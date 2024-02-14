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Россия сыграет со сборной из Латинской Америки

вчера, 15:06

25 марта на стадионе имени Льва Яшина в Москве сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая.

Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА, где российская национальная команда занимает 38-ю строчку, а парагвайцы 53-ю.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:45, ред.
А выдержит поле ВТБ Динамо две игры подряд с Сербией и Парагваем с таким малым интервалом 21 марта и 25 марта.? Все таки поля в марте еще слабоватые
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 19:06
Сборная должна играть, поэтому любому матчу рад.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:56, ред.
В Парагвае любят РПЛ.....
Диего Акоста — Оренбург — 2022—2023
Хуниор Алонсо — Краснодар — 2023—н. в.
Фабиан Бальбуэна — Динамо М — 2021—2022, 2023—н. в.
Фреди Барейро — Сатурн — 2005, 2006
Лукас Барриос — Спартак М — 2013—2014
Нельсон Вальдес — Рубин — 2011—2012
Оскар Диас Гонсалес — Сатурн, Рубин — 2004, 2005
Алексис Дуарте — Спартак М — 2023—н. в.
Луис Кабальеро — Крылья Советов — 2012—2014
Хесус Медина — ЦСКА, Спартак М — 2022—н. в.
Лоренсо Мельгарехо — Кубань, Спартак М — 2013—2020
Пабло Себальос — Крылья Советов — 2012, 2013
Роберто Фернандес — Динамо М — 2022—н. в.

... А после сотрудничества на уровне сборных может ещё чаще приезжать начнут...
112910415
112910415
вчера в 18:40
этих ребят определённо озолотили !
Храневец
Храневец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:02
Юрий ,они полетят не за свой счет и не с большого бодуна ,а за большим боблом .
DXTK
DXTK
вчера в 17:50
Ну давайте посмотрим на российских гигантов, и великого тактика Карпина, которые обыграли Кубу 8-0...........так что держись Сборная Парагвая..........)))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:47
Поставьте себя на место футболистов Парагвая и спросите себя, с какого бодуна нам нужно лететь в "какую-то" Россию, чтобы провести матч с тамошней сборной ? Ответ один: с большого бодуна.
Храневец
Храневец
вчера в 17:04, ред.
Болелы !!!!Когда мы последний раз встречались с Парагваем ?????? Кто знает .
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:01
Хороший соперник, интересная игра должна быть
adekvat
adekvat
вчера в 16:50
Ну это поинтересней Кубы.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:47
Ну Парагвай хотя бы интересный соперник.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:37
Хороший матч ожидает нас
Храневец
Храневец
вчера в 16:32
Достойный соперник ,достойный стадион ждем достойной игры !!!!!!
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:32
Очень даже неплохой соперник для товарищеского матча........
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:29
Нормальный соперник!) Посмотрим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:12
Очень хороший выбор. Сборная должна тренироваться...
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