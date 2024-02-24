Лодыгин имеет шансы вернуться в сборную России

Тренер вратарей сборной России дал комментарий касательно формирования заявки команды на мартовский сбор, в рамках которого сборная встретится с командами Сербии и Парагвая.

К сожалению, Никита Хайкин не до конца восстановился из-за травмы. Надеюсь, в ближайших матчах мы увидим его на поле. Если говорить о кандидатах в сборную России, то собираюсь связаться с Юрой Лодыгиным, который наконец-то начал играть. Надеюсь, он продолжит дальше играть. Сейчас Юрий является кандидатом на вызов в сборную России.