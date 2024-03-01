«Динамо» продлило контракт с Бувачем

«Динамо» объявило о продлении контракта с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем до лета 2026 года.
Боснийский специалист работает в клубе с февраля 2020 года. При нём команда дошла до финала Кубка России в 2022-м и впервые за 15 лет выиграла бронзовые медали чемпионата страны.
Высший менеджмент ФК Динамо сейчас компетентен и дееспособен.
Включая, разумеется, и спортдира Бувача.
У клуба внятная и работающая трансферная стратегия; налажена нормальная деятельность академии; развивается общероссийская франшиза.
Большое и продуктивное внимание уделяется Динамо-2 и молодёжке клуба.
Создана даже женская команда, которая в первый же сезон взяла 4-е место
в чемпионате России и вскоре собирается вклиниться в спор мощных монстров страны ЦСКА, Зенита и Локомотива)
Всё это во многом заслуга Бувача, хотя и не только его, конечно.
Бувач в Динамо на своём месте и сотрудничество с ним приносит клубу
много полезного.
Да и сам Желько, как говорят в таких случаях, счастлив в Динамо)
Высший менеджмент ФК Динамо сейчас компетентен и дееспособен.
Включая, разумеется, и спортдира Бувача.
У клуба внятная и работающая трансферная стратегия; налажена нормальная деятельность академии; развивается общероссийская франшиза.
Большое и продуктивное внимание уделяется Динамо-2 и молодёжке клуба.
Создана даже женская команда, которая в первый же сезон взяла 4-е место
в чемпионате России и вскоре собирается вклиниться в спор мощных монстров страны ЦСКА, Зенита и Локомотива)
Всё это во многом заслуга Бувача, хотя и не только его, конечно.
Бувач в Динамо на своём месте и сотрудничество с ним приносит клубу
много полезного.
Да и сам Желько, как говорят в таких случаях, счастлив в Динамо)