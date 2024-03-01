«Атлетик» Бильбао разгромил «Атлетико» и вышел в финал Кубка Испании

«Атлетик» Бильбао обыграл «Атлетико» (3:0, 4:0 по сумме двух матчей) в полуфинале Кубка Испании.
На 13-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. На 42-й минуте полузащитник Николас Уильямс удвоил преимущество хозяев поля. На 61-й минуте нападающий «Атлетика» Горка Гурузета Родригес довёл счёт до разгромного.
В финале Кубка Испании «Атлетик» Бильбао сыграет против «Мальорки».
Первый гол Бильбао хорош. Да и второй неплох: раскрутили правый фланг эльчоловских на раз два.
P.S. Трибуны у Бильбао ... это нечто. Раньше считал, что у Боруссии Дортмунд они самые чумовые, но теперь ..., планка задрана на порядок. )
Первый гол Бильбао хорош. Да и второй неплох: раскрутили правый фланг эльчоловских на раз два.
P.S. Трибуны у Бильбао ... это нечто. Раньше считал, что у Боруссии Дортмунд они самые чумовые, но теперь ..., планка задрана на порядок. )