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Роналду засунул в шорты брошенный в его сторону шарф «Аль-Хиляля»

вчера, 10:31
Аль-ХиляльЛоготип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)2 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля», которые скандировали в его адрес имя Лионеля Месси.

Это произошло во время товарищеского матча между клубами из Саудовской Аравии. Как сообщает источник, на видеозаписи, сделанной одним из фанатов на стадионе, Роналду в какой-то момент, возможно, ответил болельщикам, сказав: «Я сейчас здесь. Не Месси».

Также, когда команда уходила в подтрибунное помещение, в сторону португальца бросили два сине-белых шарфа «Аль-Хиляля». Роналду взял один шарф, засунул его себе в шорты и выбросил.

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Перевод с si.com Фото: Английский аккаунт ФК «Аль-Наср» в соцсети «X»
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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 02:17
Ага.Деньги не пахнут.Шарф теперь пахнет
Черепушкин
Черепушкин
вчера в 18:30
Ну как бэ болельщики изначально сами к своему клубу и символике проявляют такое неуважение, бросив шарфы на землю... ) Тогда чё удивляться, ели там наступить могут, пнуть, подтереться...
shur
shur ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 18:01, ред.
...мало того в Японии очень классно налажен бизнес по прадаже нижнего белья,извините с интимным запахом, берут ещё как!!!
Рой Макай
Рой Макай ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:55
Они там кричат про традиции, уважение к их культуре и тд, а сами бросают шарфы с эмблемой своей команды под ноги соперника, так что Роналду ответил на свинский поступок свинским поступком. Не особо приветствую подобное, но и ругать его особо не хочется, так как на трибунах там собирается откровенное хамло и провокаторы, с другой стороны Рон знал куда едет, но деньги не пахнут как говорится.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:02
Аль-Наср проиграл, так что не важно, куда он засунул и что...
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:42
Никто из местных болельщиков не ставит Месси выше Роналду.. Они просто провоцируют последнего, зная, что он на это поведется.. И он ведётся.. "Оружие" для это проверенное годами - кричать : Месси, Месси.. Если бы Авейру просто игнорировал это - никто бы не кричал.. Чё то я не помню, чтобы на стадионах повсеместно Месси кричали : Роналду, Роналду.. Месси просто не реагирует на это.. Поэтому никто массово и не кричит.. Бесполезно.. Никто бы майки и шарфы в Роналду не бросал, если бы все были уверенны что он не сделает то, что он сделал.. Переступил бы, пошёл бы дальше и никто об этом бы не писал.. Но он решил изобразить из себя 🤡.. Эффект от провокации достигнут.. На что и рассчитывали бросавшие.. После этого - разговоры будут не про болельщиков, а про Авейру.. Геша - ментально слабак.. Болтать любит, а вот думать о последствиях - нет..
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:23, ред.
А теперь представьте, что к примеру проходит матч сборной России со сборной США, Франции, Германии... не суть важно. И теперь задайте себе вопрос: вы бы кинули флаг своей страны под ноги сопернику.
Capral
Capral
вчера в 15:23, ред.
Сенатов.
На твой пост, по поводу- повесить шарф, у себя на даче. Ну так вот, спустя несколько лет, после сражения под Ватерлоо и после, отречения Наполеона, герцог Веллингтон, поставил у себя в поместье статую Наполеона, ввиде вешалки для гостей. Смекаешь, Юрий?
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:01
вытер шарфиком золотые шары
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:58
Когда кажется, что Роналду ничем не может удивить, он пробивает очередное дно. Это надо же додуматься до такого! При том, что матч товарищеский. Да, там был кубок и медали, но всё же это как грамота в школе, кроме родителей никому не нужна. Его поведение можно оправдать завистью к Месси. Что ни говори, но он сам думает, что проиграл, поэтому так реагирует.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:57
И снова Месси виноват , а почему по факту не кричали фамилии как говорят кумиры гелевого недополучивших ЗМ : Иньесты, Снейдера, Лёвы ....правильно , потому что все знают только одного короля ЗМ , даже каракум лиге
Elliada_
Elliada_ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:55
Не так давно Месси играл с Аль-Хилялем и тогда не скандировали "Роналду". Если учитывать, что Месси пытались заманить за 700 млн в год, а Роналду согласился на 200 млн и что специально создали этот товарищеский турнир, чтобы увидеть Месси, то очевидно Месси ставят выше Роналду.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:49
Засунул в хозяйство ! А нас с детства учили в хозяйстве всё пригодится!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:33
Ему многое позволили в арабской стране. Но когда-нибудь наступит конец и очередная выходка это только приближает.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:32
Ну после такого унижения болельщики Аль-Хиляля его возненавидят ещё больше, хотя с другой стороны людей которые бросают шарф с цветами и эмблемой клуба на землю болельщиками и не назовешь, лишний раз доказали что у них свинское отношение к самим себе
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 14:24
Они в первую очередь не ставят кого-то выше кого-то, а скандируют Месси, чтобы позлить Роналду. Если бы там играл Месси, они кричали бы Роналду (кстати, в ПСЖ Месси тоже освистывали, причём даже собственные болельщики, а не чужие).

А культуры там мало, например, те же саудовские болельщики освистывали минуту молчания во время Суперкубка в честь Беккенбауэра.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:09
Нормально всё Криш сделал, качественно!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:02
Пусть вытирает свои гениталии и потом не удивляется, откуда зараза взялась. Ума совсем нет 🤦
K_TS16
K_TS16
вчера в 13:48
Это паранойя
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:42
Бедный Геша, тень Месси так и преследует его))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 13:16
Все правильно сделал
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 13:05
У него с нервами не всё в порядке. Это давление он не выдерживает, что Месси везде лучший.

Некоторые с серьёзным видом говорили, что Месси продаёт салфетку с соплями, хотя это был первый контракт на бумаге. А теперь получайте шарф от Роналду, которым он вытер свои причиндалы 😀
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 12:45
А зачем фанат кидает шарф своей команды под ноги игроку сопернека?? Если он не уважает символику своего клуба то и Роналду не должен!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:21
Болельщику простительно, т.к. он болельщик и просто никто.. Спрос разный..
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:18
Геша во всей "красе".. Хе.. Сидеть на трибуне и посмеивается над другими, видать, ему привычней.. .. А как он хотел?.. Выпустил джина из бутылки - получи обратку.. Повзрослеть и достойно принять поражение -это не про Гешу... Доказательства - налицо.. В который уже раз.. А кто-то мне ещё советовал молодцом его называть.. А-ха-ха-ха.. 🤣
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:32
Опустился Роналду
y3vtnw5c76hx
y3vtnw5c76hx
вчера в 11:22
Культурой он не блещет, после этого вызывает полное отвращение, как и Мбаппе со своим переходом в Реал.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:08
Два д****ла – это сила. Что болельщик, что этот футболист)))
lotsman
lotsman
вчера в 11:00
Проявил полное отсутствие человеческого достоинства, уважения к противнику, умения достойно принимать свой проигрыш, оставаясь человеком. Это просто отвратительный поступок.
112910415
112910415
вчера в 10:59
возможно. в тех краях так принято ? )
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