрителям - с запретом на получение подсказок от тренеров. Мини-тюрьма сразу))
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:21
Бред, не убивайте футбол
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:15
У них-шесть,но радугу обгадили,ироды!
Традиционно флаг состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый.
А сами -голубые,поэтому этот цвет исключён из флага ЛГБТ(НАТО).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:08
Изменения коснутся и удалений: игрок покинет поле - если получит в матче две синие, либо синюю и желтую карточку, либо круглую и треугольную, либо треугольную и прозрачную, либо жёлтую и 4 белых, либо 2-е белых и одну круглую, либо оранжевую и квадратную...3 квадратных и 2-е синих - удаление на 4 матча,....
Собравший полный комплект их всех 18-ти цветов и 8-ми форм карточек либо отлучается от футбола....либо едет работать тренером...в Шанхай Шенхуа...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
У ЛГБТ вроде 6 цветов , у каноничной радуги нет розового цвета!!!

Радужный флаг ЛГБТ состоит из шести продольных полос, цвета которых, за исключением голубого цвета, идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый.

Нушу традиционную радугу ЛГБТшникам не получить это наш цветик - семицветик и мы его доим!!!
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Жёлтая, красная, ВАР + синяя, судей голова распухнет, кому что предъявлять.)
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:44
Радужные пусть ещё придумают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:39
В радуге 7 цветов. 3 задействованы , осталось 4. И ЛГБТ будут довольны!
Asper
Asper
вчера в 20:34
Почти 20 лет назад в Беларуси ввели целого синего судью, так что идея не нова
Интерес
Интерес
вчера в 20:20
62о дела,капец футболу! Еще три варианта цветных карточек и будет ЛГБТ-футбол. Куда бежать,в кёрлинг,что-ли???
баск
баск
вчера в 20:09
Картина Репина "Идиотам нет покоя"..
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 20:05
Лиж бы не цветные
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 20:04, ред.
Дженнаро Гаттузо узнав об этой новости сначала взволновался, а потом глубоко вздохнул и раслабился, поскольку впомнил что завершил карьеру.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
А может судьям выдавать сразу игральные карты - там можно выбрать "на все случаи жизни" да и на "крайняк" в перерыве в "дурочка" перекинутся...)
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