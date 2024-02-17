Тимощук: «Дуглас – капитан, который не заставляет усомниться в себе»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о конкуренции на позиции левого защитника в команде.
Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции. Там играет Дуглас – капитан, который не заставляет усомниться в своём уровне. Плюс мы пробовали разных игроков там, чтобы понять, как они там действуют. Будем отталкиваться от того, что есть. У нас хорошая обойма, конкуренция почти на всех позициях.
Сейчас мы скорее наигрываем новые связи. У нас достаточно новичков. Но впереди много времени до рестарта. Артура и Педро многие поддерживают. У нас хороший коллектив. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они скорее адаптировались.
Был - "бессмысленно-затратный-аргентинский период".....
Сейчас - "титулы-приносящий-бразильский период".....
Ну коль академии продолжают выпускать невидимок в менеджеро-агентскую эпоху - не скоро мы увидим доблестный "свои-воспитаниковский-победительский" период.....
Как ещё советская школа подготовки покинула нас в начале века....так и не стало фееричных воспитанников.....да и у многих так...
Если не ошибаюсь ещё в Самаре один конвейер продолжает выпускать линию производства отечественного продукта.....и надо сказать спрос есть...на Осиньковский бренд....
Был - "бессмысленно-затратный-аргентинский период".....
Сейчас - "титулы-приносящий-бразильский период".....
Ну коль академии продолжают выпускать невидимок в менеджеро-агентскую эпоху - не скоро мы увидим доблестный "свои-воспитаниковский-победительский" период.....
Как ещё советская школа подготовки покинула нас в начале века....так и не стало фееричных воспитанников.....да и у многих так...
Если не ошибаюсь ещё в Самаре один конвейер продолжает выпускать линию производства отечественного продукта.....и надо сказать спрос есть...на Осиньковский бренд....