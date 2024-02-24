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Лодыгин имеет шансы вернуться в сборную России

вчера, 12:24

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дал комментарий касательно формирования заявки команды на мартовский сбор, в рамках которого сборная встретится с командами Сербии и Парагвая.

К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть. Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас Юрий является кандидатом на вызов в сборную России.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 16:15
Неужели все так плохо с вратарями
Capral
Capral
вчера в 15:26
Я уже стал забывать его имя и внешность, а он, оказывается- кандидат в несуществующую сборную. Карпин- безусловно гений, такое придумать. Стыдно, ребята, стыдно, после сборной СССР и её Личностей, тренеров, сейчас- смотреть на это убожество. Надеюсь без обид, только факты и только воспоминания...
112910415
112910415
вчера в 15:18
опять предельно странная идея
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:51
Толя привет...!..)... Помазун хорош , просто на вскидку там написал . Я же там писал напряч память....видимо плохо напрягал...)
a5d4wpdht536
a5d4wpdht536
вчера в 14:22
Очень рад услышать, что Юрий Лодыгин наконец начал играть и является кандидатом на вызов в сборную Россию. Желаю ему удачи и успехов на футбольном поле!
adekvat
adekvat ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 14:11
В этой сборной может быть и 5 вратарей, как мы знаем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:57
Ты немного ошибаешься. Самая главная опасность была для ворот Зенита, когда в них Ладыгин - это удары с центра поля. Помнишь такое?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:55
А на Помазуна спартачи обиделись и не хотят его видеть в сборной? А он ведь по определению посильнее и Максименки и Селихов будет. Нет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:51, ред.
Помню - помню эту дырку. Не думаю, что её смогли залатать или заштопать, как дырявый носок, за прошедшее время. С другой стороны, кто только не играл за последние два года в сборной, пусть и он поиграет.
Интерес
Интерес
вчера в 13:31
В этой сборной может быть кто угодно.Без опасности совершить "результативную ошибку",всё равно ни на что не влияет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:29, ред.
Есть Сафонов, Лантратов ..можно еще напрячь память и вспомнитт кого то ....)).. Тогда зачем Ладыгин Сборной...??? На худой конец Максимка с Селиховым
Naherger
Naherger
вчера в 13:23
"молодой и перспективный"

Мы ж какие то серьезные задачи решаем.хотя даже если так,то Ладыгин - не усиление сборной
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:21
О как... я уже стал забывать что есть такой вратарь, а тут кандидат в с борную он оказывается....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:17, ред.
На перспективу...Кафанов готовит....
Когда Акинфееву и Гильермо будет под 50....Юре только 40 с хвостиком....
Правильно....дорогу молодым!!!

P.S.Кто нибудь помнит более самопривозящую связку чем удивительное трио "Ломбертс-Лодыгин-Нету"..????
Когда следовала их знаменитая перепасовочка около своей вратарской - это была самая опасная угроза воротам Зенита
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:08
Очевидно, что академии в России работают очень плохо. Пора бы уже провести революцию в детском футболе. Перестать играть на результат, он не нужен в детском футболе, там должны быть другие задачи. Нужно давать детям шанс рисковать и ошибаться, а не орать на них за каждый потерянный мяч или неудавшийся финт. Нужно больше натуральных полей, больше полей с верхней сеткой, чтобы тренировать передачи верхом, нужно с детьми работать так же тщательно, как и с профессиональными футболистами, чтобы были диетологи, физиотерапевты, специалисты по восстановлению витаминов и тонуса организма. И тогда у нас тоже начнут появляться Беллингемы, Фодены, Палмеры, Холланды, Мбаппе и так далее. А пока у нас сущий провал. Головин приятное исключение, но это один Головин на миллион футболистов.
n7bddm7dv3r7
n7bddm7dv3r7
вчера в 12:47
Ну неужели нет других: молодых и перспективных. А дыру в составе, если что, и Акинфеев сможет закрыть.
k6fa8ea6449r
k6fa8ea6449r
вчера в 12:46
Конечно может пусть работает лучше
Гость
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