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Джокович не посетит товарищеский матч России и Сербии

вчера, 20:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. В конце января Тарпищев рассказал, что отправил приглашение Джоковичу на предстоящую игру.

У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол.

С 6 по 17 марта пройдёт турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе, а с 20 по 31 марта — в Майами.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:51
придётся пережить как-то
shur
shur
вчера в 22:33
...Новак в курсе, что Россия "чемпион" по товарнякам ,вот если бы
отборочный, то приехал, а так сорян Шамиль...!
Интерес
Интерес
вчера в 22:29
А все его ждали,или матч и был затеян для этого?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:54
Джокович не посетит товарищеский матч России и Сербии .
Варвар7
Варвар7 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:24
Сейчас я ещё пару )) вниз добавлю.)))
shlomo
shlomo
вчера в 21:19
Думаю что если бы было бы окно, то он наверняка бы посетил.... его и так шпиняли, что против России не гонит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:16
Конечно нет. У них контракты на годы вперед расписаны. Мало того рейтинговые очки спишут, да еще АТП штраф накатит нехилый.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:59
А ктo еще не посетит матч??
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:51, ред.
Ну хотя бы один то турнир мог бы и отменить по этому поводу...)))
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