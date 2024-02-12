«Реал» приземлился в другом городе из-за невозможности посадки в Лейпциге

1707751624

вчера, 18:27

«Реал» совершил посадку в Эрфурте из-за невозможности приземления в Лейпциге.

По информации источника, причиной являются забастовки, которые проходят в эти дни в различных городах Германии.

После посадки мадридская команда проехала более 160 километров на автобусе, чтобы добраться до своего отеля.

13 февраля «Реал» проведёт на выезде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».