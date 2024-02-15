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РФС готов провести товарищеский матч с Белоруссией в Минске

вчера, 15:29

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич высказался на тему возможного проведения товарищеского матча со сборной России.

10 января Василевич сообщил, что встреча может состояться в июне.

Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий. Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии. Пока договор на матч не подписан, когда это будет сделано — вопрос времени. Я так понимаю, что и РФС нужно согласовать с главным тренером этот вопрос, когда они будут готовы это сделать, то сразу договор и подпишем.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:40
по-братски, без проблем
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31
Ничего удивительного. А с кем ещё можно быть ближе.
Гость
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