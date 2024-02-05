Мбаппе считает, что не боролся за «Золотой мяч», потому что играл за ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе считает, что переход в «Реал» позволит ему завоёвывать индивидуальные награды.
По данным источника, француз считает, что не борется за «Золотой мяч» и премию The Best, потому что выступает за парижан, которые регулярно терпят неудачи в Лиге чемпионов. Мбаппе считает, что переход в «Реал» позволит ему получить должное признание.
Кроме того, Килиан признаёт, что ему следовало перейти в мадридский клуб ещё два года назад, однако тогда он доверился своей матери, сделав выбор в пользу более выгодного в финансовом плане предложения, оставшись в ПСЖ.
и мать критиковал тоже он ?
и мать критиковал тоже он ?
Твой коммент - это апломб от и до.
Твой коммент - это апломб от и до.
Мы конечно не ставим под сомнение наличие этой и подобной ей информации..., но не пора ли наконец начать приводить в анонсе название Источника ?
P.S. А то ведь так можно любую новость и на кухне клепать - бумага (юзер) стерпит.
Мы конечно не ставим под сомнение наличие этой и подобной ей информации..., но не пора ли наконец начать приводить в анонсе название Источника ?
P.S. А то ведь так можно любую новость и на кухне клепать - бумага (юзер) стерпит.