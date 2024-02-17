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Тимощук: «Дуглас – капитан, который не заставляет усомниться в себе»

вчера, 08:21

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о конкуренции на позиции левого защитника в команде.

Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции. Там играет Дуглас – капитан, который не заставляет усомниться в своём уровне. Плюс мы пробовали разных игроков там, чтобы понять, как они там действуют. Будем отталкиваться от того, что есть. У нас хорошая обойма, конкуренция почти на всех позициях.

Сейчас мы скорее наигрываем новые связи. У нас достаточно новичков. Но впереди много времени до рестарта. Артура и Педро многие поддерживают. У нас хороший коллектив. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они скорее адаптировались.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:50
слава благословенной Бразилии !
Интерес
Интерес ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:06
Пусть переходит к эстонцу,там только один иранец,а остальные-россияне.Если засланец не поставил задачу вывести клуб в ФНЛ.
Интерес
Интерес
вчера в 12:05
Рассказал о "российской" команде,назвав три имени бразильцев,как определяющих состояние команды. ФК"Копакабана Балтия".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:10
Пахан бразильской, футбольной диаспоры...
zhczrkrmuk6r
zhczrkrmuk6r
вчера в 10:43
Анатолий Тимощук, тренер «Зенита», очень откровенно и подробно рассказывает о ситуации в команде. Он подчеркивает наличие конкуренции на всех позициях, включая позицию левого защитника, которую занимает Дуглас. Тимощук также упоминает приход новых игроков, Артура и Педро, и говорит о том, что команде предстоит их интегрировать. Мне нравится подход тренера к формированию команды и его нацеленность на успех.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ nubom (раскрыть)
вчера в 09:58, ред.
Был - "всех конкуренов в РПЛ-скупающий-порожняковый период".....
Был - "бессмысленно-затратный-аргентинский период".....
Сейчас - "титулы-приносящий-бразильский период".....
Ну коль академии продолжают выпускать невидимок в менеджеро-агентскую эпоху - не скоро мы увидим доблестный "свои-воспитаниковский-победительский" период.....

Как ещё советская школа подготовки покинула нас в начале века....так и не стало фееричных воспитанников.....да и у многих так...
Если не ошибаюсь ещё в Самаре один конвейер продолжает выпускать линию производства отечественного продукта.....и надо сказать спрос есть...на Осиньковский бренд....
Вещий
Вещий
вчера в 09:19
Толя конечно лукавит по поводу конкуренции... есть костяк и остальные на всякий случай.
nubom
nubom
вчера в 09:13
Дуглас Сантос - вождь бразильских легионеров в период царствования Семака Непобидимого [истор]
adekvat
adekvat
вчера в 08:49
Конечно их есть кому поддержать столько земляков, а вот Сергеева не кому поддержать в этой команде.
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:44
доверие работодателя это успех
Гость
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