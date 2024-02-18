Кучаев перейдёт из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

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вчера, 12:39

Полузащитник близок к переходу из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды.

Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Клубы обсуждают детали возможного перехода хавбека. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.