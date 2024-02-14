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Адвокат Жорин: «Риск экстрадиции Квинси в Нидерланды крайне высок»

вчера, 14:01

Адвокат Сергей Жорин считает, что если приговор, вынесенный нападающему «Спартака» Квинси Промесу, вступит в силу, то игрока могут экстрадировать в Нидерланды.

Нужно ли Промесу прямо сейчас садиться на самолет и улетать из ОАЭ в Москву? Важно понять, когда именно приговор вступает в законную силу. Это не всегда происходит моментально. А вот если обжаловать приговор не получится, то рано или поздно эта информация поступит в Интерпол, но для этого тоже нужно некоторое время. И вот тогда, конечно же, большинство стран будут закрыты для Промеса — его задержат и перенаправят в Нидерланды, если он пересечёт границы этих государств.

Вопрос в том, нужен ли будет Промес «Спартаку» при таких условиях, ведь он не сможет играть за команду за пределами нашей страны. Важно отметить, что Россия продолжает сотрудничать с Интерполом и нельзя полностью исключать вариант, что Промеса не выдадут. Риск экстрадиции Квинси в Нидерланды на данный момент крайне высок.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:24
Промес потерян для "Спартака". Не в том смысле, что он будет арестован и экстрадирован в Голландию (до этого может вообще не дойти), а в том, что уголовное преследование и возможный реальный срок будет висеть над ним Дамокловым мечом и давить на его психологическое состояние, как давит груз в бочке квашеную капусту.
В таком подвешенном, если не сказать больше, состоянии невозможно полностью отдаваться игре и приносить тем самым максимальную пользу команде. Как бы ты ни старался. Ты выходишь на поле и тебе кажется, что глаза всех болельщиков устремлены на тебя, а в них - удивление и осуждение. А на ногах - пушечное ядро, как у каторжанина на галере.
happy 50
happy 50
вчера в 16:56
Вот так,люди не ценят то,что имеют.У Квинси есть то,что нет у многих- здоровье и талант.Но нет мозгов.
112910415
112910415
вчера в 16:45
суетиться не надо, не время ещё
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:41
Даже если бы был договор об экстрадиции, в нынешних условиях Промеса никто бы не выдал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:47
Мой совет адвокату Жорину. Иногда заглядывайте в учебники по юриспруденции. Это полезно даже "адвокату"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:19
FuturistaFuturista
Могу констатировать, что адвокат Жорин нулевой, он не в теме. Пока приговор не вступил в законную силу, никакая экстрадиция невозможна в принципе. Он пока обычный гражданин. А до вступления приговора в законную силу по этому делу как минимум год-полтора. Непременно будет сначала апелляция. Срок ее рассмотрения обычно погода. Потом в случае ее отклонения будет кассация в Верховном суде, а это больше полугода. Так что утверждение адвоката о том, что вероятность выдачи сейчас "очень высока" лишь свидетельствует об уровне этого адвоката. Фамилия его (адвоката) много поясняет.
zccgbvjzk9yt
zccgbvjzk9yt
вчера в 14:13
Его можно обменять на главного судью из Международного уголовного суда.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:11
Ага)...а Калла уйдет с должности премьера Эстонии...её же МВД России в розыск объявило ...время сейчас работает на Промеса...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:07, ред.
Думаю Куинси больше не сыграет за Спартак, сейчас этот вопрос решается на самом высоком уровне.
Удачи, Антоха, береги себя
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
У нашей страны, если не ошибаюсь с Нидерландами нет соглашения о выдачи....
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