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Кучаев перейдёт из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды

вчера, 12:39

Полузащитник Константин Кучаев близок к переходу из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды.

Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Клубы обсуждают детали возможного перехода хавбека. Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 15:34
К сожалению после травмы Костя так и не набрал форму для игры за основу. Редкие выходы на замену уровень не повышают. Может в аренде, имея практику наберёт необходимый уровень)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:45
Все там было хорошо и срослось еще до Федотова. Но потом в 22 году Кучаев получил серьезную травму (сочетание крестов с сухожилием), после чего долго и тяжело восстанавливался. А после этого так и не сумел вернуться на прежний уровень. У него был подсознательный страх за колено, потом потеря уверенности. Так он бедный и мучается уже почти 2 года. А когда пришел Федотов, Кучаев уже был с травмой. Так бывает. После тяжелых травм далеко не все возвращаются на прежний уровень.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:22
Байкал-38Байкал-38
Могу корректно сказать. Про Кучаева это неправда.
North West
North West
вчера в 18:56
Странно конечно, но по началу писали что им Балтика интересуется.
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:15
В таком случае- Удачи!!!
Интерес
Интерес ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:01
А у кого с Федотовым срослось?Выходит молодой,вроде получилось и...пропал.И так не один.А что там "за колючим забором" происходит-никто не знает.И Гинер угрюмо молчит,что совершенно не должно быть свойственно руководителю,как это было раньше,когда он любой острый вопрос разжёвывал на публике.
Интерес
Интерес ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:55
Молодняк тоже съезжает с крупа этого полудохлого коня. Кто в "Балтику",кто ещё куда-вариантов достаточно.Ну ничё,по пальмам пошерстим,найдём умелых павианов для сбора "кедровых орехов".
Интерес
Интерес
вчера в 17:53
В нынешнем непонятном и унылом ЦСКА все происходящие события "предельно обоснованы логически и выверены финансово".В смысле-там теперь всем футбол до фени.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:21
Мне всегда казалось такой нужный команде игрок....
И по 34 матча в сезон проводил....три года назад....
Может не сраслось с Федотовым ??...
572bk9sep2vj
572bk9sep2vj
вчера в 15:44
Константин Кучаев может получить больше игровой времени в “Пари НН”, что может быть полезно для его развития как футболиста. Также это может помочь “НН” улучшить свои результаты, так как Кучаев является опытным игроком.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:23
Истинная причина аренды это отказ Кучаева продлевать контракт с ЦСКА.
ЦСКА в отличии от Зенита не может по финансовым причинам сослать его в дубль, как сделали это питерцы с Круговым и вынуждены отдать его в аренду что бы не платить ему зарплату до конца контракта.
К Кучаеву же есть интерес от клубов РПЛ и он им достанется бесплатно.
Будет забавно если Кучаев летом окажется в Зените, а Круговой тем временем перейдёт в ЦСКА (контракт вроде уже подписан).
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:19
Хорошее усиление нижегородскому клубу... ЮРАН!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:11
Дело ясное, что дело тёмное.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:36
Это хорошо что нашли ему клуб, будем следить за его успехами и ждём обратно!
Вещий
Вещий
вчера в 14:25
Думаю что если Костя хорошо себя проявит и все у него в команде будет получаться, то запросто сможет остаться играть в Новгороде.
Capral
Capral
вчера в 13:31
А потом, начнутся вопли: "Физически менять некем- один молодняк"!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23
Неужели он уже совершенно стал бесполезным для ЦСКА, что отдали его в Пари НН.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:18
Правильно сделали, что отдали. Зачем Косте сидеть на лавке. Он в основе явно лишний. Есть Мендес, Зделар, Обляков, Кисляк на его позиции. Лучше уйти и играть, чем быть 5-м в очереди. И на место инсайда ему не пробиться. Там тоже все занято
h5q4tuk6uutn
h5q4tuk6uutn
вчера в 13:08
Мне его жаль. После травмы он стал бояться играть...
Capral
Capral
вчера в 13:07
Не понимаю я армейцев, такой кадровый голод в команде, а они, попрежнему разбрасываются игроками. Кучаев, мне всегда нравился, во всяком случае- лишним не был.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:04
Кучаев перейдёт из ЦСКА в «Пари НН» на правах аренды, так как не смог попасть в основу.
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