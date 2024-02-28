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Сонг уволен из сборной Камеруна

вчера, 20:57

Ригобер Сонг отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна.

Об увольнении сообщил глава федерации футбола Камеруна Самюэль Это’О:

Он многое привнес в эту команду, но законы футбола такие, какие они есть… Мы не достигли наших целей, наш исполком и я не видим возможности продлить с ним контракт.

Я обсудил ситуацию с тренером. Я изложил наши позиции, и теперь нам нужно думать о будущем. Желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере.

Сборная Камеруна под руководством Сонга дошла до 1/8 финала на недавнем Кубке африканских наций.

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