Адвокат Жорин: «Риск экстрадиции Квинси в Нидерланды крайне высок»

Адвокат считает, что если приговор, вынесенный нападающему «Спартака» , вступит в силу, то игрока могут экстрадировать в Нидерланды.

Нужно ли Промесу прямо сейчас садиться на самолет и улетать из ОАЭ в Москву? Важно понять, когда именно приговор вступает в законную силу. Это не всегда происходит моментально. А вот если обжаловать приговор не получится, то рано или поздно эта информация поступит в Интерпол, но для этого тоже нужно некоторое время. И вот тогда, конечно же, большинство стран будут закрыты для Промеса — его задержат и перенаправят в Нидерланды, если он пересечёт границы этих государств.

Вопрос в том, нужен ли будет Промес «Спартаку» при таких условиях, ведь он не сможет играть за команду за пределами нашей страны. Важно отметить, что Россия продолжает сотрудничать с Интерполом и нельзя полностью исключать вариант, что Промеса не выдадут. Риск экстрадиции Квинси в Нидерланды на данный момент крайне высок.