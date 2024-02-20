Дубль Чалова помог ЦСКА переиграть «Химки» в товарищеском матче

ЦСКА выиграл у «Химок» в контрольном матче (3:0).
Фёдор Чалов открыл счет на 50-й минуте, Виктор Давила забил второй гол команды на 54-й, а на 59-й Чалов оформил дубль.
В другой встрече «Спартак» крупно обыграл клуб «Абдыш-Ата».
ЦСКА выиграл у «Химок» в контрольном матче (3:0).
Фёдор Чалов открыл счет на 50-й минуте, Виктор Давила забил второй гол команды на 54-й, а на 59-й Чалов оформил дубль.
В другой встрече «Спартак» крупно обыграл клуб «Абдыш-Ата».
Вы это серьёзно?
Мну думал с более сильными или просто посильнее... напрягаются!
Вы это серьёзно?
Мну думал с более сильными или просто посильнее... напрягаются!
А посильнее спарринг партнера взять.. - как обычно. слабо!
А посильнее спарринг партнера взять.. - как обычно. слабо!
Собранность и желание победить привели к тому, что игра была отодвинута от ворот Торопа. Кроме Облякова, Чалова и Давилы понравилась игра Дивеева ( набирает уверенность ).Новички пока не впечатлили. Матч понравился.
Собранность и желание победить привели к тому, что игра была отодвинута от ворот Торопа. Кроме Облякова, Чалова и Давилы понравилась игра Дивеева ( набирает уверенность ).Новички пока не впечатлили. Матч понравился.