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«Атлетик» Бильбао разгромил «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании

сегодня, 01:39
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«Атлетик» Бильбао обыграл «Атлетико» (3:0, 4:0 по сумме двух матчей) в полуфинале Кубка Испании.

На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 42-й минуте полузащитник Николас Уильямс удвоил преимущество хозяев поля. На 61-й минуте нападающий «Атлетика» Горка Гурузета Родригес довёл счёт до разгромного.

В финале Кубка Испании «Атлетик» Бильбао сыграет против «Мальорки».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетик» Бильбао
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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:21
Атлетик поднял свой уровень игры и показал футбол вчера. Реал Сосьедад играл только в первой половине сезона, согласен у них спад. Но, они могли и победить, ведь играли лучше Мальорки, не везло моментами у ворот.
A.S.A
A.S.A ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 12:11
Добрый день,Гор!
Знаешь, у Сосьедада наступил спад в игре, но лично я думал, что баски выйдут в финал, и мне, как нейтральному болельщику было бы интересней глянуть на баское дерби в финале, но Мальорка действительно преподнесла сюрприз!
Что касается вчерашней игры, то подопечные Эрнесто Вальверде просто горели желанием победить, и добились своего! Атлетико играл всего первые 10 мин....очень сильно зависима команда от Гризмана
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:38
Добрый день, Саркис! Очень здорово, что на этом сайте есть такие люди, как ты (а некоторые постоянно пытаются раздражать и не понимают, что у них это не получается). Да, мало кто что, но я сделал этот прогноз еще пару месяцев назад. Говорил что если Мальорку повезет играть в полуфинале с Реал Сосьедадом, тогда будет сенсация и они будут играть в финале с Атлетиком Бильбао. А про эту пару - даже не сомневался в победе Атлетика.

И конечно в финале не сомневаюсь, что Атлетик победит, там сенсации не будет. Такому антифутболу главный тренер Атлетика привык.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 08:31
Атлетико становится днищем, жаль !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:25
Бильбао красавцы, кубковая команда, что они не раз показывали
В финале будут фаворитами, но итог не определён и может случиться всё что угодно
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:25
Просто слил кубок.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:20
Бильбао переиграл матрасников по всем статьям! Было видно, что команде Симеоне нехватает Гризманна, который является мощгом команды! Без него все атаки складывались либо от левого защитника, либо передачами на Морату и всё.....
Атлетик же приятно удивил, забили первый мяч и кащалось бы всё, дело сделано, но нет, они не стали отдавать игру матрасникам, а продолжили душить их, и братья Уильямс сделали результат!
Финал Мальорка - Атлетик Бильбао думаю моло кто ожидал такого!
xhjwmepjj5vk
xhjwmepjj5vk
сегодня в 08:10
Тут победа что называется за явным преимуществом по сумм двух встреч.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 07:36
Уильямсы ещё в первом тайме сделали игру басков.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 06:48
Я тут с миллионной армией клонов каждый матч анализирую, каждую ставку просчитываю, а вы тут с трёх аккаунтов от балды на дурака ставите.
Тут сложно не согласится с гениальной логикой.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 06:42
Кубок надо забирать кровь из носу!
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 06:41
Разгром на классе!
ОПС
ОПС
сегодня в 06:05
До свидантя.
112910415
112910415
сегодня в 05:35
кризис у Симеоне
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:27
Вот так сюрприз...
Интересный финал.
2ambtb57p6a4
2ambtb57p6a4
сегодня в 03:12
Не ожидал такого атлетичного погрома
Capral
Capral
сегодня в 02:46
Очевидно конечно, что Атлетико переживает спад. Но как по мне- кубок Симеоне слил, как лишний. На три фронта, команда явно не тянет, вероятно, поэтому решили отказаться от этого турнира. Сейчас, команде предстоят труднейшие матчи- в ЛЧ с Интером. Против Жироны, во многом определяющая игра. Кроме того, отсутствует Гризман. Уже после первой игры было очевидно, что бороться за кубок с Атлетиком, Симеоне будет проблемотично. Не знаю, что происходит с командой, но яркие матчи, как на пример с Реалом, команда чередует провальными и блеклыми. Сейчас, под очень большим вопросом- сумеет ли Симеоне пройти Интер. Могучие, громящие всех, итальянцы, против- мертвого Атлетико... Ну, а, поражение от Жироны, и вовсе поставит под сомнение призовоe местo Симеоне, а это, точно исключать нельзя, учитывая, нынешнее состояние команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:00, ред.
Атлеты смотрелись прям как футбольный студень. Какой то вакуум во взаимодействиях между игроками был. И вроде моменты у "матрасников" возникали, но Лино и Рикельме ну уж совсем как глупыши в завершении играли: лупили по центру с завидной регулярностью, рассчитывая непонятно на что.

Первый гол Бильбао хорош. Да и второй неплох: раскрутили правый фланг эльчоловских на раз два.

P.S. Трибуны у Бильбао ... это нечто. Раньше считал, что у Боруссии Дортмунд они самые чумовые, но теперь ..., планка задрана на порядок. )
rtywjz35ahan
rtywjz35ahan
сегодня в 01:58
Внезапно...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:56
Братья зарешали еще в первом тайме!)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:51
Как-то неожиданно уж очень легко выиграл Бильбао, я ожидал большей борьбы от Атлетико, но что-то сдулся Симеоне. Раньше он умел выстраивать оборону, а сейчас это проходной двор. Баски делали что хотели в штрафной матрасников. Интересный будет финал Мальорка - Атлетик Бильбао, мало кто такой предполагал.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:51
Как у нас говорят, команда проявила кубковый характер, дважды обыграв фаворита...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:43
Такого исхода я вообще не ожидал.
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