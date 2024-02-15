РФС готов провести товарищеский матч с Белоруссией в Минске

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался на тему возможного проведения товарищеского матча со сборной России.
10 января Василевич сообщил, что встреча может состояться в июне.
Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий. Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии. Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем.