«Бавария» проиграла «Вердеру» в матче Бундеслиги (0:1).
После этой игры мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков и рискуют не стать чемпионами по итогам нынешнего сезона. Ранее состав команды пополнили игроки «Тоттенхэма»: нападающий Харри Кейн и защитник Эрик Дайер (на правах аренды). Болельщики шутят, что именно этот факт ставит под угрозу перспективу завоевания «Баварией» титулов в текущем сезоне. Один из фанатов написал:
Эффект Харри Кейна и Эрика Дайера.
Другой заявил:
Если Кейн не возьмет трофей, то «Тоттенхэм» выиграет Кубок Англии 2023/24!