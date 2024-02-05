Мбаппе считает, что не боролся за «Золотой мяч», потому что играл за ПСЖ

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вчера, 22:49

Нападающий ПСЖ считает, что переход в «Реал» позволит ему завоёвывать индивидуальные награды.

По данным источника, француз считает, что не борется за «Золотой мяч» и премию The Best, потому что выступает за парижан, которые регулярно терпят неудачи в Лиге чемпионов. Мбаппе считает, что переход в «Реал» позволит ему получить должное признание.