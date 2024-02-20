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Дубль Чалова помог ЦСКА переиграть «Химки» в товарищеском матче

вчера, 18:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Химок» в контрольном матче (3:0).

Фёдор Чалов открыл счет на 50-й минуте, Виктор Давила забил второй гол команды на 54-й, а на 59-й Чалов оформил дубль.

В другой встрече «Спартак» крупно обыграл клуб «Абдыш-Ата».

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:12
С победой ЦСКА и всех болельщиков!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:39
"...С равным визави придётся напрягаться..."

Вы это серьёзно?
Мну думал с более сильными или просто посильнее... напрягаются!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
Входят потихоньку в форму,скоро уже чемпионат !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:17
А сильнее соперник в подготовительный период НЕ нужен. С равным визави придётся напрягаться, тратить нервные клетки, форсировать физическую подготовку, в общем - напрасно тратить свои силы. И всё для того, чтобы выиграть у "принципиального" соперника ? Глупость. Побегали, размялись, этого вполне достаточно.
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:36
Развлекаются в межсезонье команды середняки...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Ничего удивительного не произошло, обычный товарняк ☝️😉🤣
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:01
Это Хорошо. Пробуждение после зимнего затишья..
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:58
То ли дело Абдыш-30ш обыгрывать)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
Великолепная победа армейцев - повержен один из грандов российского футбола!

А посильнее спарринг партнера взять.. - как обычно. слабо!
lotsman
lotsman
вчера в 19:40, ред.
Матч не видел, но судя по описанию представил так - в первом матче отрабатывалось взаимодействие между линиями, начало второго отрабатывали атаку ( три гола за 9 минут), а вторая половина второго тайма, отрабатывание действий в защите. Ну это лично моё представление этого матча. Игры я не видел.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:40
Бодренько Химки начали первый тайм, после окончания которого казалось что второй тайм для ЦСКА будет не лёгким так как скажется усталость игроков.
Собранность и желание победить привели к тому, что игра была отодвинута от ворот Торопа. Кроме Облякова, Чалова и Давилы понравилась игра Дивеева ( набирает уверенность ).Новички пока не впечатлили. Матч понравился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:39
Подготовка идет полным ходом, самое главное, что без травм!0 ЦСКА с победой!!))
86u8jx69v6gt
86u8jx69v6gt
вчера в 19:36
Хорошо, что сыграли на ноль ... ну и подняли себе настроение, что не менее важно.
uk29ffh3wjcx
uk29ffh3wjcx
вчера в 19:35
Чалов повышает свою стоимость как игрока!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:19
Игра ЦСКА понравилась, особенно во втором тайме. Хоть Чалов и забил 2 мяча, но лучшим в атаке был Давила. Очень прилично выглядели Дивеев и Роша. Хорошо готов Обляков. Нужен хороший опорник. Взяли молодого алжирца на эту роль, но его еще подводить надо к основе. Много покажет игра с Динамо. Это очень серьезный соперник. Но на сегодня у меня впечатления позитивные. Вроде как контрактные дела Чалова улажены.
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