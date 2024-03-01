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«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

вчера, 20:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).

На 29-й минуте счёт открыл Егор Голенков. Иван Комаров на 80-й удвоил преимущество южан.

«Ростов» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. КС находятся на 6-й позиции с 29 баллами.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Сказка Крыльев Советов закончилась.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Ну, это другое дело.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
После Словении...отборы 2021 на мир ...отжарили их 2 раза)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:55
Я так понял, это было после фееричной и исторической победы над грозной и легендарной Кубой.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Да нормально)...
выиграли...пошутили...ну и да , без личного эго тренером сборной не быть, в России то уж точно...просто это эго в разные времена у разных тренеров проявлялось по- разному)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:40
Маэстро, Вы не находите, что у Карпина, культ личности еще больше, чем у Сталина и Брежнева? Какие овации, сколько радости на лицах. И как хорош Валера, сколько лоска, какая гордая осанка, какой героический профиль. Вот просто интересно, как долго, пацаны зубрили эту гениальныю фразу- "Валера, Валера"?

Браво, Маэстро, Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Теперь, благодаря Вам, я увидел, истинное лицо российской сборной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:19
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:54
С почином фк РОСТОВ!!!
Вещий
Вещий
вчера в 22:12
Заслуженно победили... думал что Самара все же огрызнется, а не получилось...
Viollator
Viollator
вчера в 21:59, ред.
Надо было дельфина выпускать, пару пенок бы сделал до 4:0
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:30
Сако понравился.
Интерес
Интерес
вчера в 21:29
Всё предсказуемо и логично.
112910415
112910415
вчера в 21:23
Крылья плоховато смотрятся ..
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:23
Ростов с победой, а Крыльям нужно просыпаться, нельзя так играть нужно исправляться
lotsman
lotsman
вчера в 21:22
Голенкова с первым голом весенней части чемпионата!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21
В принципе ожидаемо....
Ростов всё же статистически очень домашняя команда...
За 10 домашних игр проиграли лишь однажды....
А в гостях за 9 игр - не выиграли ни разу...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:14, ред.
Хороший матч. Ростов очень хорош в прессинге, Ростов очень хорош в игре первым номером, Ростов очень хорошо подготовился. Как бы я не хотел докопаться до работы судьи, грубых ошибок не было, хорошее судейство, спасибо Евгению Кукуляк. Крылья выглядели максимально невыразительно, запомнился лишь удар Салтыкова и.. да и всё. Осинькин плохо подготовил команду к старту сезона.

Ложка дёгтя Ростовчанам. Байрамян, которого ВНЕЗАПНО признали игроком матча сделал ровно один отбор без фола и ровно один точный навес. Ужасная точность паса, ненужные фолы, плохое принятие решений. Он не готов к сезону, его надо было менять в перерыве еще. Новичок Роналдо играл неуверенно, не привык еще к тактике, плохо принимал решения в штрафной Крыльев, несколько раз не мог определиться бить или отдать, но хорошо играл вне штрафной соперника.

Осипенко в паре с Сако показали себя отлично. Сам Сако конечно не так уж хорошо смотрелся, как на сборах, но в паре с Осипенко оборона была надежна. Я бы выбрал лучшим игроком матча именно Осипенко. Надежно играл и в обороне, и поднимался в опорную зону - и там играл отлично. Глебов, Мохеби, Голенков - следом за Осипенко в очередь на игрока матча, они провели хороший матч и я ожидал одного из них в качестве игрока матча, но никак не провалившего матч Байрамяна

Вперед, Ростов!
Capral
Capral
вчера в 21:12
Крылья в очень неприглядном виде. Совсем нет игры. Обычно, команда играет в организованный футбол, с оригинальными решениями в атаке, с преимуществом в центре поля, агрессивными флангами. А сегодня- ни мысли, ни должного движения- вообще ничего. Плохо команда готова к сезону.

А вот, Ростов, как раз сыграл очень неплохо, агрессивно, и, я бы даже сказал креативно в атаке, что, с командой Карпина бывает нечасто. Сегодня не было привычного навала, команда достаточно остро действовала и в центре, и интересно в штрафной соперника. Не знаю, возможно, зависимость от прямолинейного Комличенко ,которого сегодня не было на поле расслабила команду, подсказала ей, другую, более интересную игру... Вобщем- Ростов с победой!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:10
С победой земляки!!! В этом сезоне на своей арене ростовчане великолепны. Осталось наладить дела в выездных матчах и подняться на свое законное место. Надеюсь так оно и будет. Ростов вперед))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:07
У Крыльев 3 основных игрока отсутствовали, у Ростова пять. С учётом таких больших потерь игра получилась
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:07, ред.
Крылья Советов в первых 10-ти турах проиграли лишь один раз....шли в лидерах...
В последующих девяти турах выиграли лишь дважды....
Усталость???Потеря мотивации???Неправильная подготовка???

А где Гарре???
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:05
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:05
Поздравляю ростовчан, отодвинулись от опасной зоны...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:02, ред.
С победой Земляки и сопереживающие ЮГУ!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:01
Дончан с победой!!!
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