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вчера, 18:21

Юношеские сборные России сыграют на Кубке развития, который пройдёт с 18 по 24 февраля на поле манежа Белорусской федерации футбола в Минске.

В международном турнире примут участие футболисты 2007 и 2008 годов рождения. Также в Кубке развития сыграют национальные команды Белоруссии (U16 и U17), Узбекистана (U17), Азербайджана (U16), Казахстана (U17) и Таджикистана (U16).

Турнир пройдёт в два этапа. На первом команды, разбитые на две группы, проведут по три матча друг с другом. В заключительный игровой день пройдут стыковые матчи. Сборные, которые займут первые места, сыграют финал, в трёх остальных встречах определятся обладатели 3-8-х мест.