Лодыгин имеет шансы вернуться в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий касательно формирования заявки команды на мартовский сбор, в рамках которого сборная встретится с командами Сербии и Парагвая.
К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть. Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас Юрий является кандидатом на вызов в сборную России.
Мы ж какие то серьезные задачи решаем.хотя даже если так,то Ладыгин - не усиление сборной
Мы ж какие то серьезные задачи решаем.хотя даже если так,то Ладыгин - не усиление сборной
Когда Акинфееву и Гильермо будет под 50....Юре только 40 с хвостиком....
Правильно....дорогу молодым!!!
P.S.Кто нибудь помнит более самопривозящую связку чем удивительное трио "Ломбертс-Лодыгин-Нету"..????
Когда следовала их знаменитая перепасовочка около своей вратарской - это была самая опасная угроза воротам Зенита
Когда Акинфееву и Гильермо будет под 50....Юре только 40 с хвостиком....
Правильно....дорогу молодым!!!
P.S.Кто нибудь помнит более самопривозящую связку чем удивительное трио "Ломбертс-Лодыгин-Нету"..????
Когда следовала их знаменитая перепасовочка около своей вратарской - это была самая опасная угроза воротам Зенита