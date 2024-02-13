Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Юношеские сборные России сыграют на Кубке развития

вчера, 18:21

Юношеские сборные России сыграют на Кубке развития, который пройдёт с 18 по 24 февраля на поле манежа Белорусской федерации футбола в Минске.

В международном турнире примут участие футболисты 2007 и 2008 годов рождения. Также в Кубке развития сыграют национальные команды Белоруссии (U16 и U17), Узбекистана (U17), Азербайджана (U16), Казахстана (U17) и Таджикистана (U16).

Турнир пройдёт в два этапа. На первом команды, разбитые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день пройдут стыковые матчи. Сборные, которые займут первые места, сыграют финал, в трёх остальных встречах определятся обладатели 3-8-х мест.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия до 17
Источник: rfs.ru
Джокович не посетит товарищеский матч России и Сербии
Вчера, 20:48
ОфициальноМатч Аргентины и Нигерии в Китае отменён «ввиду известных причин»
10 февраля
Главный тренер сборной Камеруна не против ещё раз сыграть с Россией
09 февраля
ОфициальноМатч 1/4 Кубка Германии «Саарбрюккен» — «Боруссия» М отменён из-за непогоды
07 февраля
ОфициальноМатчи 23-го тура Первой лиги будут перенесены из-за выборов президента РФ
07 февраля
В РФС рассказали, с кем сборная России может сыграть в 2024 году
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 21:30
Молодежи будет интересен турнир.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:41
Прочитал невнимательно, бегло.
9b4skcwyz45q
9b4skcwyz45q
вчера в 19:19
Вот такие теперь у нас кубки.... ну хоть что то за неимением другого.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:59
...как завещал нам великий Ленин:" Играть,играть и ещё раз играть!"
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:56
Группа А: Белоруссия U-17, Россия U-16, Узбекистан U-17, Азербайджан U-16.
Группа B: Белоруссия U-16, Россия U-17, Казахстан U-17, Таджикистан U-16.
shur
shur
вчера в 18:52
...я в детстве,кого только во дворе не обыгрывал, бубню под нос
название Сборных, игроков и забиваю,забиваю,забиваю! Так и вырос неплохим футболистом,давно это правда было!
112910415
112910415
вчера в 18:37
и вправду сыграют, нет сомнений
lotsman
lotsman
вчера в 18:37
Хорошая идея организовать этот турнир. Удачи нашим парням и выиграть кубок турнира.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:30
Насчёт развития мы в курсе, 1-6 от молодёжки Таджикистана в прошлом году видели)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:27
Хорошо, что молодёжь получает игровую практику. Санкции не вечны...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 