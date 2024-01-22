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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Германия. Бундеслига 2023/2024

Фанаты пошутили на тему влияния игроков «Тоттенхэма» на «Баварию»

сегодня, 00:01

«Бавария» проиграла «Вердеру» в матче Бундеслиги (0:1).

После этой игры мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на 7 очков и рискуют не стать чемпионами по итогам нынешнего сезона. Ранее состав команды пополнили игроки «Тоттенхэма»: нападающий Харри Кейн и защитник Эрик Дайер (на правах аренды). Болельщики шутят, что именно этот факт ставит под угрозу перспективу завоевания «Баварией» титулов в текущем сезоне. Один из фанатов написал:

Эффект Харри Кейна и Эрика Дайера.

Другой заявил:

Если Кейн не возьмет трофей, то «Тоттенхэм» выиграет Кубок Англии 2023/24!

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:30
"В каждой шутке - есть доля шутки"...)
Maikl322
Maikl322
сегодня в 00:21, ред.
Отличная игра здоровос смотрелась.
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