В футболе могут появиться синие карточки

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вчера, 19:53

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) представит в пятницу решение о введении в профессиональном футболе синей карточки.

Футболисты, наказанные этой карточкой, будут отстраняться от игры на 10 минут за тактический фол или проявление несогласия с официальным представителем матча.

Изменения коснутся и удалений: игрок покинет поле, если получит в матче две синие, либо синюю и желтую карточку.

Сообщается, что внедрять новшество начнут ближайшим летом, но элитных чемпионатов это пока что не коснется. Впервые на профессиональном уровне синие карточки будут опробованы на играх следующего сезона мужского и женского Кубка Англии.

Отмечается, что эту меру уже испытывают в любительском футболе Уэльса.