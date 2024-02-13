Джокович не посетит товарищеский матч России и Сербии .

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вчера, 20:48

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович не сможет посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России .

Встреча пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. В конце января Тарпищев рассказал, что отправил приглашение Джоковичу на предстоящую игру.

У Джоковича два турнира в США подряд, на которых он выступает. Он просто физически не сможет вырваться на футбол.

С 6 по 17 марта пройдёт турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе, а с 20 по 31 марта — в Майами.