Сонг уволен из сборной Камеруна

отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна.

Об увольнении сообщил глава федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О:

Он многое привнес в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть… Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт.

Я обсудил ситуацию с тренером. Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем. Желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере.