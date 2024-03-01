Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» продлило контракт с Бувачем

вчера, 19:54

«Динамо» объявило о продлении контракта с заместителем генерального директора по спорту Желько Бувачем до лета 2026 года.

Боснийский специалист работает в клубе с февраля 2020 года. При нём команда дошла до финала Кубка России в 2022-м и впервые за 15 лет выиграла бронзовые медали чемпионата страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ начал переговоры о продлении контракта с Хакими
Вчера, 22:59
ОфициальноМоутинью продлил контракт с «Брагой»
Вчера, 21:45
Слухи«Эвертон» готов предложить новый контракт Алли
Вчера, 14:37
СлухиСон счастлив, что «Тоттенхэм» начал переговоры о продлении контракта
29 февраля
Слухи«Краснодар» намерен продлить контракты со Сперцяном и Черниковым
29 февраля
Слухи«Тоттенхэм» работает над продлением контракта с Соном
29 февраля
Все комментарии
баск
баск
вчера в 20:39
Новость ожидаемая и вполне позитивная.
Высший менеджмент ФК Динамо сейчас компетентен и дееспособен.
Включая, разумеется, и спортдира Бувача.

У клуба внятная и работающая трансферная стратегия; налажена нормальная деятельность академии; развивается общероссийская франшиза.
Большое и продуктивное внимание уделяется Динамо-2 и молодёжке клуба.

Создана даже женская команда, которая в первый же сезон взяла 4-е место
в чемпионате России и вскоре собирается вклиниться в спор мощных монстров страны ЦСКА, Зенита и Локомотива)

Всё это во многом заслуга Бувача, хотя и не только его, конечно.
Бувач в Динамо на своём месте и сотрудничество с ним приносит клубу
много полезного.
Да и сам Желько, как говорят в таких случаях, счастлив в Динамо)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:31
А его функциональные обязанности?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:23
Это заслуга заместителя директора по спорту?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 