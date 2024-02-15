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В Федерации футбола Парагвая рассказали, как проходили переговоры с РФС

вчера, 10:44

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф рассказал, как проходили переговоры с РФС об организации товарищеского матча со сборной России.

Ещё в декабре российская сторона предложила нам провести товарищеский матч, и мы сразу согласились. Всё прошло очень дружелюбно. На самом деле, за многие годы у нас сложились хорошие отношения с РФС.

Мы получили предложение от РФС и приняли условия матча в Москве. Всё потому, что у российской команды уже запланирована первая игра в России против Сербии, поэтому играть на другом континенте было невозможно. Мы сразу согласились на проведение матча в Москве.

18 марта сборная Парагвая приедет в Россию и проведёт подготовительные сборы в Сочи. Будем тренироваться в ожидании матча 25-го числа.

Сборная России — сильная команда. Но также мы знаем о сильных возможностях и характере своих игроков относительно уровня соперника.

Для нашей национальной сборной это будет финальная стадия подготовки: неделя тренировок и проведение сложного матча с Россией. Мы готовимся к Кубку Америки в июне и квалификационным матчам к чемпионату мира в сентябре.

В Москве живёт много парагвайцев, и многие уже связались с нами. Нашим соотечественникам будет хорошо на стадионе, они будут чувствовать себя как дома, наблюдая за игрой своей национальной сборной.

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Парагвай
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
g42dkhd6x2mx
g42dkhd6x2mx
вчера в 14:09
Очень интересно посмотреть на игру сборной России против сборной Парагвая. Обе команды имеют сильных игроков и отличную подготовку. Думаю, что этот матч будет интересным и захватывающим для всех любителей футбола.
112910415
112910415
вчера в 11:12
с носителем русской фамилии наши договорились удивительно легко ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:59
Целая эпопея ☝️😉🤣
Гость
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