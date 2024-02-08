В футболе могут появиться синие карточки

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) представит в пятницу решение о введении в профессиональном футболе синей карточки.
Футболисты, наказанные этой карточкой, будут отстраняться от игры на 10 минут за тактический фол или проявление несогласия с официальным представителем матча.
Изменения коснутся и удалений: игрок покинет поле, если получит в матче две синие, либо синюю и желтую карточку.
Сообщается, что внедрять новшество начнут ближайшим летом, но элитных чемпионатов это пока что не коснется. Впервые на профессиональном уровне синие карточки будут опробованы на играх следующего сезона мужского и женского Кубка Англии.
Отмечается, что эту меру уже испытывают в любительском футболе Уэльса.
Собравший полный комплект их всех 18-ти цветов и 8-ми форм карточек либо отлучается от футбола....либо едет работать тренером...в Шанхай Шенхуа...
Собравший полный комплект их всех 18-ти цветов и 8-ми форм карточек либо отлучается от футбола....либо едет работать тренером...в Шанхай Шенхуа...