Фанаты пошутили на тему влияния игроков «Тоттенхэма» на «Баварию»

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сегодня, 00:01

«Бавария» проиграла «Вердеру» в матче Бундеслиги (0:1).

После этой игры мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков и рискуют не стать чемпионами по итогам нынешнего сезона. Ранее состав команды пополнили игроки «Тоттенхэма»: нападающий и защитник (на правах аренды). Болельщики шутят, что именно этот факт ставит под угрозу перспективу завоевания «Баварией» титулов в текущем сезоне. Один из фанатов написал:

Эффект Харри Кейна и Эрика Дайера.

Другой заявил: