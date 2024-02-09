Роналду засунул в шорты брошенный в его сторону шарф «Аль-Хиляля»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля», которые скандировали в его адрес имя Лионеля Месси.
Это произошло во время товарищеского матча между клубами из Саудовской Аравии. Как сообщает источник, на видеозаписи, сделанной одним из фанатов на стадионе, Роналду в какой-то момент, возможно, ответил болельщикам, сказав: «Я сейчас здесь. Не Месси».
Также, когда команда уходила в подтрибунное помещение, в сторону португальца бросили два сине-белых шарфа «Аль-Хиляля». Роналду взял один шарф, засунул его себе в шорты и выбросил.
А культуры там мало, например, те же саудовские болельщики освистывали минуту молчания во время Суперкубка в честь Беккенбауэра.
А культуры там мало, например, те же саудовские болельщики освистывали минуту молчания во время Суперкубка в честь Беккенбауэра.