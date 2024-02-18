Кучаев перейдёт из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

Полузащитник Константин Кучаев близок к переходу из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды.
Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
Клубы обсуждают детали возможного перехода хавбека. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
ЦСКА в отличии от Зенита не может по финансовым причинам сослать его в дубль, как сделали это питерцы с Круговым и вынуждены отдать его в аренду что бы не платить ему зарплату до конца контракта.
К Кучаеву же есть интерес от клубов РПЛ и он им достанется бесплатно.
Будет забавно если Кучаев летом окажется в Зените, а Круговой тем временем перейдёт в ЦСКА (контракт вроде уже подписан).
ЦСКА в отличии от Зенита не может по финансовым причинам сослать его в дубль, как сделали это питерцы с Круговым и вынуждены отдать его в аренду что бы не платить ему зарплату до конца контракта.
К Кучаеву же есть интерес от клубов РПЛ и он им достанется бесплатно.
Будет забавно если Кучаев летом окажется в Зените, а Круговой тем временем перейдёт в ЦСКА (контракт вроде уже подписан).