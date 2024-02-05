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ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе считает, что не боролся за «Золотой мяч», потому что играл за ПСЖ

вчера, 22:49

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что переход в «Реал» позволит ему завоёвывать индивидуальные награды.

По данным источника, француз считает, что не борется за «Золотой мяч» и премию The Best, потому что выступает за парижан, которые регулярно терпят неудачи в Лиге чемпионов. Мбаппе считает, что переход в «Реал» позволит ему получить должное признание.

Кроме того, Килиан признаёт, что ему следовало перейти в мадридский клуб ещё два года назад, однако тогда он доверился своей матери, сделав выбор в пользу более выгодного в финансовом плане предложения, оставшись в ПСЖ.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:56
Маменькин пирожок пытается подать голос.Как мама сказала-так и будет.Неужели не ясно.Ты для неё инструмент обогащения
Incredulous
Incredulous ответ Не Эго Ист (раскрыть)
сегодня в 08:12
Да куда там ему... Другое дело мега-эксперты, в лице фанатов Барселоны на Соккере, вот они-то действительно разбираются в клубной политике Реала. У них-то опыт есть, как один игрок может развалить весь клуб.
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:06
А в чем я ошибаюсь? 7 лет в ПСЖ, а ничего не добился. ПСЖ до него все внутренние турниры выигрывал. Единственный финал ПСЖ в 2020, у Мбаппе 0 голов в плей-офф. Переход в Реал это спасение для Мбаппе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:33
Хоть бы раз услышать самого Мбаппе, а не каких то там непонятных источников.
stromshik
stromshik
сегодня в 07:29
Сама по себе игра за ПСЖ никак не влияет на получение мячика и беста. Главное, что учитывается - это реализация пенальти в других матчах.
112910415
112910415
сегодня в 06:38
это он сам так сказал ?
и мать критиковал тоже он ?
x9gpvgnmnj5j
x9gpvgnmnj5j
сегодня в 04:40
Ну теперь, если с Реалом точно договорился, то польется много грязи на ПСЖ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Ты из Будущего ?
Твой коммент - это апломб от и до.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:22
Мбаппе никакого Карло и слушать не будет.. А Беллингем будет психовать.. Парень он невыдержанный..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:21, ред.
Уважаемые авторы.
Мы конечно не ставим под сомнение наличие этой и подобной ей информации..., но не пора ли наконец начать приводить в анонсе название Источника ?

P.S. А то ведь так можно любую новость и на кухне клепать - бумага (юзер) стерпит.
shur
shur ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 23:59
...в Реале это не прокатит, папа Карло не даст...!!!
shur
shur
вчера в 23:55
...всё получится, а пока ждём...!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:55
Мбаппушка будет тянуть одеялушко на себя.. Беллингемушка - на себя.. Это будет проблема для Переса.. Но он её, видать, не осознаёт.. 🙃
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:07
Пассажиром решил ЗМ выиграть. Реал ему ЛЧ, ЗМ, миллионы евро, а он что в ответ? Зачем Реалу это?
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:56
Единственный шанс ее получить, это убить Месси
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Эту награду покупают просто, надеется что Перес поможет в этом деле
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