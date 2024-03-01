«Динамо» продлило контракт с Бувачем

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вчера, 19:54

«Динамо» объявило о продлении контракта с заместителем генерального директора по спорту до лета 2026 года.

Боснийский специалист работает в клубе с февраля 2020 года. При нём команда дошла до финала Кубка России в 2022-м и впервые за 15 лет выиграла бронзовые медали чемпионата страны.