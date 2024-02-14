Адвокат Сергей Жорин считает, что если приговор, вынесенный нападающему «Спартака» Квинси Промесу, вступит в силу, то игрока могут экстрадировать в Нидерланды.
Нужно ли Промесу прямо сейчас садиться на самолет и улетать из ОАЭ в Москву? Важно понять, когда именно приговор вступает в законную силу. Это не всегда происходит моментально. А вот если обжаловать приговор не получится, то рано или поздно эта информация поступит в Интерпол, но для этого тоже нужно некоторое время. И вот тогда, конечно же, большинство стран будут закрыты для Промеса — его задержат и перенаправят в Нидерланды, если он пересечёт границы этих государств.
Вопрос в том, нужен ли будет Промес «Спартаку» при таких условиях, ведь он не сможет играть за команду за пределами нашей страны. Важно отметить, что Россия продолжает сотрудничать с Интерполом и нельзя полностью исключать вариант, что Промеса не выдадут. Риск экстрадиции Квинси в Нидерланды на данный момент крайне высок.
Могу констатировать, что адвокат Жорин нулевой, он не в теме. Пока приговор не вступил в законную силу, никакая экстрадиция невозможна в принципе. Он пока обычный гражданин. А до вступления приговора в законную силу по этому делу как минимум год-полтора. Непременно будет сначала апелляция. Срок ее рассмотрения обычно погода. Потом в случае ее отклонения будет кассация в Верховном суде, а это больше полугода. Так что утверждение адвоката о том, что вероятность выдачи сейчас "очень высока" лишь свидетельствует об уровне этого адвоката. Фамилия его (адвоката) много поясняет.
Могу констатировать, что адвокат Жорин нулевой, он не в теме. Пока приговор не вступил в законную силу, никакая экстрадиция невозможна в принципе. Он пока обычный гражданин. А до вступления приговора в законную силу по этому делу как минимум год-полтора. Непременно будет сначала апелляция. Срок ее рассмотрения обычно погода. Потом в случае ее отклонения будет кассация в Верховном суде, а это больше полугода. Так что утверждение адвоката о том, что вероятность выдачи сейчас "очень высока" лишь свидетельствует об уровне этого адвоката. Фамилия его (адвоката) много поясняет.