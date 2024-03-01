«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

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вчера, 20:59

«Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

На 29-й минуте счёт открыл Егор Голенков. Иван Комаров на 80-й удвоил преимущество южан.