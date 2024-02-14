Россия сыграет со сборной из Латинской Америки

25 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая.
Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА, где российская национальная команда занимает 38-ю строчку, а парагвайцы 53-ю.
25 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая.
Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА, где российская национальная команда занимает 38-ю строчку, а парагвайцы 53-ю.
Диего Акоста — Оренбург — 2022—2023
Хуниор Алонсо — Краснодар — 2023—н. в.
Фабиан Бальбуэна — Динамо М — 2021—2022, 2023—н. в.
Фреди Барейро — Сатурн — 2005, 2006
Лукас Барриос — Спартак М — 2013—2014
Нельсон Вальдес — Рубин — 2011—2012
Оскар Диас Гонсалес — Сатурн, Рубин — 2004, 2005
Алексис Дуарте — Спартак М — 2023—н. в.
Луис Кабальеро — Крылья Советов — 2012—2014
Хесус Медина — ЦСКА, Спартак М — 2022—н. в.
Лоренсо Мельгарехо — Кубань, Спартак М — 2013—2020
Пабло Себальос — Крылья Советов — 2012, 2013
Роберто Фернандес — Динамо М — 2022—н. в.
... А после сотрудничества на уровне сборных может ещё чаще приезжать начнут...
Диего Акоста — Оренбург — 2022—2023
Хуниор Алонсо — Краснодар — 2023—н. в.
Фабиан Бальбуэна — Динамо М — 2021—2022, 2023—н. в.
Фреди Барейро — Сатурн — 2005, 2006
Лукас Барриос — Спартак М — 2013—2014
Нельсон Вальдес — Рубин — 2011—2012
Оскар Диас Гонсалес — Сатурн, Рубин — 2004, 2005
Алексис Дуарте — Спартак М — 2023—н. в.
Луис Кабальеро — Крылья Советов — 2012—2014
Хесус Медина — ЦСКА, Спартак М — 2022—н. в.
Лоренсо Мельгарехо — Кубань, Спартак М — 2013—2020
Пабло Себальос — Крылья Советов — 2012, 2013
Роберто Фернандес — Динамо М — 2022—н. в.
... А после сотрудничества на уровне сборных может ещё чаще приезжать начнут...