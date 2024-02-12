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«Реал» приземлился в другом городе из-за невозможности посадки в Лейпциге

вчера, 18:27
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

«Реал» совершил посадку в Эрфурте из-за невозможности приземления в Лейпциге.

По информации источника, причиной являются забастовки, которые проходят в эти дни в различных городах Германии.

После посадки мадридская команда проехала более 160 километров на автобусе, чтобы добраться до своего отеля.

13 февраля «Реал» проведёт на выезде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

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Все комментарии
Deville
Deville
сегодня в 14:38
хорошо хоть приземлились неподалеку от лейпцига, а не как мю в 58 году трагедия в мюнхене.
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:20
То есть нынешние Лацио, Наполи и Порту сильнее Лейпцига? Не смеши.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:41
Копенгаген и Лейпциг самые слабые там
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:55
Шары подогрели, чтобы выбрать одного из самых сложных соперников? Оригинально) Понимаю, что это не грозный "Копенгаген", конечно))
Futurista
Futurista
вчера в 19:41, ред.
Чего это они бастуют?...что то случилось у них?)...
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:23
...ты меня ночью разбуди, я тебе 100 раз начеканю, а они профи,
сыграют как миленькие,какие отмазки,а тебя умоляю,Хала Мадрид!!!
38f3w4y2gpkv
38f3w4y2gpkv
вчера в 19:17
Не самая большая неприятность.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:55
А шары то нагрели дали Лейпциг
112910415
112910415
вчера в 18:44
германская домашняя заготовочка ! )
shlomo
shlomo
вчера в 18:39, ред.
Ростов, Краснодар и Факел снисходительно улыбаются.....:)))

Я уж думал из Мадрида, как в свое время когда исландский вулкан бастовал..... ужас какой, что они бедные пережили. 160 км по хорошим дорогам это 1.5 часа в автобусе.... НО... в случае если что пойдет не так, то отмазка готова...:)))
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