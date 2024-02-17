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Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ

вчера, 22:26
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав на матч с «Нантом».

Француз начнёт встречу на скамейке запасных.

По слухам, несколько дней назад Мбаппе сообщил партнерам по ПСЖ о том, что летом покинет клуб.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:47
Не уж то обострутся без него? Боженьки!!!....
shur
shur
вчера в 22:47
...да ладно, вот какие вредные люди, Мбаппе им по простоте души,
мол парни,скоро дембель, а они, тогда на лавке посиди!!!
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