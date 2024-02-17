Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав на матч с «Нантом».
Француз начнёт встречу на скамейке запасных.
По слухам, несколько дней назад Мбаппе сообщил партнерам по ПСЖ о том, что летом покинет клуб.
|Нант0 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав на матч с «Нантом».
Француз начнёт встречу на скамейке запасных.
По слухам, несколько дней назад Мбаппе сообщил партнерам по ПСЖ о том, что летом покинет клуб.
мол парни,скоро дембель, а они, тогда на лавке посиди!!!
мол парни,скоро дембель, а они, тогда на лавке посиди!!!