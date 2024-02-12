«Реал» приземлился в другом городе из-за невозможности посадки в Лейпциге

«Реал» совершил посадку в Эрфурте из-за невозможности приземления в Лейпциге.
По информации источника, причиной являются забастовки, которые проходят в эти дни в различных городах Германии.
После посадки мадридская команда проехала более 160 километров на автобусе, чтобы добраться до своего отеля.
13 февраля «Реал» проведёт на выезде первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
сыграют как миленькие,какие отмазки,а тебя умоляю,Хала Мадрид!!!
сыграют как миленькие,какие отмазки,а тебя умоляю,Хала Мадрид!!!
Я уж думал из Мадрида, как в свое время когда исландский вулкан бастовал..... ужас какой, что они бедные пережили. 160 км по хорошим дорогам это 1.5 часа в автобусе.... НО... в случае если что пойдет не так, то отмазка готова...:)))
Я уж думал из Мадрида, как в свое время когда исландский вулкан бастовал..... ужас какой, что они бедные пережили. 160 км по хорошим дорогам это 1.5 часа в автобусе.... НО... в случае если что пойдет не так, то отмазка готова...:)))