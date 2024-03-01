«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ (2:0).
На 29-й минуте счёт открыл Егор Голенков. Иван Комаров на 80-й удвоил преимущество южан.
«Ростов» занимает 10-е место в чемпионате России, имея в активе 24 очка. КС находятся на 6-й позиции с 29 баллами.
А вот, Ростов, как раз сыграл очень неплохо, агрессивно, и, я бы даже сказал креативно в атаке, что, с командой Карпина бывает нечасто. Сегодня не было привычного навала, команда достаточно остро действовала и в центре, и интересно в штрафной соперника. Не знаю, возможно, зависимость от прямолинейного Комличенко ,которого сегодня не было на поле расслабила команду, подсказала ей, другую, более интересную игру... Вобщем- Ростов с победой!
А вот, Ростов, как раз сыграл очень неплохо, агрессивно, и, я бы даже сказал креативно в атаке, что, с командой Карпина бывает нечасто. Сегодня не было привычного навала, команда достаточно остро действовала и в центре, и интересно в штрафной соперника. Не знаю, возможно, зависимость от прямолинейного Комличенко ,которого сегодня не было на поле расслабила команду, подсказала ей, другую, более интересную игру... Вобщем- Ростов с победой!
Ложка дёгтя Ростовчанам. Байрамян, которого ВНЕЗАПНО признали игроком матча сделал ровно один отбор без фола и ровно один точный навес. Ужасная точность паса, ненужные фолы, плохое принятие решений. Он не готов к сезону, его надо было менять в перерыве еще. Новичок Роналдо играл неуверенно, не привык еще к тактике, плохо принимал решения в штрафной Крыльев, несколько раз не мог определиться бить или отдать, но хорошо играл вне штрафной соперника.
Осипенко в паре с Сако показали себя отлично. Сам Сако конечно не так уж хорошо смотрелся, как на сборах, но в паре с Осипенко оборона была надежна. Я бы выбрал лучшим игроком матча именно Осипенко. Надежно играл и в обороне, и поднимался в опорную зону - и там играл отлично. Глебов, Мохеби, Голенков - следом за Осипенко в очередь на игрока матча, они провели хороший матч и я ожидал одного из них в качестве игрока матча, но никак не провалившего матч Байрамяна
Вперед, Ростов!
Ложка дёгтя Ростовчанам. Байрамян, которого ВНЕЗАПНО признали игроком матча сделал ровно один отбор без фола и ровно один точный навес. Ужасная точность паса, ненужные фолы, плохое принятие решений. Он не готов к сезону, его надо было менять в перерыве еще. Новичок Роналдо играл неуверенно, не привык еще к тактике, плохо принимал решения в штрафной Крыльев, несколько раз не мог определиться бить или отдать, но хорошо играл вне штрафной соперника.
Осипенко в паре с Сако показали себя отлично. Сам Сако конечно не так уж хорошо смотрелся, как на сборах, но в паре с Осипенко оборона была надежна. Я бы выбрал лучшим игроком матча именно Осипенко. Надежно играл и в обороне, и поднимался в опорную зону - и там играл отлично. Глебов, Мохеби, Голенков - следом за Осипенко в очередь на игрока матча, они провели хороший матч и я ожидал одного из них в качестве игрока матча, но никак не провалившего матч Байрамяна
Вперед, Ростов!